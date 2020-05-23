圖片版權 xinhua Image caption 中國高科技企業受美國制裁和限制後加強了對國內供應的需求，為中國芯片業發展帶來了3千億美元的投資機會。

美國對24個中國機構及個人實體實施出口管制，防止其從美國採購供中國軍事活動的用品。

美國商務部22日宣佈，在「實體清單」上新增24個中國機構及個人。實體清單被認為是美國出口管制的「黑名單」，被列入的實體需要獲得商務部頒發的許可證，才能購買美國技術。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）說，此舉將防止美國的商品及技術被用作損害美國利益的用途。

美方指，這些中國實體與大規模殺傷性武器（WMD）及軍事行動有關，它們協助採購中國軍用用品，對美國造成巨大風險。

這24個實體分佈在中國內地、香港與開曼群島，包括雲端智能機器人運營商達闥科技（CloudMinds）及其多家子公司、網絡安全公司奇虎360（Qihoo）、高校哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學，以及多家科學研究中心及企業。

名單上還有一名個人，名為Zhu Jiejin（朱潔瑾）。美方未提供關於其人的具體信息，但據信她是上海維逸測控公司的銷售總監。該公司主營高性能傳感器，亦在當日登上美方的實體清單。

達闥科技此前曾籌備赴美首次公開募股（IPO），但上市計劃因故延遲。3月曾有報道指，美國商務部去年已致函達闥科技，警告其未經許可的情況下，不得將技術從其美國部門回傳至北京辦公室。

另一進入名單的中國公司奇虎360，2011年曾在紐交所上市，五年後退市。奇虎上月曾指責指責美國中情局（CIA）在過去11年中，對中國航空、能源、科研機構等目標發動網絡攻擊。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國網絡安全公司奇虎360說美國可能已經取得多國最機密的資料。

多家研究計算科學、高壓科學與精細光學的中國機構被列入實體清單，主要研究材料科學的頂峰多尺度科學研究所也榜上有名。該所所長羅勝年曾是"千人計劃"學者，他曾在美國能源部下屬的洛斯阿拉莫斯國家實驗室任職，擁有終身物理學家職位。該處是美國承擔核子武器設計的兩家實驗室之一。

根據《科學中國人》雜誌在2014年對他的採訪，羅勝年被問到為何放棄世界頂級實驗室的終身職位、歸國白手起家時，他回答：「我希望在我們國家做真正有用的東西，真正世界一流水平的東西。」

美國「實體清單」 VS 中國「不可靠實體清單」

美國的實體清單出口管制制度，近期頻頻用於打擊中國企業及機構。

2019年5月，美國將華為及68家關聯公司列入實體清單。10月，28家中國機構和公司也進入該名單，其中包括新疆公安廳，以及從事人臉識別技術研發的海康威視、曠視科技及大華科技。美方指，這28家實體涉及中國政府對維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體的鎮壓、大規模任意拘留和高科技監視活動。

上周，美國進一步收緊對華為的出口禁令，要求在美國以外的廠商，在向華為出口使用了美方技術的半導體芯片時，亦必須申請出口許可證。

圖片版權 Getty Images

中方威脅使用「不可靠實體清單」反制，打擊出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供的外國企業、組織及個人。但至今，中方尚未將任何機構列入該清單。

中國官方媒體《環球時報》日前引用信源稱，中國將啟動不可靠實體清單，高通（Qualcomm）、思科（Cisco）和蘋果（Apple）等美國科技公司將首當其衝。中國還將暫停購買波音飛機。