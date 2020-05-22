事實核查：戴口罩能降低98.5%新冠肺炎傳染率

圖片版權 Getty Images Image caption 搭飛機戴口罩能降低多少風險？

歐洲廉價航空瑞安航空（Ryanair）CEO奧萊利（Michael O'Leary）表示，如果飛機上每個人都戴口罩，就可以「減少98.5%的新冠病毒疾病的傳播風險」。

奧萊利希望能在7月恢復飛航，他接受BBC採訪時說，英國政府要求入境旅客檢疫14天的計劃「難以管理」且「沒有效果」。

奧萊利表示，98.5%的數字是援引都柏林馬特醫院（Mater Hospital）的研究，馬特醫院發表的推特提出了這個數字。

但是對口罩研究進行審閲的亨特教授（Prof Paul Hunter）說，他找不到令人信服的數據支持這個數字。

證據何在？

都柏林馬特醫院的推特5月9日發表了一份圖文，表示新冠病毒疾病帶原者如果不戴口罩，健康的接觸者戴口罩，這樣傳染率是70%，如果新冠病毒疾病帶原者戴口罩，健康的接觸者不戴口罩，傳染率是5%，如果新冠病毒疾病帶原者和健康的接觸者兩人都帶口罩，傳染率是1.5%。

這條推特圖文被按讚超過500次，類似內容的圖文在不同的國家社交媒體上已經流傳了大約一個月。

馬特醫院後來在這條推文下回復說，這篇圖文只是簡略說明，數字是基於感染率的近似值以及「假設某種情況下」，飛沫傳染的理論上的推測。

圖片版權 Getty Images Image caption 奧萊利希望7月能恢復航空運輸

事實核查

BBC就此詢問都柏林的馬特醫院，但是馬特醫院沒有提出任何澄清。

亨特教授駁斥98.5%的數字，表示以他「最樂觀的估計」，戴口罩能減少10%至15%的傳染率。

東英吉利亞大學諾里奇醫學院（UEA Norwich Medical School）的亨特教授表示，有許多因素能改變戴口罩降低傳染率的效果，包括戴哪一種口罩，有些口罩很管用，有些不太管用，口罩佩戴的方式也很重要，如果口罩戴太松也不能有效防護。

亨特教授說，目前政府的態度是最好待在家裏，如果到公共場所，戴口罩能提供某種程度的防護，但絶對沒有98.5%。

南安普頓大學（University of Southampton）研究學者黑德（Michael Head）表示，奧萊利援引的數字不能如實反映現有的科學證據，只有很少的證據顯示大規模戴口罩能大幅度降低感染率。

圖片版權 Getty Images Image caption 一般人是否需要帶口罩眾說紛紜

官方說法

世界衛生組織的官方建議說，現在還沒有足夠證據能夠表明一般人在正常情況下應該或不應該戴口罩。

世衛組織建議說，新冠病毒疾病患者，以及照顧患者的人應該戴口罩。

英格蘭和蘇格蘭政府建議人們在某些室內空間戴口罩，包括公共交通工具和其他不能維持安全社交距離的地方。

據信，用一般棉布自製口罩也能降低傳染風險，但人們還是應該盡量避免公共交通工具，除非是不得已的情況下。

美國一些航空公司，包括聯合航空（United），達美航空（Delta）和美國航空（American Airlines）現在都要求乘客戴口罩。