肺炎疫情：科學家稱患過普通感冒或為你提供一些保護

圖片版權 Getty Images Image caption 科學家稱普通感冒也能讓你身體做好對付新冠病毒的凖備。

科學家稱，他們在那些感染其他冠狀病毒而引起感冒者的血液中找到了可以對付新冠病毒（Covid-19)的細胞。

這一發現為人們帶來希望，這意味著有些人可以從中獲得某種程度的保護。

這也可以解釋為什麼有些人感染新冠肺炎後症狀較輕，而另外一些人病情非常嚴重。

冠狀病毒有多種，其中就有能引起普通感冒的病毒。

也就是說，雖然你只是患普通感冒，但你的免疫系統在遇到新冠病毒時其實已經做好了應戰凖備。

這一研究發表在《細胞》期刊上。

T細胞

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根據這個研究，人體的T細胞（T-cells)與抗體不同，它可以發現那些被感染的細胞。

英國曼徹斯特大學免疫學教授戴維斯解釋說，當細胞感染了冠狀病毒後，該病毒蛋白分子會分裂成小碎片附著在被感染細胞的表面。

當T細胞發現這些分子並在它們開始繁殖前（因為之前體內從未出現過這些異類）就會做出反應。

這時，人體中的T細胞殺手就開始攻擊被感染細胞。

另外一些輔助型T細胞也開始向其他細胞發出信號，比如，來產生抗體。

跟抗體一樣，T細胞在抗擊感染後並不消失，而是留在人體中。

這項最新研究是由美國加州免疫學研究所（the La Jolla Institute for Immunology in California）進行的。

科研人員觀察了新冠康復者血液中的T細胞，然後又對比了那些沒感染新冠但患過感冒者的冷凍血液，看是否有類似的T細胞。

他們發現大約一半人有針對新冠病毒的抵抗活動。

但這畢竟是試驗室的試驗結果。至於在現實生活中患普通感冒可以在多大程度上保護你免得新冠還有待證明。

新冠症狀表現

圖片版權 Getty Images Image caption 科學家說這或許可以解釋為何有人病得嚴重，有人症狀較輕的原因。

與此同時，英國政府近日重新更新了新冠病症的症狀，把突然喪失嗅覺和味覺正式包括在內。

而之前，主要把高燒和持續乾咳作為新冠肺炎的主要症狀，並建議只有出現發燒和乾咳的人才應該自我隔離。

但其他國家以及世界衛生組織已經把突然喪失嗅覺和味覺列為新冠症狀之一。

英國首相府發言人表示，這樣做有助於阻止疫情進一步蔓延。

世衛組織說，除了最常見的發燒、咳嗽、疲倦外，新冠感染者還可能出現以下症狀：