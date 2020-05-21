圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普和巴西總統博爾索納羅（右）一直對新冠病毒疫情輕描淡寫。兩人都沒有戴口罩。

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）和巴西總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的執政風格有很多相似的地方。

不過，在這場生死攸關的全球大流行疫情當中，有一點特別突出；他們二人都堅定地想要淡化新型冠狀病毒疾病（COVID-19）的威脅性。

在兩個國家都發生了針對封鎖令措施的抗議，而兩國的領導人都明確地為此背書。

「這場全球大流行疫情在美國被政治化了，」哈佛大學的政治學者科斯塔斯·帕納戈普洛斯（Costas Panagopoulos）說。

「很多人，包括總統在內，顯示的都是這次病毒疫情的政治意味比健康議題更加重要。」

「在一個美國政治如此兩極分化的時刻，人們依據自己的政治觀點來回應這場大流行疫情，是一個正常的結果。」

圖片版權 Getty Images Image caption 5月10日，約翰遜宣佈初步放鬆對英國的封鎖。研究表明，保守黨選民更願意接受這些措施。

與此同時，在英國，首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）支持並實施了封鎖令措施，但是他和他的保守黨因低估了這種疾病的傳播而受到批評。

5月10日，約翰遜宣佈初步放寬英國的封鎖令，而研究顯示，保守黨選民對這些措施的接受程度要高得多。

「裂痕」

世界衛生組織（WHO）警告，黨派政治已經阻礙了控制冠狀病毒疫情的工作。

世衛總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）在4月20日的一份聲明中說：「人民之前的裂痕，黨派之間的裂痕是火上澆油。」

圖片版權 Getty Images Image caption 世衛總幹事譚德塞警告稱，不要將這次疫情當成是一次彼此鬥爭或者贏得政治籌碼的工具。

「不要將這次疫情當成是一次彼此鬥爭或者贏得政治籌碼的工具。這是危險的，像玩火。」

美國目前是新型冠狀病毒確診病例和死亡人數最多的國家。

不過，美國卻沒有全國性的封鎖令，而是各州和各市自行承擔限制的責任。

特朗普曾幾次對這些措施高聲批評，也似乎為一些限制活動的地區所發生的抗議背書。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普曾多次批評這些限制措施，也似乎為一些限制活動地區所發生的抗議活動背書。

在推特（Twitter）上，他呼籲要「解放」明尼蘇達、密歇根和弗吉尼亞州。不過，總統所屬共和黨的支持者和民主黨人之間，對疫情的態度則不一樣。

在最近一次公布於5月12日的調查中，自定義為共和黨人的美國人當中只有43%的人認為，2019冠狀病毒疾病對公眾健康是一個威脅。

在民主黨人中間，82%的人表示全球大流行疫情是一次重大威脅。

另一項調查顯示，共和黨人傾向在公眾地方戴口罩的比例要遠低於民主黨人——為56%對74%。

信任對認知之間的較量

公眾對於冠狀病毒相關事實的認知亦因應黨派政治而截然不同。設在牛津大學的路透社新聞研究院分析顯示，在美國、英國、德國和西班牙，政治人物作出的誤導和不正確說法，導致了對新冠病毒更大程度的無知。

圖片版權 Getty Images Image caption 公眾對於冠狀病毒相關事實的認知亦因應黨派政治而截然不同，包括是否應該戴口罩的問題。

「我們的研究顯示，在這些國家，右派的人們對冠狀病毒所知更少，」該論文的作者之一拉斯穆斯·克萊斯·尼爾遜（Rasmus Kleis Nielsen）解釋說。

「我們說的是一些同樣聰明的人，但是他們把自己的信任交給了那些鼓吹關於病毒的虛假與錯誤陳述的政客。」

「博爾索納羅效應」

巴西總統博爾索納羅曾公然違反關於2019冠狀病毒病的衛生指引。他在3月稱這種病是「小流感」。

根據約翰·霍普金斯大學的全球數據庫顯示，巴西的病例總數是世界第三多。

他曾在公眾場合與自己的支持者近距離接觸，甚至參加政治集會，包括3月15日的一次全國活動。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西總統博爾索納羅曾公然違反關於2019冠狀病毒病的衛生指引。他在3月稱這種病是"小流感"。

美國和意大利的研究人員觀察了當月在巴西的冠狀病毒病例，發現在投票給博爾索納羅的民眾更集中的城市，新感染病例數字高出近20%。

當中包括聖保羅，這個巴西以及南美洲的第一大城市。聖保羅的官方死亡人數為4688，高於中國官方公布的全國總死亡人數。

研究人員寫道：「我們的結論是，博爾索納羅的行為加速了2019冠狀病毒病的擴散。」

「這種更快的擴散不僅是由於人們在公眾活動中聚集，還因為博爾索納羅的支持者們對於社交距離措施的行為有所改變。」

倫敦國王學院巴西研究院的負責人安東尼·佩雷拉（Anthony Pereira）說，他對於這些不一致的態度並不感到驚訝。

「一些更有名的博爾索納羅支持者一開始的反應是將這種病毒說成是一個『鬧劇』，」佩雷拉回憶說。

「所以當總統真的違反科學和醫學建議時，其他地方那些對病毒相關信息接收不足的支持者就贊同了他的說法。」

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西聖保羅的新冠病毒死亡人數現在超過了中國。

越發模糊的圖景

在3月至5月間，英國實施了七星期的全國封鎖令。當時有過一些小規模的示威，但是相比起其他國家，數量非常有限。

5月10日，保守黨政府宣佈，他們會在英格蘭放寬部分封鎖措施，而民眾對這一消息的反應似乎與各自的政治傾向有關。

根據輿觀調查公司（YouGov）的問卷調查，61%的保守黨投票者贊成措施調整，而反對黨工黨的支持者當中，這一比例只有32%。

不過，說到對於保護措施的接受程度，英國政治光譜兩邊的大部分人行為方式都非常相似。

工黨和保守黨的大部分投票者都支持社交距離措施，比如居家辦公、關閉學校和禁止大型聚集等。

倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University）的政治學教授蒂姆·貝爾（Tim Bale）對這個乍一看似乎是悖論的現象作了解釋。

「對於專家建議的態度，與政治上的左或右關係沒有那麼大，更多的是與民粹主義有關，而這可能會出現在任何一邊，」他說。

「民粹主義者經常會向『人民群眾』的『共同認識』靠攏，而不是專家的『精英』觀點。」

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦瑪麗王后大學的政治學教授蒂姆·貝爾說，"民粹主義者經常會向'人民群眾'的'共同認識'靠攏，而不是專家的'精英'觀點。"

性別因素比政治還大嗎？

一些研究發現，性別因素的影響可能比政治還要大。

在美國，女性共和黨人在多種情境下比男性共和黨人更傾向於遵守社交距離。

心理學研究者在英國封鎖令期間訪問了年齡介乎19至24歲的人，超過一半以上的受訪男性表示他們曾違反社交聚會禁令，與朋友見面。

有相當說法的女性則少於30%。

「我們知道，男性在總體上更願意冒險，」參與這項研究的謝菲爾德大學的心理學家莉亞特·萊維塔（Liat Levita）說。

「不過，看到男性大齡青少年犯規要多這麼多，是真的令人驚訝。

圖片版權 Getty Images Image caption 調查發現，美國共和黨女性比男性更傾向於遵守公共衛生建議。

成也政治，敗也政治

在德國，極右政黨「德國另類選擇」（AfD）贊成針對冠狀病毒疫情限制令的抗議。

最近一項民意調查顯示，AfD在全國的支持率縮水至2017年以來的最低。

與此同時，韓國的主要反對黨派未來統合黨（United Future Price）批評政府對2019冠狀病毒疫情的處理手法，包括在疫情初期拒絶禁止中國人入境等。

當時，該黨派似乎將一路在4月15日的議會選舉中獲勝。

不過，到了全國投票的時候，韓國已經成為了抗疫的一個成功典範。

最終，文在寅總統的民主黨完勝，並在議會內從一個少數派變成了多數派政府。