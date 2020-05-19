新冠病毒疫情期間五大網絡新熱搜詞

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情封鎖期間數百萬人上網搜索啞鈴

新冠病毒疫情讓許多人居家防疫，但人們的網上活動卻有增無減，過去這段時間有哪些最新網絡熱搜詞呢？

「如何做」教學

視頻網站YouTube表示，「如何做」等網絡教學影片的搜索次數比去年同期比較增加了65%，這顯示人們在防疫封鎖期間需要靠自己動手解決生活上遇到的問題。

這個現象在搜索引擎上也有所體現，在網上搜索「如何做」的人越來越多。

BBC搜索引擎優化專家艾格特（Nalina Eggert）表示，「如何自己製作洗手消毒液，如何自己做口罩，如何做麵包，如何自己剪頭髮？這一類的問題成為最新熱門的搜索詞。」

補習學校知識

與此同時，由於學校關閉，學生必須在家上學，許多關於英語和數學等教學知識的搜索詞也突然大增，例如文法，標點符號，分數，小數點，人體構造等都成為最新熱門搜索詞。

這些搜索詞有部分是學生自己上網查找相關知識，但也有些是小學學齡兒童的家長，為了輔導在家上課的孩子而上網補習自己忘掉的學校知識。

不過也有老師表示，學校並不指望家長完全取代老師的職責，畢竟很多家長也是在家工作，還要輔導在家學習的孩子，等於是一個人做兩份工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 上網搜索政府補助的人太多導致網站暫時無法登入

新冠病毒疾病

當然，新冠病毒疾病相關知識也是熱門搜索詞，特別是一些醫學知識性的話題，例如會不會兩次患新冠病毒疾病，寵物會不會感染新冠病毒，基本傳染率R值是什麼意思，還有新冠病毒疾病的常見症狀是什麼。

許多人還想知道疫情期間無法工作，能尋求哪些經濟上的幫助和支持，如何申請無薪假政府補助，如何申請失業津貼等。

英國統計數據顯示，4月有210萬人申請失業津貼，而在全國封鎖之前，只有85萬人申請失業津貼。

致哀悼念卡片

艾格特表示，另一個在疫情期間突然有很多人搜索的關鍵詞就是哀悼卡片。

新冠病毒疾病奪走許多人的生命，「從來沒有這麼多人搜索這個詞，有些人想買哀悼卡片，因為他們身邊有人過世，其他的人想知道要怎麼寫哀悼卡片，有哪些致哀詞悼念詞可以使用。」

想象一下，可能很多人從來沒有遇到這個情況，突然他們需要給人寫哀悼卡片，向某人的家屬表達哀悼，致哀慰問，這並不容易。

圖片版權 Getty Images Image caption 星期五到了，又要買酒了

網上購物

在新冠病毒疾病疫情爆發以前，網上購物相關話題就一直是網絡熱搜詞，現在由於疫情影響，一些特別的商品突然成為熱門網購搜索詞。

在疫情期間突然成為熱門搜索詞的包括花草種子，剪草機，染髮劑，啞鈴……等等。

英國電子商務平台「Redbrain」表示，3月有210萬次搜索啞鈴的記錄，比前一個月增加了4000%，4月搜索啞鈴的記錄也超過100萬次。

也有些網購熱搜詞很快退潮，例如3月搜索將近500萬次的衛生紙，是該月份搜索最多的購物產品，但其熱度來的快去得也快。

還有一個現象在新冠疫情期間非常特別，艾格特發現，每到星期五，買酒就變成熱搜詞。

「在蘇格蘭，什麼時候能買得到酒？」

正確答案是早上10點到晚上10點，這是蘇格蘭酒精執照法規定的合法賣酒時間。