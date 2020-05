疫情期間我們為什麼總在連續煲劇

圖片版權 BBC Ideas / Ripple Pictures

你是日以繼夜地在網飛(Netflix)上一口氣連看《養虎為患》(Tiger King)嗎?

連覺都不睡,就是為了看看這部謀殺懸疑紀錄片裏的真兇是誰?

一整天坐在沙發上,一動不動,完全沉浸在最近「人人都在說」的電視節目裏?

好吧,不是只有你才這樣,特別是當下全世界有數以千萬計的人因為2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情而處在封鎖令下,各大影視串流巨頭公司都在獲得破紀錄的新訂閲用戶——Netflix在2020年第一季度就有1600萬個新註冊用戶。

即使在這之前,連續追劇的人也是非常多的。比如,《廣播時報》(The Radio Times)做的一份調查顯示,在英國有一半人口承認自己會一口氣看同一個電視節目八個小時。

這感覺可能聽起來很熟悉,你或許也會為這種過份沉迷而感到一陣罪惡感來襲。如果是這樣的話,你可以繼續讀下去,或許你會對自己的「煲劇」習慣感覺良好一些。

它們用這些小伎倆令你欲罷不能

追劇成癮並非全是你的錯。

很多我們最喜歡的電視串流平台會使用一些微妙的技術,為的就是想盡辦法令你繼續看。

「我可以輕而易舉地一天內看完一整套連續劇,」電視評論員兼主播斯科特·布萊恩(Scott Bryan)坦承說。

不過他說,「追劇是偶然開始的」,而且最初是由消費者帶動起來的。

「Netflix意識到,很多人都傾向於批量看節目,哪怕是像《老友記》(Friends,《六人行》)這樣你已經看過的劇……Netflix暗暗慫恿你再多看一點的方式是非常微妙的,而且他們會用上一些小伎倆。」

「他們在一個節目開播的時候就很快地找到方法,比如縮略圖的作用。在一集結束的時候,你看到演職員表的一刻,他們就立刻將畫面縮小到屏幕一角,然後自動加載下一集。」

「就是這樣,你有時候被吸進去,連著看三個小時都渾然不覺。」

方便追看的設定

你有沒有意識到,大多數做串流電視節目的大公司在設計節目的時候,就有想到如何讓人追看。

斯科特說,Netflix的脫穎而出,是因為他們「真的在角色人數和情節單元的數量方面做過實驗」。

他用該公司很受歡迎的原創劇《勁爆女子監獄》(Orange is the New Black)來做例子。

他們知道「你永遠不會在一個節目中間開始看的,你會從最開頭開始看……所以它有大概40個角色。」

「你在一個八小時的系列劇裏面就能夠有那樣的深度,比起平常那種將它分成八集60分鐘塞到線性播放電視頻道裏的劇所能夠做的更多。」

這當然有負面影響

一些專家表示,看太多電視可能會造成焦慮和加劇抑鬱。2016年,日本科學家甚至說,這可能會致命,指出長時間坐著可能導致血塊形成。

心理治療師漢米拉·裏亞茲博士(Dr Hamira Riaz)說,一集接一集地看節目可能會影響我們的神經系統,這又可能對我們的睡眠有負面影響。

「追劇意味著你在將自己調動到一個高度興奮狀態,為一個更長得多的時間做凖備。這會令你需要更長的時間才能安靜下來,」她說。

所以,一些官能刺激的內容,比如一場駭人的謀殺——特別是如果這當中關係到一個你最喜歡的角色被殺——「可能會刺激到共情部分的神經系統」,而裏亞茲斷定,這「不會帶來晚上的一個好覺」。

不過「愛情荷爾蒙」會令我們感覺很好

那麼,到底是什麼讓我們欲罷不能地一直回來繼續看。

「當我們對某一個角色有代入感的時候,就會導致一種叫催產素的愛情荷爾蒙分泌,它會建立起連結,」裏亞茲解釋說。

「現在有那麼多的內容,你總能找到至少一個電視或系列電影裏的角色,是你能夠跟著一起走一段的。」

它可能對情感關係有幫助

這聽起來可能有點奇怪,不過請繼續往下看。

就以《戀愛島》(Love Island)為例——這個在英國非常流行的系列真人秀,全是年輕、漂亮的單身族,試圖找到「那一個人」,但同時要面對一系列的考驗。

節目在2019年開播之後,英國國內尋求情感諮詢服務的數量躍升了41%。

裏亞茲博士認為,這當中是有東西琢磨的。

「如果我們在花時間一集接一集地看一個系列,我們就有可能是創造出一個長達多個小時的空間,來與我們的情感和關係對話,」她說。

很多人對於吸引他們的電視節目會有很強烈的情緒反應,特別是如果我們最喜歡的角色發生了一些令人震驚的事情時。

「我們的大腦是不去分辨現實事件和幻想事件所帶來的刺激的,」裏亞茲說。

我們都想參與熱點話題

另一個瘋狂追劇的原因是所謂的「FOMO(ear of missing out,即害怕錯過)」,特別是在封鎖令期間,能夠做的事情非常少。

「我曾在一天裏花了10個小時看一部劇,而我甚至都不喜歡那部劇,」一個叫《Binge》的互動藝術展創作者布萊恩·洛貝爾(Brian Lobel)說。

「我們追劇是為了加入公共討論,」他說。

「我想,對於跟不上這些內容是有一種焦慮的,這迫使人們更加要追。」

我們需要一些「不事生產的時光」

「追劇這個字眼就帶著非常負面的內涵,對吧?」布萊恩說。

「我發現,人們對於自己看了多少電視有著很深的尷尬。」

「我們很尷尬於不事生產,花時間不工作然後說:『其實我今天看了六個小時的電視,因為我不要在工作電腦上看五個不同項目標籤,我就是需要……停下來。』」

所以,如果你在讀完這篇文章之後,要加入那幾百萬個追劇者的行列,那布萊恩會鼓勵你不要有罪惡感。

「我們不會說:『我狂看了一本書。』但是事實上,我們這一個世代裏一些最偉大的作者,正在寫電視劇本。」

「我是最不可能叫人停止『煲劇』的人,」他掛著一個大笑臉說。

所以,懂了吧,如果你要這樣做,你可以盡情地享受當中的每一分鐘,每一小時,甚至是一整天。盡情看吧!