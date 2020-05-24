圖片版權 Getty Images Image caption 素食有其健康的一面，但無法抵禦新冠病毒

每次出現疫情大流行，很快會有各種民間「偏方」在網上流傳，比如新冠疫情初起時中國各地牛黃解毒丸脫銷就是一例。這些貼士真偽難辨，有些會嚴重誤導大眾。

BBC事實核查梳理了近期網上流傳的幾條主要「偏方、秘笈」，結論如下：

1. 「食素抗疫法」— 醫生沒有推薦

網上流傳的建議往往是真假信息混雜，一些真的、好的建議跟一些誤導甚至有害的說法交織。又因為這些「民間智慧」大部分時候是在不公開的社交媒體流傳，追蹤較困難。

這是一個長長的清單，列出了據稱可以防止感染新冠病毒的各種方法。

其中很多都是真實有效的，比如社交疏離，避免去擁擠的場所，注意個人衛生等。

但這個清單上還夾帶了一些別的，比如吃素、避免系腰帶、不戴戒指、不戴手環腕錶。

沒有任何證據表明這些做法能有效防範感染新冠病毒。

世界衛生組織（WHO）就新冠肺炎疫情給出的營養飲食建議中明確提到應該保證攝入適量的蛋白質、水果和蔬菜，保證健康平衡的飲食。

2. 流感疫苗— 不會增加感染新冠病毒風險

這一條值得特別強調，因為它基於嚴肅的醫學研究，卻從中得出誤導性的結論。

社交媒體臉書 （Facebook ) 上廣為流傳的一則短訊，聲稱曾經打過流感疫苗的人更容易感染新冠病毒。

這則真假莫辯的網文援引了美國軍方發表的一項研究結果作為憑證。

然而， 這項研究報告是2019年10月發表的，當時導致新冠肺炎的冠狀病毒還沒有被確認，而且研究報告中使用的是2017- 18年流感季節的數據。

為了避免疑惑，應該明確強調：沒有證據表明流感疫苗會增加感染新冠病毒的風險。

美國疾病控制中心的指南寫得很清楚：「流感疫苗不會令人更易感染其它呼吸系統疾病。」

3. 長時間持續戴口罩 — 不會損害健康

社交媒體上流傳的另一篇文章聲稱長時間持續戴口罩有害健康 。

這個論點最初出現在西班牙網絡上，隨後在中、南美洲網絡廣為傳播。

不久，這篇網文的英文版開始出現在英語報刊和網媒上，包括尼日利亞新聞網，隨後又在臉書上被分享了5萬5千多次。

文章的主要論點是長時間戴口罩會讓人吸入二氧化碳，產生暈眩，身體缺氧。文章建議每隔10分鐘鬆開口罩透透氣。

世界衛生組織專家指出，這個說法不對，甚至是危險的。

因為醫用和非醫用口罩都是用高度透氣的紡織材料做的，可以阻隔病毒顆粒通過，但人可以正常呼吸。

而不時摘掉或掀起口罩會增加口罩受污染的風險。

你的器材不支持播放多媒體材料 正確戴口罩、遮擋臉部

不適宜戴口罩的情況也有，主要如下：

兩歲以下幼兒

呼吸系統有慢性疾患，呼吸有困難的人

4. 抽煙 —沒有狙擊病毒之效

這是倍受煙民歡迎的一個說法，但遺憾的是，它不屬實。

沒有證據表明抽煙可以減少新冠感染風險，但不斷有這類文章出現在各種媒體。

英國《每日郵報》的網絡版，郵報在線，曾發表過一篇宣揚這個論點的文章，結果被轉發了數萬次。

文章聲稱「更多證據表明抽煙可以降低感染新冠病毒的風險」。

圖片版權 Getty Images Image caption 抽煙有害健康已經是公認的事實，但抽煙有助防新冠感染的說法卻屢屢見諸各種媒體

文章說，若干國家的研究顯示，感染了新冠病毒之後，煙民較少發展成重症而必須住院治療，這點出乎意料。

專家們正在研究這個現象，試圖找出某種內在關聯。

法國一家大醫院的研究顯示，存在尼古丁阻止新冠病毒在人體內擴散的可能性。

目前還在進行的一些研究專注於尼古丁貼片和尼古丁替代療法對冠狀病毒的影響。

但世界衛生組織說，目前沒有足夠信息證實煙草或尼古丁與防範或治療新冠肺炎之間有任何關聯。

世衛組織說，由於抽煙導致的其他健康問題，煙民對冠狀病毒引發的重症抵抗力更弱。

而且， 在這一次疫情中專業醫學建議很明確：煙民應該戒煙，因為抽煙會增加他們感染肺部嚴重疾患的風險。

施魯迪·曼儂（德里）和彼得·姆瓦伊（內羅畢）為本文提供了研究資料