肺炎疫情：美國死亡數突破十萬，巴西確診數升至全球第二

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西疫情嚴重，專家認為，由於缺乏檢測能力，真實的確診數據可能比現在知道的更高。

美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的數據顯示，截至星期三（5月27日），全球已有超過560萬人確診感染新冠病毒，確診人數最多的國家依次為美國、巴西和俄羅斯。

美國死亡人數突破十萬

美國已有169萬人確診感染新冠病毒，死亡人數逾100,000，是此次疫情中死亡人數最多的國家。

美國白宮醫學顧問安東尼·福西（Dr Anthony Fauci）早前警告稱，新冠病毒可能會導致20萬美國人死亡。福西表示，最終有數以百萬計的美國人感染病毒是「完全可以想象的」局面。

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美國總統特朗普曾在3月底稱，如果死亡人數可以被限制在10萬人之內，「我們便一起做到非常好」。

美國逐漸開始解封，但死亡人數還在增加，疫情拐點仍未到來。面對美國國內的批評聲，總統特朗普在過去的周末打高爾夫引發了爭議和猛烈批評。

美國民主黨陣營猛批特朗普政府最新病毒檢測政策仍把責任推給各州，不能保證民眾應檢盡檢。

特朗普在推特上為自己辯護，5月26日，他在推文中重提「中國病毒」的描述。

3月的一次記者會上，特朗普曾被媒體拍到將講稿中的新冠病毒字眼塗改為「中國病毒」的畫面。隨著疫情蔓延，在美亞裔遭其他族裔語言甚至肢體攻擊事件接連發生，3月底特朗普公開表示，這不是亞裔的錯，並停止使用「中國病毒」一詞。

特朗普還在近期的推文中為自己辯護，稱自己早期防疫工作做得很好，否則美國死亡數將達到150萬到200萬人，是現在是10倍之多，他還稱很早就禁止中國（旅客）入境。

推特在特朗普的另一條關於大選選票寄送方式的推文下添加「事實核查」標籤，提醒用戶進一步核查這位總統話術的真偽。

疫情嚴重的巴西與毫不在乎的總統

巴西目前有39.1萬確診病例，是僅次於美國的全球確診病例第二的國家。美國總統特朗普5月24日下令對巴西實施旅行禁令，過去14天在巴西停留的非美國公民不得入境，但兩國貿易並不受影響。

圖片版權 AFP Image caption 巴西的新冠確診人數已飆升至全球第二。

巴西總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）被外界稱為「巴西特朗普」，其執政風格和特朗普頗相似，在對待新冠疫情上也是如此。

博爾索納羅曾在3月稱這種病是「小流感」。他說：「以我做運動員的經歷來看，如果我感染了病毒，沒什麼理由可擔心。我什麼也感覺不到，或許最多只是小型流感。」

他曾在公眾場合與自己的支持者近距離接觸，甚至參加政治集會。5月24日集會的影片顯示，博爾索納羅身邊的保鏢都佩戴口罩，惟獨他本人不戴，還與民眾握手合照，抱起小孩揮手。

圖片版權 EPA Image caption 5月24日，巴西總統在集會上不戴口罩，並抱起一個小孩。

而在兩天前，世界衛生組織衛生緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）在例行記者會上表示，從某種意義上來說，南美洲目前已經成為新的全球新冠疫情「震中」，其中受影響最嚴重的是巴西。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西於2月26日錄得首個新冠病例。

博爾索納羅不支持社交疏離和封城，因為防疫理念不同，他在1個月內兩度撤換衛生部長。

巴西今年10月將舉行市政選舉，結果將對2022年的巴西總統選舉產生深遠影響。博爾索納羅已表示將尋求連任，他認為封城會導致經濟衰退。

歐洲逐漸解封

歐洲的英國、意大利、法國和西班牙的新冠死亡人數分別排名全球第二到第五位，這四個國家共有約12.5萬人死於新冠疫情。

目前歐洲疫情似乎逐漸受控，政府宣佈逐步解封。

西班牙的公園、博物館和文化場所重新對公眾開放，但在人數上有限制。比如室內場所只能開放三分之一，室外活動和聚會最多不超過200人。波蘭的小學生終於可以重返課堂。但一些家長表示不會送孩子去學校。因為本學期將於6月26日結束，為了幾周的課堂教學而冒著可能被感染的危險，家長們認為不值得。