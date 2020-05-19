特朗普稱世衛「中國傀儡」 公開信細數世衛抗疫14宗「罪」

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儘管世界衛生組織（WHO，世衛）已表示將對自己以及中國應對新冠疫情的舉措展開獨立調查，近期一直批評該組織的美國總統特朗普仍然對其進行了持續攻擊和指控。

5月18日，特朗普在白宮接受記者採訪時說，「他們（WHO）就是中國的傀儡，說得好聽一點，他們就是以中國為中心。」他還在個人的推特賬戶上發文，以公開署名信的方式致信世衛領導人譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus），詳細列數出世衛在新冠疫情中的14項「失敗的應對舉措」。

「這次回顧（審視）確認了我上個月提出的很多嚴重關切，並且有了其它發現，這些（問題）本應該由世衛注意到的，特別是該組織沒有獨立於中國的問題。」

世衛年度大會「世界衛生大會」（WHA，World Health Assembly，世衛大會）正以視訊方式召開。中國國家主席習近平在大會首日發表了開幕談話。

特朗普在公開信中直指世衛總幹事譚德塞領導下的世衛過分倚賴中國，並要求世衛在30天內做出具體改革，否則將永久凍結對世衛的資助，並「重新考慮」美國的會員身份。

截至目前，世衛和譚德塞尚未對特朗普的最新批評作出回應。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年5月19日

這封信的大部分內容都圍繞著他已經說了一段時間的信息，特朗普強調該組織的「令人震驚、缺乏對中國的獨立性」。

特朗普最新公開信對世衛的指控重點：

習近平曾向世衛施壓，要求後者不要宣佈該新冠疫情為緊急情況。世衛組織一開始接受習近平的要求，但後來隨著疫情蔓延而被迫宣佈緊急情況。

世衛2月3日稱中國疫情感染其他國家的風險很低，所以沒必要封關。中國也在2月3日強烈施壓，試圖要求各國解除相關旅行禁令。直到3月3日世衛仍堅持說，新冠病毒感染性比流行性感冒低，被感染者48小時就會發病，因此無需憂慮無症狀者的傳染風險。種種資訊都來自於中國研究的證據，最後都被證明為致命之錯誤訊息。直到4月11日，世衛才宣佈新冠為全球大流行疾病，這時全球死亡人數已經超過4000，感染者超過了10萬，疫情已經擴散到了114個國家。

可能是因為政治因素，台灣官方在12月31日告知世衛有關武漢地區出現人傳人的新型病毒的訊息，但世衛沒有將這信息告知給全球。

世衛「令人好奇」地堅持表揚中國在防疫過程的透明性。但直到現在中國仍拒絶共享凖確及時之數據。

譚德塞忽略在中國發生的幾起有關種族歧視爭議的事故，卻反而沒有根據的批評台灣對其種族歧視。據報導，在中國發現兩名尼日利亞人確診後，許多當地的非洲人面臨種族歧視。

WHO這個組織若要進步，唯一的方法，就是必須展現「獨立於中國」的公信力。

圖片版權 Reuters/Getty Image caption 特朗普要求世衛與中國脫鉤。

特朗普還在公開信後段使用前任世衛官員的作為進行比較，認為「比防疫失敗更令人沮喪的是世衛明明可以做得更好」。

「就在幾年前，在前幾任總幹事的帶領下，世衛向全球展現出它能提供多大的幫助：2003年SARS於中國爆發期間，世衛前秘書長布倫特蘭德（Harlem Brundtland）勇敢地宣佈55年來首個緊急旅行警報，呼籲全球不要前往疫情發源地（中國南部），她亦毫不猶豫地批評中國試圖隱瞞疫情，為全球健康帶來風險。」

習近平讚世衛防疫成功

中國領導人習近平在WHA開幕致詞中表示，在譚德塞領導下，世衛防疫成功。他並表示中國將在未來兩年內提供20億美元援助國際，特別是協助非洲。習近平指出，「中方始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織及相關國家通報疫情訊息。」

「中國將與聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道。中國將建立30個中非對口醫院合作機制，助力非洲提升疫病防控，」習近平稱。

新聞背景：特朗普和世衛唇槍舌戰的要點

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特朗普最近一直說，世界衛生組織（WHO）在中國爆發新冠病毒疫情後處理不當，並幫助掩蓋了這種冠狀病毒的傳播。但世衛組織為新冠病毒大流行早期階段的應對舉措進行了辯護。

特朗普對世衛組織提出的主要指控有哪些呢？

指控一：「世衛組織未能及時和透明地充分獲取、審查和分享（疫情）信息。」

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世衛表示已根據中國提供的信息採取了適當行動，並與包括美國在內的世界各地的醫學和科學專家分享了這一信息。但是，世衛無權強制或強迫各國移交信息。

2019年12月31日，世衛獲報中國湖北武漢市出現一系列「原因不明」的肺炎病例。

1月4日，世衛在社交媒體帳戶推特上發表推文，標注此事。

該推文說，「中國已向世界衛生組織報告了湖北省武漢市的一系列肺炎病例，無死亡病例。正在調查並確定這種疾病的原因。」

1月5日，世衛組織發表正式聲明稱，已要求中國當局提供有關該病的更多信息。1月12日的世衛官網「疾病暴發新聞」稱，中國公開分享了新型冠狀病毒的基因序列信息。

聯合國官網發佈的「新型冠狀病毒在中國爆發的時間表」列出的時間點：

1月20日至21日，世衛組織駐華代表和西太平洋區域辦事處的專家對武漢進行短暫實地考察。

1月22日，世衛組織赴中國考察組發表詳細的公開聲明，稱"有證據表明武漢存在人際傳播，但需要進行更多的調查以了解傳播的全面情況"。

1月28日，世衛組織總幹事譚德塞率領高級代表團前往北京會見中國領導人，以更多地了解中國的應對措施，並提供各種技術援助。

1月30日，世衛總幹事宣佈新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。

不過，一份報告稱，世衛專家（從包括中國在內的15個國家中抽調）早在1月30日世衛宣佈新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件前一周，就曾開會討論是否發佈全球警報，但彼此之間無法達成共識。

指控二：「在1月中旬，（世衛）就機械地複述稱沒有發生人際傳播，但明顯有相反的證據。」

1月14日，世界衛生組織在推特上寫道：「中國當局進行的初步調查沒有發現明顯的人際傳播證據。」

1月14日當天，世衛組織新型傳染病和動物傳染病代理負責人瑪麗亞·範·科霍夫（Maria D. Van Kerkhove）告訴記者，武漢已經出現了「有限的」人際傳播。

世衛表示，「初步調查結果並未找到任何人際傳播的清晰證據，目前所掌握的信息明確顯示，該新型冠狀病毒沒有發生持續的人際傳播現象。」

科霍夫也說，由於病毒的傳播方式尚未得到確認，對於家庭成員等密切接觸者，可能難以判斷其究竟是因為接觸了同一感染源，還是因為接觸了其他患者而患病。科霍夫強調，國際社會絶對不能放鬆警惕，「必須做好凖備、密切監測，防止大規模傳播的發生。」

１月２２日，世衛組織赴中國考察組發表聲明稱，「有證據表明武漢存在人際傳播，但需要進行更多的調查以了解傳播的全面情況。」

但世衛曾否認了德國雜誌《明鏡周刊》（Der Spiegel）發表的指控，即世衛組織應中國的要求隱瞞了有關人際傳播的信息。

指控三：「世衛組織主要由美國資助，但以中國為中心。」

圖片版權 Getty Images Image caption 譚德塞（左）在疫情期間訪問中國，會見中國領導人習近平。習後來多次宣佈增加對世衛的經費資助。

美國是世衛的最大資助國之一，在上一個財政年度中僅佔其資金的15％以下。但是比爾和梅琳達·蓋茨基金會以及英國和德國也是主要資金捐助者。

世衛確實公開讚揚中國對冠狀病毒的反應及其對「透明性的承諾」。

世衛的邁克爾·瑞安（Michael Ryan）博士說，世衛希望當中國正在與這種病毒的搏鬥中，仍能與中國的溝通順暢。

1月24日，特朗普本人也曾對中國的初步響應表示讚賞。

世衛還被指控在台灣問題上受到北京的不當影響。台灣不是世界衛生組織的成員，因為其主權地位未被聯合國認可。但是，世衛說，它確實與台灣共享信息。

台灣表示，在其一些科學家訪問了武漢之後，它在12月底發出了有關該病毒可能傳播的警報。

但是迄今為止發表的證據顯示出，當日台灣與世界衛生組織的並未明文提及人與人之間的傳播。

台灣表示，其警告被忽略或沒有被認真對待。但是世衛否認這一指控。

指控四：「世衛反對旅行禁令，這是最危險的決定之一。」

「世衛最危險的決定之一是……反對旅行禁令。實際上，這些決定是在跟我們對抗！」 特朗普說。

從2月2日起，美國公布了從中國和其他國家前往美國的旅行禁令。但是，沒有記錄顯示世衛曾公開批評美國這一舉動。如果世衛這樣做，會是一個很不尋常的舉動。

不過世衛在1月10日表示，針對這種病毒不建議限制國際旅行。世衛2月底的一份聲明再次證實了這一說法。世衛說，旅行禁令對防疫通常沒那麼有效，並且可能對社會和經濟產生不利影響，儘管在病毒爆發開始的短時間內實施旅行禁令可能是合理的。