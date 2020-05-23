圖片版權 Getty Images Image caption 中國兩會上關於香港《國安法》的消息引發金融市場強烈反應。5月22日，港股迎來「黑色星期五」。截至當日收盤，香港恆生指數下跌5.56%，創五年來最大單日跌幅。

2020年5月第三周，蔡英文就任台灣總統，講話中再次明確拒絶「一國兩制」；因疫情延期兩個多月的中國「兩會」開幕，關於香港《國安法》的議案引起軒然大波；備受關注的世衛大會召開期間，特朗普威脅要永久退群並另起爐灶，他還在推特發公開信細數世衛以中國為中心的行為，並在採訪中稱世衛是「中國傀儡」。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1、世衛大會難逃政治博弈：北京承諾20億美元援助 認可WHO主導疫情調查

圖片版權 AFP Image caption 世衛總幹事譚德塞博士乃至整個世衛組織，均在新冠疫情的處理當中面臨批評。

在全球疫情繼續蔓延的陰霾籠罩下，為期兩天的世界衛生大會（WHA）周一（5月18日）在日內瓦開幕。美國和盟國紛紛對中國和世衛組織在應對疫情的表現提出批評，並要求對疫情起源和世衛組織疫情期間的表現展開獨立調查。

中國國家主席習近平也在大會開幕式上通過遠程電視電話形式致詞。他為中國在應對疫情中的表現做出辯護，表示中方「第一時間發佈信息……盡其所能」。與美國總統特朗普嚴厲批評世衛組織形成對比，習近平在表示繼續支持世衛組織工作同時，還承諾將在未來兩年中向世界各國的抗疫努力提供20億美元的援助。

2、中國人大審議香港《國安法》民主派指北京推「一國一制」

圖片版權 EPA Image caption 中國人大發言人張業遂表示，維護國家安全是包括香港同胞在內全國人民的根本利益所在。

5月22日開幕的中國全國人民代表大會（人大）提出有關香港《國安法》的議案。

這次加入的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。這意味著備受爭議的《基本法》23條部分內容，不需要經過香港立法會審議，直接放在《基本法》附件三在香港實施，預計議案將在下周四（28日）表決，最快在今年8月在香港實施。

消息立即在香港和國際社會引發強烈反響。中國官方表示，立法「完全必要」。香港民主派認為北京破壞《基本法》，搞「一國一制」。美國總統和國務院均第一時間表態反對。英國末代港督、議會上院議員彭定康爵士（Lord Chris Patten）也強烈譴責北京的做法。

3、台灣總統蔡英文宣誓就職：重申不接受「一國兩制」，美國務卿首次公開祝賀

圖片版權 AFP Image caption 蔡英文表示願與對岸對話。

蔡英文在520就職演說中提到了未來四年發展的藍圖，而在兩岸關係，將繼續堅持「和平、對等、民主、對話」，並強調不會接受大陸方面以「一國兩制」矮化台灣；經濟方面會打造資訊數位、生物醫療科技、再生能源等六大產業。

中國國台辦發言人馬曉光隨後表示，民進黨當局拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，是「單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎」。馬曉光稱，中國將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絶不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

美國國務卿蓬佩奧首次發聲明祝賀台灣總統就職，稱美國長期將台灣視為「可信賴的伙伴」。

中國外交部稱蓬佩奧此舉「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政」。中國國防部對蓬佩奧發表聲明祝賀蔡英文就職表示「強烈不滿和堅決反對」。

4、新冠疫情讓中美貿易戰更加撲朔迷離，四問答助你看清走向

圖片版權 Reuters Image caption 中美關係因為新冠疫情再次惡化

疫情肆虐下，鏖戰一年半的中美貿易戰很少出現在新聞頭條。但雙方較量並沒有停止，在第一階段貿易協定簽訂之時，僅降低了部分關稅，外界預期2020年，要麼啟動第二階段協議談判，要麼繼續升級關稅戰。

這些不確定性似乎都被洶湧的疫情所打斷或掩蓋，而實際上，新冠病毒在中國首先爆發，又在美國等多國肆虐，無疑為中美複雜而緊張的貿易關係再添變數。

5月8日，中美高級別官員通話，同意雙方應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。但同一天，特朗普接受美國媒體採訪時威脅，如果中國未能兌現其購買承諾，他將終止貿易協議。一周後，特朗普甚至警告，他可能切斷與中國的所有關係。

5、中國駐以色列大使杜偉死於特拉維夫寓所中，死因不明

圖片版權 MVS.GOV.UA Image caption 中國駐以色列大使杜偉

中國駐以色列大使杜偉日前在特拉維夫郊區的寓所內去世。

這名官員表示，以色列警方已展開調查，但初步調查結果顯示沒有謀殺跡象。

57歲的杜偉被發現在牀上死亡。

杜偉此前擔任中國駐烏克蘭大使，今年2月剛被任命為中國駐以色列大使。他已婚並育有一子，但據信他的家人並不在以色列。他住在特拉維夫市郊的赫茲利亞（Herzliya）。