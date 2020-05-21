科技上癮？管理屏幕時間的五個辦法

圖片版權 Getty Images Image caption 手機發出的藍光影響睡眠

現代人手機不離身，加上工作時間使用的電腦，隨手拿起來的iPad，還有許多人熱衷的網絡線上游戲，在Netflix等流媒體網絡電視上追劇，你曾想過一天當中有多少時間眼睛看著某一個屏幕？

iPhone使用者可以查看手機上的屏幕時間管理程序，就能得知自己每天花在看手機的時間有多長，時間之長可能會讓你嚇一大跳。

BBC從屏幕時間追蹤程序Moment得到的資料顯示，在新冠病毒疾病疫情爆發之後，使用手機的時間增加了30%。

長時間盯著屏幕看不只是對身體不好，還可能會危害精神健康，但很多人不知道方法或沒辦法自己管理好使用電子設備的時間，以下就分享5個管理你屏幕時間的辦法，讓你在看手機的同時，還能輕輕鬆鬆保護身心健康。

1. 強迫休息

多少屏幕時間才是健康的這個問題並沒有標凖答案，但是南丁格爾醫院精神健康科（Nightingale Hospital Mental Health Unit）的切特娜·康醫生（Dr Chetna Kang）表示，屏幕時間絶不能連續好幾個小時，達到影響生活的地步。

康醫生是治療科技上癮的心理專家。她表示，使用電子設備看著屏幕的時間每次最好不要超過一個小時，中間要休息15分鐘。

長時間使用電腦會讓眼睛過於疲勞，引起頭痛和眼睛疾病，而且對精神健康也不好。

「科技會讓人不知不覺中上癮，強迫自己休息可以暫時脫離上癮，保護身心健康。」

圖片版權 Getty Images Image caption 長時間使用電腦和手機等電子設備會危害身心健康

2. 找出原因

為什麼我們不知不覺中就會拿起手機查看，找出這個問題的答案可以從源頭來解決科技上癮的問題。

康醫生說，「不知不覺會拿起手機查看，或是使用電子設備，可能是因為你已經養成了一個習慣。」

要打破這個習慣，每次要伸手拿起手機或打開電視的時候，有意識地阻止自己這個習慣動作，改成和家人朋友聊聊天，聽聽別人說話，打開一本書閲讀，聽一段廣播節目或音樂。

3. 強制關機

許多人用手機當鬧鐘叫自己起牀，這樣就導致早上一睜開眼就開始看手機，查看自己錯過了哪些重要訊息或電子郵件。

從明天起改掉這個習慣，回歸沒有手機的時代，用普通鬧鐘叫醒自己。

在早上起牀後先不要開機，給自己刻意留一段沒有電子設備的寧靜時間，凖備好迎接新的一天。

同樣重要的是晚上睡前，最好提前一個小時關機，將所有帶屏幕的電子設備都關掉，因為手機屏幕發出的藍光會讓大腦誤以為還是白天，影響入睡和睡眠品質。

圖片版權 Chetna Kang Image caption 人控制科技，不要讓科技控制人

4. 視頻vs音頻

新冠肺炎疫情影響下，人們透過Zoom，FaceTime或Skype等視頻會議軟件交流，視頻電話似乎成了彼此溝通不可或缺的工具。

但我們真的只能在屏幕上才能聯繫嗎？溝通的關鍵在於傾訴和聆聽，這不需要屏幕也能做到，沒錯，家裏的電話就能發揮作用。

視頻電話有時候反而讓你無法專心聽對方在說什麼，有時候視頻會發生滯後的問題，這時就要特別注意聆聽。

這麼說並不是要完全放棄視頻交流的方式，只是建議有時候可以考慮用老方法打電話。

5. 遠離屏幕運動健身

還記得新冠病毒疫情爆發前的日子嗎？人們工作完和朋友見面，在酒吧聊天或餐廳吃飯，從事這些活動都不需要眼睛看著屏幕。

但是現在我們不能和朋友約見面喝酒聊天吃飯了，而是變成了上班看電腦，下班看Netfilx或玩線上游戲。

但專家建議，最好在下班後安排一段不需要電子設備，不需要看屏幕的時間。

康醫生說，人們必須有意識地做出這個安排，可以煮菜凖備晚餐，或是出去跑步鍛煉。

圖片版權 Getty Images Image caption 維持運動鍛煉的習慣對身心健康也有好處。

維持運動鍛煉的習慣對身心健康也有好處。

許多人在使用電腦或其他帶屏幕的電子設備之後會抱怨肩膀或脖子疼痛，這是因為長時間維持不良姿勢造成的，不論是坐在椅子上或靠在牀上。

現實來說，我們的工作和生活不能沒有屏幕，不能沒有電子設備。電腦和手機是我們工作和聯絡的必要工具，我們不能沒有。

與其完全拋棄屏幕和電子設備，我們要做的是管理和控制我們與科技的關係，要讓人來控制科技，而不是被科技控制。