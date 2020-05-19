肺炎疫情：世衛組織成員國一致同意開展獨立調查

圖片版權 AFP Image caption 世衛組織成員國通過視頻網絡舉行年度大會批准了決議。

隨著美國對世衛組織批評的升級，該組織成員國達成一致，同意就這一聯合國機構對新冠疫情的應對措施進行獨立調查。

世衛組織194個成員國周二（5月19日）在日內瓦舉行的年度大會上一致同意，就該組織對新冠疫情的應對措施進行獨立調查。

最近一直批評該組織的美國總統特朗普仍然對其進行了持續抨擊和指控。

世界衛生組織成員國以協商方式通過了一項決議，呼籲各國共同應對危機。

歐盟提出的這項決議案呼籲對這場疫情的國際性應對措施進行「公正、獨立和全面的評估」。迄今為止，新冠病毒導致全球480萬人被感染，31.8萬人死亡。

決議說，調查的內容應該包括「世衛組織的行動以及新冠病毒流行的時間表」。該組織由於過晚宣佈全球衛生緊急狀態而不斷受到批評和指責。

這份決議也提到了引發爭議的新冠病毒起源問題。該病毒於去年底在中國首次出現。決議敦促世衛組織協助調查「該病毒的人畜共患源頭和人際傳播途徑」。

圖片版權 Reuters/Getty Image caption 特朗普要求世衛與中國脫鉤。

5月18日，特朗普在白宮接受記者採訪時說，「他們（WHO）就是中國的傀儡，說得好聽一點，他們就是以中國為中心。」

他還在個人的推特賬戶上發文，以公開署名信的方式致信世衛領導人譚德塞，詳細列數出世衛在新冠疫情中的14項「失敗的應對舉措」。

「這次回顧（審視）確認了我上個月提出的很多嚴重關切，並且有了其它發現，這些（問題）本應該由世衛注意到的，特別是該組織沒有獨立於中國的問題。」

特朗普在公開信中直指世衛總幹事譚德塞領導下的世衛過分倚賴中國，並要求世衛在30天內做出具體改革，否則將永久凍結對世衛的資助，並「重新考慮」美國的會員身份。

中國外交部指責特朗普政府攻擊世衛，以此轉移外界針對美國防疫成效不佳的關注。外交部發言人趙立堅今日（5月19日）在例行記者會上說，美國正試圖對中國進行抹黑，以避免自己該承擔的責任。