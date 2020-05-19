圖片版權 AFP Image caption 供應商表示，主場比賽看台上的是「高端人體模型」，並非性愛娃娃。

這是全世界的體育比賽在未來一段時間裏面臨的挑戰——如果比賽只能夠空場進行，那應該怎麼去提升現場的氣氛呢？

韓國的FC首爾足球俱樂部（FC Seoul）所採取的做法，或許不是值得其他隊伍仿效的好示範。

這支韓國K1足球聯賽的球隊在球場的看台上放置性愛娃娃，在受到批評之後向球迷致歉。

FC首爾表示，看台上的是「高端人體模型」而不是性愛娃娃，但是承認產品是來自一家生產性愛玩具的供應廠商。

而且，其中一些人體模型還手持宣傳限制級網站的廣告，即使色情影片和刊物在韓國是被禁止的。

這家人體模型生產商向BBC表示，他們已經向FC首爾致歉，但是仍然強調，那些放置在看台上的娃娃只是「高端人體模型」。

不尋常的「觀眾」

周日（5月17日），FC首爾進行了他們在K聯賽新賽季的第一個主場比賽。

比賽在沒有觀眾的空球場中進行，這是為應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而採取的各種防疫措施之一。

比賽前，一家名為Dalcom的公司提出可以填補球場看台上的部分空位置，FC首爾俱樂部同意了。

當天的看台上共有30個人體模型——28個是女性，兩個是男性。

不過，通過網上直播收看比賽的球迷發現，其中一些人體模型看起來更像是性愛娃娃——有一些還在宣傳限制級網站，這最終導致俱樂部要在Instagram和臉書上致歉。

Dalcom表示，相關的廣告是來自一家接受Dalcom訂單的性愛玩具公司，他們想要在比賽之前給這些人體模型拍一些照片。

「他們原本要在比賽開始之前將所有的商標拿下，」Dalcom的負責人趙永俊（Cho Young-june）向BBC表示，「不過，有幾處頭巾和商標漏掉了，於是留下來進入了公眾視野。」

圖片版權 Chung Sung-Jun / Getty Image caption FC首爾是韓國足球聯賽中最頂尖的球隊之一，這是該隊球迷在2月的一場亞洲冠軍聯賽比賽中。（資料圖片）

FC首爾的宣傳部門官員李志勳（Lee Ji-hoon）向BBC表示，球會並沒有對Dalcom進行背景審查，事前並沒有意識到該公司在經營性用具產業。

李志勳承認，他覺得那些娃娃看起來「非常像真人」，但表示從沒有想到這些可能是性愛玩具。

最早恢復的足球比賽之一

2020年的K聯賽賽季原本應該在2月開幕，但是因為新型冠狀病毒疫情爆發而延期。

不過，韓國在抗疫方面取得成功，令足球比賽能夠率先恢復。

圖片版權 K-League / YouTube

新賽季在5月8日開始，K聯賽是世界上最早恢復的少數幾項比賽之一，這令它比平常得到更多的國際關注。

聯賽的揭幕戰由全北汽車對陣水原藍翼，比賽甚至在BBC平台上直播。

除了看台空無一人之外，球員之間的握手也被禁止了，教練員也必須佩戴口罩。

「過度的吐口沫或者擤鼻涕亦被禁止，而且球員還要盡量少近距離談話，」一名K聯賽官員在首場比賽開始之前說。

其他暫停的足球比賽

德國甲級足球聯賽也在過去的周末恢復進行，不過和韓國一樣，沒有觀眾可以進場。

英超聯賽則暫定在6月12日恢復進行，但是人們有「越來越強的感覺」，認為日期有需要再延後。

其他一些聯賽，包括法甲在內，則直接取消了賽季餘下賽程。