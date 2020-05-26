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新冠疫情肆虐，重創全球經濟，令原本處於貿易戰休戰狀態的美中角力變本加厲，並延燒到金融、科技和地緣政治的方方面面。在中國受到美國指責的時候，俄羅斯往往以中國堅定支持者的姿態出現。

例如，5月24日在北京舉行的全國人大記者會上，中國外長王毅回答記者提問時說，面對來自西方國家的誹謗，「中俄彼此提供支持」。

王毅還說：「疫情發生以來，習近平主席同普京總統多次通話，在主要大國中保持了高水平的戰略溝通……雙邊貿易逆勢增長，中方自俄進口增速在中國主要貿易伙伴中排名第一。面對個別國家的無理攻擊與抹黑，雙方相互支持，彼此仗義執言，成為政治病毒攻不破的堡壘，體現了中俄高水平的戰略協作」。

類似表述難免引發一些美國智庫評估，中俄有可能結盟對抗西方。不過，疫情所帶來的全球地緣政治板塊遷移與重組似乎沒有那麼直接了當。

最近，曾經在美國中情局負責俄羅斯事務分析，現任國家利益中心副總裁兼研究部主任喬治•比比（George Beebee）表示，自尼克松1972年訪華後美國對中美俄（蘇聯）大三角關係的政策定位是要讓美中關係好於中俄關係，但似乎在全球新冠疫情爆發的時候，這個定位發生了改變。

圖片版權 Xinhua Image caption 1972年，毛澤東在北京會見到訪的美國總統尼克松

對西方民主的挑戰

日經《亞洲評論》5月24日報道說，最近美國國會參院軍事委員會在批准任命新海軍部長的聽證中，22次提及俄羅斯和中國，超出了提及朝鮮的次數，顯示了華盛頓的新關注動向。

疫情期間中國和俄羅斯都協調合作被西方一些觀察家視作觀念上的挑戰。加拿大政府前安全分析員，卡爾頓大學的加爾文（Stephanie Carvin）更把與俄羅斯和中國的信息對抗形容為「觀念和意識形態的戰爭」。

牛津大學互聯網研究院院長霍華德（Philip Howard）說，中俄傳播一種敘事，即民主國家正在走向失敗，他們缺乏抗疫的能力和意志。與此同時，中俄說他們在應對疫情並且幫助其他國家應對疫情方面做得更好。

加拿大廣播公司周二（5月26日）的報道引述霍華德的指稱說，外國代理人，特別是俄羅斯和中國在散佈關於新冠病毒的不實信息。他說，來自國家支持的機構散發的不實信息中，多達92%來自俄羅斯和中國。

美國卡內基梅隆大學計算機專業的教授卡爾利（Kathleen Carley）在上述報道中說，國家媒體的消息被無數機器人水軍轉發。

針對加拿大廣播公司的報道，俄羅斯駐加拿大使館反駁說，散步虛假消息，謠言以及引述充滿偏見的專家，把包括新冠病毒在內的世界災難歸咎於俄羅斯，恰恰是西方主流媒體散步不實信息的主要手段。

俄羅斯超脫美中對抗？

美國智庫國家利益中心最近召集俄羅斯和美國的專家討論了新冠疫情是否促進了中俄合作，以及中美俄三角關係。他們基本都認為美國同時對俄羅斯和中國採取敵對的做法，令俄羅斯和中國進一步靠攏。

莫斯科國立研究大學的國際關係專家蘇斯洛夫（Dmitry Suslov）說，對抗俄羅斯已經成為美國的兩黨共識，目前美中對抗加劇並不會減少美俄對抗。

圖片版權 Reuters Image caption 美國前駐華大使芮效儉認為，在處理美中俄三角關係上，連續幾屆美國政府都有政策失誤。

美國前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）認為在處理美中俄三角關係上，連續幾屆美國政府都有政策失誤。美國同俄羅斯和中國有對抗，也有共同利益。但是現在美國把俄羅斯和中國推向聯合，令美國處於三角關係中最差的位置。

俄羅斯科學院遠東研究所代理所長馬斯洛夫（Aleksey Maslov）說，一帶一路是中國的全球策略，而俄羅斯正在醞釀自己的全球策略。一帶一路和俄羅斯的大歐亞計劃有重疊，但不是俄羅斯自己的項目。蘇斯洛夫也提到中國一帶一路在中亞的影響受到俄羅斯的關注。

兩位俄羅斯專家都認為存在另外一種可能性，即俄羅斯可以努力成為中美對抗之外的第三個力量中心。蘇斯洛夫認為俄羅斯可以發展超出中美俄三角之外的關係，加強同印度，西歐和日本發展關係。

俄通塔斯社報道引述俄羅斯瓦爾代俱樂部研究主任盧基揚諾夫（Fedor Lukyanov）的話說，俄羅斯外交應該努力避免捲入日益加劇的美中對抗，俄羅斯和印度應該加強同那些不願意在美中對抗中選邊站隊的國家發展關係。