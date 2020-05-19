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由於新型冠狀病毒疫情全球大流行的「毀滅性」打擊，莎士比亞環球劇場（Shakespeare's Globe Theatre）已經公開尋求緊急資助，以避免破產。

這家位於倫敦的劇場自3月20日起一直關閉。劇場已經向英國議會議員表示，劇場目前處境非常危急，且有可能在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下面臨倒閉。

劇場表示，需要至少500萬英鎊資金才能重新運轉。

該劇場沒有資格獲得英格蘭藝術委員會（Arts Council England）的補助，聲稱自己「沒有任何緊急支援」。

劇場在向英國數字化、文化、媒體與體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport）旗下的委員會提供證據時表示：「沒有緊急資助和冠狀病毒疫情下的職位保留計劃，我們將會花光我們的儲備，最終破產。」

「這在財政上已經是毀滅性的，甚至可能成為終結。」

擔任該委員會主席的保守黨議員儒利安·耐特（Julian Knight）在寫給文化大臣奧立弗·道登（Oliver Dowden）的信中說，如果劇場關閉，將會是一齣「悲劇」。

「莎士比亞環球劇場是聞名世界的機構，不僅是我們的國家身份象徵之一，也是藝術作為對我國經濟重大貢獻的一個重要例證。」

「這樣一項國家財富屈服在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之下，將會是一齣悲劇。」

環球劇場沒有從英格蘭藝術委員會（ACE）獲得每年的資助，意味著它也不能獲得ACE的9000萬英鎊緊急援助資金。

劇場表示，為ACE以外的組織凖備的5000萬英鎊年度資助計劃，亦沒有讓環球劇場分得一部分資助。

相反，環球劇場95%的營收來自門票銷售、導覽參觀團、教學作坊、零售以及餐飲等——所有這些收入來源均依賴劇場對公眾的開放。

圖片版權 Getty Images Image caption 茱迪·丹奇女爵是在環球劇場表演過的知名演員之一。

劇場現在表示，自己正遭遇「自1997年開幕以來的最嚴重的威脅」。

莎士比亞環球劇場是以伊麗莎白一世時代的劇院為藍本建造的復刻劇場，在這裏表演過的演員包括伊恩·麥凱倫爵士（Sir Ian McKellen）、克里斯托弗·普勒默（Christopher Plummer）、茱迪·丹奇女爵（Dame Judi Dench）、裘德·洛（Jude Law，祖迪·羅）、拉爾夫·費恩斯（Ralph Fiennes）和大衛·田納特（David Tennant）等等。

「公眾福利」

環球劇場表示：「我們在藝術界當中是非政府補貼而又運營和管理良好、財政狀況穩定的典範，但是在這樣一場危機面前，卻沒有機制幫助我們。」

「在這樣一場危機當中，ACE沒法支持一個我們這種規模和體量的機構。」

「作為一家為英國文化生活貢獻如此多的組織，我們給予公眾福利，管理著這個國家最重要、最受認可和愛戴的建築之一，作為回報，我們希望自己是有資格獲得支持，度過這場危機。」

在英國各地，目前有一系列文化界團體和個人在向這個委員會遞交支援申請，這是其中之一。

劇院信託基金會（The Theatres Trust ）預計，將會有相當比例的劇場在這場危機中關閉，並對英國在這一領域的世界領導地位帶來長遠的衝擊。

「前所未有的支持」

1964年建立的南安普敦納菲爾德劇院（Nuffield Southampton Theatres）僱用著80名員工，目前已經進入管理令程序。

一名政府發言人稱：「我們正在向文化界提供前所未有的支持，包括職位保留計劃，一年商業稅減免，以及藝術委員會的1.6億英鎊應急計劃。」

「我們目前正在與該產業緊密合作，計劃未來，並且在安全的前提下會盡快鼓勵所有人出外，再次體驗英國絶佳的劇場和文化服務。」

BBC已請求英格蘭藝術協會置評。