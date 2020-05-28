在世衛大會上力挺台灣 史瓦帝尼是什麼樣的國家？

圖片版權 AFP Image caption 恩史瓦帝三世國王向蔡英文頒贈榮譽勳章（Credit: AFP）

5月間，世界衛生大會討論全球新冠病毒疫情。當時，包括史瓦帝尼在內的一些國家提案邀請台灣出席，也讓人好奇，台灣在非洲唯一的邦交國——史瓦帝尼究竟是什麼樣的一個國家，為什麼堅持挺台。

史瓦帝尼（eSwatini）原名史瓦濟蘭（Swaziland，中國稱斯威士蘭），2018年5月，原台灣邦交國布基納法索和台灣斷交之後，史瓦帝尼成為非洲54個國家中唯一與台灣維持正式外交關係的國家。

中國一直不放棄與史瓦帝尼建交，但是史瓦帝尼基於「外交和政治道德」繼續與台灣保持外交關係。

圖片版權 TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE Image caption 史瓦帝尼與台灣邦交超過半個世紀

超過半世紀的邦交

2018年史瓦帝尼獨立50週年，當時台灣總統蔡英文曾經到史瓦帝尼訪問，並受到史瓦帝尼政府高規格接待。

台灣與史瓦帝尼新簽定的經濟合作協議去年生效，台灣對史瓦帝尼部分產品實施優惠關稅待遇，包括蜂蜜和牛油果享有免關稅待遇。

史瓦帝尼政府發言人塞姆蘭（Percy Simelane）當時曾對BBC表示，和台灣維持邦交有助於史瓦帝尼的國家利益，

「史瓦帝尼獨立後就和台灣建交，並一直維持外交關係從未中斷，台灣對史瓦帝尼的社會和經濟發展有極其重大的貢獻。」

圖片版權 TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE Image caption 史瓦帝尼人口約110萬

非洲罕見的小王國

史瓦帝尼位於非洲東南部，北、西、南三邊為南非所包圍，東邊與莫桑比克相鄰，人口約110萬，與南非維持密切貿易關係。

史瓦帝尼有其獨特的政治環境，是非洲唯一實施君主專制的國家，目前國王為恩史瓦蒂三世（King Mswati III）。

史瓦帝尼有一夫多妻的傳統，國王不定時會舉行選妃活動，數萬女人必須袒胸露背，接受國王檢驗，目前國王擁有15名妻妾與30位子女。

恩史瓦蒂三世國王曾被《富比世》雜誌評為世界第15名富有君王，然而奢華的生活以及獨特的選妃制度，受到不少西方世界批評。加上史瓦帝尼衛生條件不好，愛滋病比例過高，32歲的國民平均壽命至今仍是全世界最低。

台灣與史瓦帝尼的邦交維繫，多年來靠著台灣的高品質醫療與公共衛生水凖輸出為主，醫療建設與援助，確實使史瓦帝尼衛生條件得到不少改善。

圖片版權 AFP Image caption 近年來，中國致力加大在非洲的影響力

拒絶轉向中國

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世1986年登基至今，更是訪問台灣達17次之多，2018年6月訪問台灣，參加在台灣實踐大學就讀的兒子的畢業典禮，並獲得校方頒發管理學榮譽學位。

近年來，中國加大在非洲扮演的角色及其影響力，各項投資和援助計劃源源不絶，中非論壇、一帶一路等外交戰略更是雄心勃勃。

但是史瓦帝尼卻在非洲獨樹一幟，超過半個世紀一直與台灣保持邦交，從未外交轉向承認中國。

史瓦帝尼政府發言人塞姆蘭曾經這樣解釋，「我們不希望被視為是屈服於金錢外交下而左右搖擺的國家，我們堅持的基本立場是外交和政治上的道德。」

「我們不會丟下台灣，我們對中國提供的東西沒有興趣。」