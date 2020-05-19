特朗普對付新冠病毒服用的瘧疾藥有哪些功效和爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普說：我已經吃了一個半星期了，我還在這兒，沒事啊。

美國總統特朗普表示，他在過去一段時間每天服用抗瘧疾藥羥氯奎寧( hydroxychloroquine) 預防新冠病毒。

此言一出，舉世震驚。美國民主黨眾議院議長南希·佩洛西在CNN節目中回應說：「他是我們的總統。我希望他不要服用沒有經過科學家批准的藥，特別是他所在的年齡組和體重組。」

特朗普說什麼了？

特朗普在周一（5月18日）主持一次有關餐飲業復蘇問題的會議時意外透露這一信息。

他還說：「你可能都不相信有多少人在吃，特別是那些在一線工作的人。他們中的很多、很多都在吃這種藥。我恰巧也在吃。」

他說：「我已經吃了一個半星期了，我還在這兒，沒事啊。」

美國白宮的工作人員有一些被確診感染了新冠病毒，不過特朗普總統周一再次表示，他自己「零症狀」，而且定期作了檢測。

特朗普還透露，他每天服用鋅片和單劑量的預防感染的抗生素——阿奇霉素。

當他被問及這些是不是白宮醫生的推薦藥品時，特朗普說是他自己要求的。

美國總統的專職醫生肖恩·康力（Sean Conly）周一通過白宮發表聲明說，特朗普總統「身體非常健康」「完全沒有症狀」。

康力醫生還說，「總統和我無數次討論過服用羥氯奎寧的正反證據後，我們得出結論認為，潛在的治療好處超過了相對的風險。」

健康隱患

至今為止，沒有任何證據顯示羥氯奎寧能抑制新冠病毒，藥品監管機構警告說，羥氯奎寧可能造成心臟問題。

美國食品和藥品管理局（FDA）4月份曾發出指引，稱羥氯奎寧「沒有顯示出安全和有效性」。

美國食品和藥品管理局還引述研究報告說，此藥可能在新冠病毒感染者中造成嚴重的心律問題。

疾病控制中心（CDC）表示，目前對新冠病毒沒有獲得許可的治療藥品，也沒有預防藥品。

世界衛生組織（WHO）也表示，沒有確切證據顯示氯奎寧及其衍生產品羥氯奎寧對新冠有效。

BBC駐北美記者安東尼·祖切爾（Anthony Zurcher）分析說，這次記者會本是關於餐飲業的，但是特朗普總統宣佈完自己在服藥的消息後，所有媒體關注的是他的這一舉動。

「無論這麼說的原因是什麼，特朗普總統又一次使自己成為關注的焦點，毫無疑問他對這樣的結果極為滿意。」

這些藥品對新冠病毒有效嗎？

美國總統特朗普經常在白宮新冠疫情發佈會上提到羥氯奎寧。今年4月的記者會上，他說：「有什麼壞處？用吧。」

巴西總統博爾索納羅在一個視頻中也聲稱羥氯奎寧有效，但這個視頻隨後被臉書以誤導違規為由撤下。

特朗普總統3月提到這些瘧疾藥之後，美國此類藥的處方數量大幅飆升。

氯奎寧(chloroquine)及其衍生產品羥氯奎寧（hydroxychloroquine）長期以來一直被用來治療瘧疾，它可以退燒消炎，因此，人們希望它可以幫助抑制新冠病毒。由於名聲遠揚，抗瘧疾藥在世界各地熱銷，甚至脫銷。

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很多國家都在進行試驗檢測抗瘧疾藥對新冠病毒的預防作用。作為這些研究的一部分，密切接觸新冠病人的前線醫務工作者將其當作預防藥品服用。

但是迄今為止，所有的試驗都沒有足夠的證據證明這些藥品對新冠病毒有預防和治療效果。而嚴重副作用的風險包括對腎臟和肝臟的損傷。

英國牛津大學曾撰寫抗瘧疾藥對新冠病毒效果的報告。報告作者科姆·格柏納吉（Kome Gbinigie）表示，還需要展開更大規模、高質量的隨機臨牀試驗，才能更好地評估其有效性。

哪些國家批准使用？

美國食品藥品監督管理局（FDA）批准了對數量有限的新冠住院病例的「緊急用藥」許可。

這並不意味著FDA認為這些藥物肯定有效。這只意味著在一些特定情況下醫院可以要求獲得並使用政府藥庫中的這類藥品來治療新冠病人。

法國授權醫生可以為新冠病人用這類藥，但法國醫療監管機構對藥物的副作用提出警告。

印度衛生部門建議對醫護人員，以及與新冠確診病例有接觸的家庭使用羥氯奎寧作為預防措施，但必須有醫生處方。

不過，印度政府研究機構發出警告，禁止濫用這種抗瘧藥，並強調這是「實驗性」的，僅適用於緊急情況。

中東的幾個國家已經授權使用抗瘧疾藥，或正在對此開展實驗。這些國家包括巴林、摩洛哥、阿爾及利亞和突尼斯。