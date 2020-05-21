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中國人大宣佈將審議涉及香港的《國安法》議案，消息一出，在太平洋彼岸的美國一石激起千層浪。分析人士稱，此舉可能導致美國終止對港特殊待遇。

美國總統特朗普21日稱，中國若在香港推進《國安法》，美國將作出強烈回應。

「如果這發生了，我們會非常強力地回應，」他在離開白宮前往密歇根州時簡短回復記者提問說。

不過，特朗普承認並不清楚相關提案。「我不知道那是什麼，因為還沒有人知道。」

據香港媒體報道，中國人大將審議的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。這意味著備受爭議的《基本法》23條部分內容，不需要經過香港立法會審議，直接放在《基本法》附件三在香港實施。預計議案將在下周四（28日）表決，最快在今年8月在香港實施。

此舉繞過了香港自身的立法機關，削弱香港的自治，預料將招致本地及國際社會的反對。

美國國務院發表聲明，督促北京遵守《中英聯合聲明》中關於給予香港高度自治的承諾和義務。發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）指，香港享有高度自治，對於美國保留對港現行待遇來說「至關重要」。

外界預料，中國人大審議《國安法》將促使美國重新評估香港的自治情況。

智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，《國安法》提案可能導致美國終止香港的特殊待遇、將香港與中國內地同等對待。

美國去年通過《香港人權與民主法案》，其中規定國務卿每年評估香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位。國務院向國會提交評估報告的時間原定在三月底，但蓬佩奧日前宣佈，考慮到北京即將召開人大會議，或進一步削弱香港自治，國務院決定推遲提交報告。

白明認為，鑒於北京的新舉措，華盛頓面臨巨大的政治壓力，不太可能繼續認定香港依然享有足夠自治。但他指出，還需觀望《國安法》的具體措辭，來估量美方舉措。

共和黨聯邦參議員克魯斯（Ted Cruz）則發表聲明譴責中國人大的新舉措，稱美國「不可能接受」這一提案。他說，如果北京不馬上推翻決定，美國需重新評估政策。

提出《香港人權與民主法案》的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）則說，人權法案為美國政府提供了強有力的政策工具。他指，北京反覆攻擊香港人、他們的自治和基本權利，美方應迅速就此作出回應。

圖片版權 AFP Image caption 本周香港立法會內會選舉時，場面一度混亂。

香港是美國為數不多保有貿易順差的地區。移除美國對港的特殊待遇，意味著美國將對香港限制科技出口、施加關稅，駐港美國企業待遇與駐深圳、上海無異。

不過白明認為，美國一旦取消香港特殊地位，掀起的地緣政治影響遠高於經濟後果。

「在香港的反應會非常強烈，且暴力，」 新聞信「外國人看中國」（Sinocism）的出版人利明璋（Bill Bishop）21日寫道。美國的觀察人士普遍認為，《國安法》將重新激起香港示威浪潮，尤其是敏感的「六四」週年紀念在即。利明璋同時指出，兩名近期新上任的主管香港事務官員，中聯辦主任駱惠寧與港澳辦主任夏寶龍都是黨內強硬派。

中國人大發言人張業遂早前表示，國家安全是安邦定國的重要基石，通過堅持和完善」一國兩制「制度體系是」完全必要「。

美中近期已出現諸多爆發點，從圍繞新冠疫情的輿論戰，到科技脫鉤、媒體限制、台灣議題等。

特朗普20日在推特上指責中國正散播謠言，試圖幫助他在美國大選中對手、前副總統拜登（Joe Biden）勝選。「那樣他們就可以繼續佔美國便宜，他們幾十年來都是這麼做的，直到我上台！」

香港議題重回新聞頭條，兩國關係短期內的不確定性遽增。「忘了等到美國大選吧，我們甚至不知道兩周內美中關係會發生什麼。」 白明說。