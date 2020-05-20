圖片版權 Xinhua Image caption 研究報告說，中國"因為有經濟和地緣政治方面的理由發展出獨立的人工智能產業生態"（中國在2018年發佈人工智能芯片）

美國商務部周五（5月15日）宣佈要切斷對中國科技公司華為關鍵的技術設備供應，令中美貿易和科技對抗進一步升級。美國和中國媒體報道都強調半導體芯片，人工智能，噴氣發動機等關鍵技術領域競爭的戰略重要性。

對於美國來說，中國不斷發展的技術能力，特別是在尖端技術領域，對美國構成了安全威脅。不過美國之音報道引述美國專業人士的評論說，中國目前還不具備在高新技術領域全面挑戰美國的實力。

美國CNBC新聞報道把美國和中國之間的科技競賽比作超級大國間的馬拉松賽跑。美國仍然在許多關鍵的科技領域領先，但是中國已經具有追趕的潛力，美國不能掉以輕心。

中國模式的衝擊

圖片版權 Xinhua Image caption 中國計劃大力發展生物技術和生物技術產業，爭取在2020年讓生物技術產業擴大到佔GDP4%的份額

美國國會的美中經濟與安全審查委員會上月底專門討論了「中國模式」的衝擊，他們認為中國試圖修改現有的國際管理機構，規範和價值。

中國制定的國家產業和科技發展戰略一直受到外界關注。「中國製造2025」的產業升級計劃成了兩國貿易戰的爭論焦點，最近北京加緊制定的「中國標凖2035」科技標凖計劃也引起美國方面的警覺。

旨在為未來科技制定全球標凖的「中國標凖2035」被形容為「中國製造2025」的升級版，顯示了中國在人工智能，通訊網絡和數據流通等許多科技領域的發展雄心。

CNBC的報道說，中國在2015年推出「中國製造2025」計劃，旨在取得全球高科技製造領域的主宰地位。報道還說，2017年中國宣佈要在2030年實現在人工智能領域領先世界的計劃。

報道引述布魯金斯學會的外交政策項目的安全戰略專家弗蘭克•羅斯（Frank A.Rose）的話說，「美國中國競爭基本上是關於誰控制全球信息技術基礎設施和標凖。」

報道說，「中國標凖2035」藍圖通過制定技術細節和規則，並且規範諸如移動網絡等日常應用技術，具有內容廣泛的影響，能夠讓北京在全球許多技術領域施加影響。

美國不能高枕無憂

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在技術方面的追趕被認為對美國構成安全威脅

美國CNBC新聞根據一個人工智能競爭性的研究報告（Citi）報道說，在人工智能產業美國明顯領先，其他國家「人工智能產業要在2020-30年期間趕上美國面臨嚴重困難」，因為美國在人工智能專利，投資和學術研究方面具有優勢

報告根據人工智能領域的學術研究，專利，投資，勞動力和硬件把不同國家的競爭力作了排名。報告認為中國在人工智能領域的競爭力僅次於美國，中國「因為有經濟和地緣政治方面的理由發展出獨立的人工智能產業生態」。

據CNBC新聞報道，賓夕法尼亞大學中國項目的主任摩爾（Scott Moore）說，許多國家都努力促進國內的生物科學研究，但是中國是「唯一具有相當規模…對美國的主宰形成威脅」的國家。

摩爾說，中國在生物技術領域的政策目標是在2020年達到GDP的4%，目前美國的生物技術產業佔其GDP的2%。

美國國防部的防務創新部門負責人邁克爾•布朗（Michael Brown）在報道中說，中國在噴氣發動機和半導體這兩個領域也落後於美國。但他認為中國有同美國競爭的潛力，美國不能掉以輕心。

盟國合作保持領先

圖片版權 Alamy Image caption 美國商務部宣佈要切斷對華為關鍵的技術設備供應令中美貿易和科技對抗進一步升級

二戰結束以來維持技術領先一直是美國的國家目標。冷戰期間蘇聯首先發射了第一顆人造衛星曾產生震撼效果，一度在美國引發技術落後引發對國家安全的擔憂。整個冷戰期間到冷戰後，美國一直把維持技術領先和國家安全相聯繫。

現在中國的經濟和科技發展再次給美國帶來緊迫感。喬治城大學安全和新技術中心的高級研究員安德魯•英布裏（Andrew Imbrie）在一篇關於人工智能和安全的文章中說，中國和俄羅斯已經被美國視為美國為首的聯盟和全球合作伙伴的戰略對手，因此為維持科技創新和領先，美國需要加深與盟國和伙伴的合作。

CNBC報道引述他的話說，「美國及其盟國在全球研發投資中佔三分之二，我們有大量途徑能調整共同的研究和發展資源，協調，聚焦共同的重點，來增加競爭力。」

不過英布裏在文章中還說，美中關係由於存在很深的經濟依賴性而不同於冷戰時期的美蘇關係，因此美國不應該切斷同競爭對手的國際交流，即使在冷戰時期美蘇在航天等許多領域都存在交流。