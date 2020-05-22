委內瑞拉危機：伊朗油輪與美國軍艦或在海上對峙

圖片版權 EPA Image caption 委內瑞拉的國防部長帕德里諾說，「一旦（伊朗油輪）進入我們的專屬經濟區，委內瑞拉軍隊艦艇將歡迎它們並為它們護航。」

受美國制裁的委內瑞拉再次成為國際爭奪的焦點，委內瑞拉說挫敗了政變企圖，美國威脅要攔截伊朗油輪，加勒比海局勢空前緊張。

周四（5月21日）俄羅斯在聯合國安理會提案譴責干涉委內瑞拉內政和主權的聲明遭到美國阻撓。安理會召開關於委內瑞拉的會議後，俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利安斯基(Dmitry Polyansky)在推特上透露了上述消息。

目前受美國制裁的委內瑞拉說，該國在5月初挫敗了一起同美國有關的未遂政變。與此同時，伊朗油輪向委內瑞拉運送燃料成為美國同伊朗和委內瑞拉爭執的最新焦點。

為對付美國對委內瑞拉實際上的海上封鎖，委內瑞拉已經表示要派軍艦為即將到達的伊朗油輪護航。

圖片版權 Getty Images Image caption 1961年4月一千多古巴流亡者在美國中情局的支持下在古巴豬灣登陸試圖推翻卡斯特羅的古巴政權，但武裝入侵遭遇慘敗

俄羅斯認為美國對委內瑞拉實行非法制裁。2月份俄羅斯外長拉夫羅夫訪問委內瑞來時表示，俄羅斯將深化與委內瑞的經貿和投資合作。

拉夫羅夫還強調兩國在軍事技術方面合作的重要性，說「這將保護我們的朋友在面對威脅時的防禦能力」。

5月3日委內瑞拉政府說，挫敗了來自哥倫比亞僱傭兵的入侵企圖，這些僱傭兵試圖在委內瑞拉發動政變，謀殺馬杜羅總統。

被捉獲的僱傭兵當中有兩名美國公民。在電視講話中，馬杜羅總統顯示了這兩人的身分文件。其中一個人在審訊時說他們的任務是控制機場，並把委內瑞拉領導人帶到機場，再轉送到美國。

美國總統特朗普之後說，華盛頓與在委內瑞拉扣押的人無關。他還說，如果美國策劃類似的行動的話，美國也會公開進行。

切斷海上燃料供應

圖片版權 AFP Image caption 雖然委內瑞拉的探明石油儲量佔世界第二，但美國的制裁和經濟危機導致委內瑞拉麵臨嚴重的燃料短缺。

路透社報道，美國試圖阻止運輸大約150萬桶汽油的5艘伊朗油輪到達委內瑞拉。伊朗油輪5月早些時候通過蘇伊士運河，可望5月底或6月初抵達委內瑞拉。

委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino López）周三（5月20日）說，「一旦（伊朗油輪）進入我們的專屬經濟區，委內瑞拉軍隊艦艇將歡迎它們並為它們護航，感謝伊朗人民的團結和合作。」

之前華盛頓表示，可能會干預伊朗油輪航行。上周一名美國官員對路透社說，美國「正在研究可能採取的措施」，說伊朗運送燃料在美國和整個地區看來是「不受歡迎的」。

伊朗外交部發言人指責美國威脅將進行「海盜」行動，發誓說如果美國採取措施阻礙伊朗油輪「自由，合法的運輸」，伊朗要做出「果斷回應」。

伊朗在布魯塞爾的大使周三表示希望在伊朗油輪運輸途中不會發生意外，並且還說德黑蘭會對來自美國的挑釁做出「相應地回應」。

至於美國與伊朗因此發生衝突的風險，美國杜蘭大學的斯米爾德（David Smilde）說，因為美國在國內窮於應付新冠疫情，而且臨近11月的總統大選，特裏普全線出擊，讓自己暴露在太多風險中的可能性不大，但特朗普也經常不按常理出牌。

支持委內瑞拉反對派

圖片版權 Getty Images Image caption 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（右）得到美國支持，美國不承認總統馬杜羅（左）

委內日拉和伊朗目前都受到美國的制裁，特別是他們的石油出口受到嚴重影響。石油出口佔委內瑞拉出口收入的98%。

雖然委內瑞拉的探明石油儲量佔世界第二，但美國的制裁和經濟危機導致委內瑞拉麵臨嚴重的燃料短缺。

BBC拉美事務記者報道說，近年來委內瑞來國家石油公司管理不善和腐敗導致煉油廠癱瘓。委內瑞拉總統馬杜羅向伊朗求助，承諾用黃金支付進口的汽油。

數月以來，委內瑞拉政府通過出口原油從客戶那裏交換汽油。他們主要是向俄羅斯的俄羅斯石油公司（Rosneft）提供原油，但是俄羅斯石油公司因此受到美國的制裁。

伊朗和委內瑞拉都是受到美國制裁的國家，美國認為伊朗向委內瑞拉運送對方急需的燃料違反了美國制裁政策。

去年美國承認委內瑞拉的反對派領袖胡安•瓜伊多為「臨時總統」後，加強了對馬杜羅總統領導的委內瑞拉政府的經濟制裁，包括凍結委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的巨額資產，並且用被凍結資產資助委內瑞拉反對派。