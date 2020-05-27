住在半空中向三星抗議的韓國人

在韓國首爾的市中心，有一名韓國人居住在20米高的交通塔上，目的是為了向韓國企業三星抗議。

今年61歲的金容熙已經在交通塔上居住將近一年。30年前，他聲稱因為嘗試在三星組織工會而被解僱。他表示，在公司改善勞工權益之前，他都不會停止抗議。

而三星在一份聲明上則表示，「與某些指控相反，金先生被解僱符合公司規定。三星對現時情況感到遺憾，並嘗試解決這個問題。」