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根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）只有一張照片在廣為流傳。他算是世界上最為著名的一個失蹤者。

這張照片是他六歲時照的，紅紅的臉蛋，沒有太多表情。

照片上的男孩子今年應該31歲了。1995年5月17日是他和家人在中國失去下落的日子。就在失蹤的三天以前，根敦確吉尼瑪被確認是班禪喇嘛的轉世靈童，是藏傳佛教中僅次於達賴喇嘛的二號宗教領袖。

那以後就再也沒有了根敦確吉尼瑪的確切消息。

每年他的失蹤紀念日前後，海外的西藏人都會呼籲中國政府釋放他。

只有中國政府官員知道他的下落，但在過去的25年中卻只有寥寥數語，所以外界也不抱什麼希望中國官員現在會提供有關他的消息。

西藏流亡政府駐倫敦的代表松南·澤仁·甫拉西（Sonam Tsering Frasi）承認說： 「我們都心灰意冷」。

對那些希望班禪喇嘛能獲得自由的人來說，這樣的情緒可以理解。這個事件顯示中國領導人所掌握的權力之大，他們可以讓某個人完全人間蒸發卻不必為自己和國家承擔什麼後果。

聯合國人權委員會被強迫或非自願失蹤問題工作組（Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances）自1995年以來一直都在努力尋找根敦確吉尼瑪的下落，但是幾乎毫無收獲。

根敦確吉尼瑪失蹤25週年紀念日之前，該工作組給英國廣播公司BBC發來了這樣一份聲明：

「中國政府曾經幾次回應，但是提供的信息不足以明確說明這一案件。該案仍然在調查中。」

2013年，該工作組曾要求中國政府允許他們前往中國訪問。

2019年，在這一要求提出6年之後，該工作組在年度報告中稱，仍在等待中國方面的回復。

年度報告說，工作組仍希望很快能收到（中國政府）肯定的回答。或許這樣的希望有些過於樂觀了。

儘管北京什麼都不說，但中國政府希望這個六歲男孩子消失在世人面前應該是有原因的。

Image caption BBC委托專家繪製畫像顯示31歲的根敦確吉尼瑪可能的長相

在藏傳佛教中，班禪喇嘛是僅次於達賴喇嘛的第二號宗教領袖。而達賴喇嘛在1959年逃離西藏，成為那些不滿北京控制西藏的流亡者的另一個權力中心。

分析認為，中國不希望班禪喇嘛獲得同等的權威，成為又一個影響北京對西藏控制的障礙。

根敦確吉尼瑪失蹤後，中國選定了自己的班禪喇嘛。很多人相信，現在的達賴喇嘛去世後，北京會選出自己的轉世靈童。

中國改變說法

這麼些年以來，中國政府一直否認有任何錯誤，這在某種程度上也算是透露了失蹤班禪喇嘛的一點情況。

在班禪喇嘛剛失蹤後不久，中國告訴聯合國工作小組，沒有轉世靈童以及家人失蹤或綁架的案子。

中國說，這樣的指稱是 「達賴喇嘛集團」編造的夢想。

1996年，說法卻發生了變化。 中國說，有一小撮分裂份子試圖綁架他，已經應其父母的要求為他提供安全保護。

根據設在印度達蘭薩拉的西藏流亡政府的說法，最後得到有關他的確切消息是在兩年前。當時中國向聯合國表示，班禪喇嘛過著普通人的生活，已經工作了。

這之後，中國政府不願意提供更多他的最新情況。

他們帶走他和家人

曾經在2008-2014年間任職於聯合國工作小組的傑羅姆·薩爾金教授（Professor Jeremy Sarkin）說，中國讓班禪喇嘛失蹤顯然違反了聯合國的人權規定。

「中國方面所講的一切都不能否認現實，那就是他們帶走了他和家人。我們應該獲准去檢查他是否平安。」

現在任職於葡萄牙里斯本新大學（the Nova University of Lisbon）的薩爾金教授說，中國人不願意公開承認自己的所作所為倒不是什麼新鮮事， 「沒有哪個國家願意承認做過讓人銷聲匿跡的事。」

Image caption 確吉尼瑪失蹤後中國選定了自己的班禪喇嘛

薩爾金說，有關班禪喇嘛的失蹤外界能做的極為有限，能施加的壓力少之又少。

長期關注西藏事務的羅伯特·巴內特（Robert Barnett）說，中國對西藏的壓制政策獲得絶大多數中國人的支持。

這位任職於倫敦大學亞非學院的西藏問題專家說， 「中國爭取西藏人心並不成功，但是如果14億中國人覺得你做得對，成功不成功也就無關緊要了。」

他認為，中國領導人永遠也不可能放鬆對西藏的管制而且樂在其中。 「那是很脆弱的架構，他們將總是生活在恐懼裏擔心整個體系可能會崩潰。」

情況或許果真如此，但是看看西藏流亡政府基本不能利用自己的渠道獲得根敦確吉尼瑪的消息這件事本身就很好證明了中國對西藏的控制有多麼牢固。

兩年以前，達賴喇嘛說他有 「可靠的信息」根敦確吉尼瑪仍然在世，但自那以後就再也沒有更多消息了。

西藏流亡政府駐倫敦的代表松南·澤仁·甫拉西說，他們除了握緊根敦確吉尼瑪六歲時的照片，還可以做更多。

他說，中國以外的西藏人把他的照片掛在寺廟和家裏祈禱敬拜，希望有一天他們能看到已經長大成人的那個男孩子。