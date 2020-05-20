肺炎疫情：巴西確診病例居全球第三

圖片版權 Reuters Image caption 巴西已成為全球新冠病毒感染病例第三多的國家

巴西已成為全球新冠病毒感染病例第三多的國家，確診病例總數超過25萬例，比巴西多的只有美國和俄羅斯。

專家表示，檢測不充分可能意味著巴西的實際病例高出1.5倍。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對病毒風險不屑一顧，並將新冠病毒比作「小流感」.

他對疫情的處理，包括呼籲各州州長解除封鎖引發批評，並導致上周衛生部長泰奇（Nelson Teich）辭職。泰奇的前任（Luiz Mandetta）因與總統在保持社交距離的措施上產生分歧而被解僱。

不過，博爾索納羅把精力放在努力減少疫情對經濟的影響方面，得到許多人支持。支持者們組織了反對封鎖的集會，總統還參加了其中一些集會。

巴西疫情有多糟糕？

目前，巴西確診病例超過25萬。超過1.6萬名新冠病毒患者死亡，居世界第六位。

巴西聖保羅市市長科瓦斯（Bruno Covas）警告，聖保羅的衛生系統可能會在兩周內崩潰。

Getty Images 它就像小型流感。

聖保羅市是巴西最大的城市，人口大約有1200萬。官員稱，大多居民都未重視保持社交距離。聖保羅有超過3000人死於新冠病毒。

並不是只有城市中心受到疫情嚴重衝擊。截止周一，亞馬遜州有近2.1萬例確診病例。該州首府馬瑙斯（Manaus）的醫療系統已經不堪重負。

總統如何處理危機？

巴西總統博爾索納羅一直反對封鎖措施，認為這會損害國家經濟。

3月，他發表講話呼籲市長和州長取消限制措施：「我們的生活還得繼續，必須保住就業，我們必須恢復正常。」

圖片版權 Getty Images Image caption 博爾索納羅

博爾索納羅將關閉企業和學校以及限制公共交通稱為「焦土」政策。

儘管感染率迅速上升，但博爾索納羅認為，包括他自己在內的大多數人對病毒覺得沒什麼可害怕的。

「以我做運動員的經歷來看，如果我感染了病毒，沒什麼理由可擔心。我什麼也感覺不到，或許最多只是小型流感，」他說。