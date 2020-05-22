圖片版權 Reuters Image caption 美國國務卿蓬佩奧

中國人大宣佈審議涉及香港的《國安法》議案消息，在美國引起朝野巨大反響。白宮和眾參兩院人士都已表示，一旦北京強推此法，必然導致美國方面的強烈反應。

稍早，美國國務院發佈了有關香港《國安法》的正式聲明。這份以國務卿蓬佩奧名義發佈的聲明明確指出，如果北京強行推出涉及香港的國安法立法，美國必將重新評估香港的特殊地位。

Image caption 美國國務院網頁截圖

美國國務院聲明全文（英文原文鏈接）

國務卿麥克爾.R.蓬佩奧的聲明

中華人民共和國在香港強制實施國家安全法的提議

2020年5月22日

美國譴責中華人民共和國全國人民代表大會單方面和獨斷地將國家安全法強加給香港的提議。這個繞開香港制度完善的立法程序並無視香港人民意願的決定，將為北京在聯合國報備存檔的中英聯合聲明中對香港所做出的高度自治承諾敲響喪鐘。

香港作為一個自由的堡壘繁榮至今。美國強烈敦促北京方面重新考慮這一災難性的提議，遵守所承諾的國際義務，並尊重香港的高度自治，民主體制和民間自由；這也是在美國法律中香港能夠保持享有特殊地位的關鍵所在。任何衝擊在中英聯合聲明和香港基本法中得到保障的香港的自治與自由決定，都將難以避免地影響到我方對一國兩制和特別行政區地位的評估。

我們與香港人民站在一起。

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中國官方立場

面對國際壓力，北京方面則認為，香港應盡早完成基本法規定的維護國家安全立法，建立健全維護國家安全的機構和執行機制，中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構，履行維護國家安全等職責。

中方認為，國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施予以反制，防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

中國全國人大常委會副委員長王晨作關於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的說明時稱，將採取」決定+立法「方式，分兩步推進：第一步，全國人大根據憲法和基本法有關規定，作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，就有關問題作出若干基本規定，同時授權人大常委會制定相關法律；第二步，人大常委會根據憲法、基本法和全國人大有關決定的授權，結合香港具體情況，制定相關法律並決定將相關法律列入基本法附件三，在香港當地公布實施。

王晨作說明時表示，香港國家安全風險日益凸顯，特別是香港去年反修例風波以來，反中亂港勢力公然鼓吹港獨、自決、公投等主張，從事破壞國家統一、分裂國家的活動，公然侮辱污損國旗、國徽，煽動港人反中反共，暴力對抗警方執法，癱瘓政府管治和立法會運作。