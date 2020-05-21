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中國與美國政府就新冠病毒疫情的口水戰不止，兩國民間輿情也皆不認同對方政府的疫情應對。

近期民調顯示，超過60%美國人認為，中國對新冠疫情的處理「一般」或「差」。超過八成美國人表示，「一點也不」或「不太相信」中國政府公布的疫情資訊。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）一項關於美國人對全球抗疫觀感的調查顯示，37%的美國人認為中國政府的疫情應對「差」，26%認為「一般」，只有三分之一美國人認可中國防疫工作「好」或「優秀」。

年紀越長的美國人對中國的抗疫應對越不認同。在65歲以上的人之中，近七成認為中國的疫情應對一般或差；而在30歲以下的族群中，近六成人持相同意見。

這一研究在4月底至5月初進行，共採訪了超過一萬名美國人。

美中輿情

美國新冠病毒感染病例數佔全球總數三分之一，是受全球新冠疫情打擊最重的國家，目前有超過150萬例確診與9萬多宗死亡病例。最早爆發疫情的中國則報告了超過8萬例確診、4600多宗致死病例。

儘管美國的新冠感染率遠高於中國，美國輿論普遍認為，中國初期隱瞞真實疫情、打壓「吹哨人」等不透明的應對手法，造成新冠病毒向外擴散。北京則發起強硬反擊，外交官與官方媒體抨擊美方自身抗疫不力，並對病毒起源提出疑問。

美國總統特朗普周三（20日）在社交媒體推特上稱，是「中國的無能」，導致「全球範圍內的大殺戮」。

同日，中國外交部發言人華春瑩則在推特上列出中美的病例數對比，指出中國迅速管控、美國病例則呈指數性上升。她問道：「到底誰才應該負責任？」

而在中國社交媒體上，網友對美國抗疫的看法，糅合了驚恐、憤怒與幸災樂禍。

特朗普日前表示，美國新冠病例數高，是由於檢測廣泛。他還稱，美國確診數全球最高是「榮譽勳章」。

在新浪微博上，官媒《人民日報》發佈了他的這番言論，許多網友譴責特朗普厚顏無恥、罔顧人命，還有人語帶揶揄地「恭喜」美國。

中美相互缺乏好感

皮尤中心近期的另一項研究顯示，66%的美國人對中國沒有好感，這是該機構自2005年開始調查這一議題以來錄得的最高比例。共和黨人對中國的惡感更高，但支持兩黨的民眾近年來對中國的好感度都驟降。

自2012年以來，美國對華民意由正變負。

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根據近期調查，中國人對美國的看法也正在惡化，對其政治制度與民主的態度也愈趨負面。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團的調查顯示，28%的中國受訪者對美國反感，比去年增加11%。

該民調在2019年10月進行，當時正值香港"反送中"抗爭與中美貿易戰如火如荼之際。

與一年前的同一調查相比，對美國有好感的中國人比例從58%下滑到39%。近半的人認為，美國在亞洲的影響力「非常」或「相當」負面。

圖片版權 AFP via Getty Images Image caption 美中領袖的關係因疫情受損

新冠疫情或將進一步激化中國民眾的反美、反民主情緒。疫情期間，特朗普、蓬佩奧等美國官員連番抨擊中國，包括使用飽受爭議的「中國病毒」一詞。

英國《經濟學人》北京分社社長任大偉（David Rennie）日前在卡內基國際和平基金會一場講座上表示，中國官媒向民眾灌輸「你拯救了中國」的論述，稱中國人作出犧牲拯救了國家，還為世界其他地方爭取了珍貴的抗疫時間，但被抗疫不力的西方國家白白浪費。而在不少中國人眼中，美國總統不僅不管人民死活，還是個種族主義者。

「特朗普對疫情的應對，成為西方民主世界失敗的最佳例子。」任大偉說，在公共衛生與地緣政治上，特朗普政府都將勝利拱手相讓中國。

中美爭奪全球領袖地位

席捲全球的新冠疫情不僅打擊中美關係，還可能將重塑世界秩序。

主張「美國優先」原則的特朗普政府，近年與盟友關係出現裂痕。美國對新冠疫情的應對，或會進一步削弱全球民眾對其世界領導地位的信心。新冠疫情給了中國一個千載難逢的機會，來填補美國留下的權力真空。

圖片版權 AFP Image caption 中國向受疫情打擊的國家捐贈醫療物資

北京近期積極開展「醫療捐贈外交」，嘗試打造慷慨大方的國際領袖形象。但有觀察人士指出，中國政府謀求讚賞之餘，又夾雜經濟威脅，或招致全球信任危機。

皮尤中心的上述民調顯示，一半的美國人認為，在新冠疫情之後，中國在國際事務上的影響力將會減退，只有17%的人認為北京的全球影響力會增強。

然而，近期一項德國調查顯示，中國在與美國爭奪全球影響力的角力戰中，佔據上升勢頭。

德國科爾伯基金會（ Körber-Stiftung）近日一項面對德國人的調查顯示，37%的受訪者認為，德國應與美國保持緊密關係；36%受訪者則偏向與中國建立緊密伙伴關係。

然而，僅僅在一年之前，一半的德國人願意與美國建立緊密關係，只有約四分之一的人認為應與中國走得更近。

在新冠疫情的衝擊下，在德國人心目中，美國與中國重要性的差距正在迅速縮小。

美國人抗疫看法的黨派差異

皮尤中心關於全球疫情應對的調查還顯示，美國人對本國政府的防疫工作毀譽參半，但持不同政治立場的人看法迥異。

約47%成年人認為，美國政府對疫情的處理好或優秀，在共和黨支持者中，71%的人持這一立場，但只有27%的民主黨支持者同意這一說法。

相較之下， 美國人更讚許德國、韓國政府的抗疫努力。

圖片版權 ALYSON MCCLARAN Image caption 美國反封鎖防疫的抗議者與醫護人員對峙

在研究涉及的多個議題中，兩黨支持者的立場分野明顯。例如，超過六成的共和黨支持者認為，美國在協助解決國際問題上「付出太多」，但只有26%的民主黨支持者持同一意見。

世界衛生組織近期成為華盛頓的攻擊目標。特朗普形容其是「中國傀儡」，聲言如果世衛不在30天內作出重大改革，美國將永久凍結撥款並考慮退出該組織。

皮尤的民調顯示，自稱是自由派民主黨人的受訪者中，86%表示信任世衛組織關於新冠疫情的資訊，只有不足三成的保守派共和黨人持相同意見。年輕人與受教育程度高的人對世衛的信任度更高。