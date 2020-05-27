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加拿大法庭裁定，華為高管孟晚舟案符合引渡的"雙重犯罪"標凖，引渡程序將持續。

溫哥華英屬哥倫比亞最高法庭27日判定，該案符合「雙重犯罪」的引渡標凖，則她涉訴的行為在美國與加拿大都是犯罪。

這一裁決對孟晚舟一方不利，它意味著引渡流程將持續進行，而孟晚舟有上訴權利。

熟悉引渡條款的加拿大刑事律師波廷（Gary Botting）此前曾對BBC表示，類似的引渡案可延宕數年。

這一判決對孟晚舟案十分關鍵。如果孟晚舟勝訴，她本將重獲自由，並可離開加拿大。

根據加拿大媒體報道，孟晚舟在上周曾在法庭外與親友合照，她笑容滿面、舉起大拇指擺出勝利姿勢。

如今法庭的裁決對孟晚舟不利，她將繼續處於司法監視居住狀態。

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自孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華機場被捕以來，案件掀起中美加關係震蕩。

加拿大此前應美國要求將她扣押，美國指控她與華為違反美國對伊朗制裁，涉嫌銀行詐欺，要求將孟引渡到美國。孟晚舟與華為均否認指控。中國政府則強烈抗議美加的這一行動，指這是美國施加的政治迫害。

根據加拿大《引渡法》和美加引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需兩國都認定為犯罪行為，才符合引渡條件，即「雙重犯罪」（dual criminality）。

孟晚舟的辯護團隊主張，加拿大沒有對伊朗實施制裁，美國控告孟晚舟的罪名在加拿大並不構成犯罪，因而不符合引渡的雙重犯罪原則。

美國則指控，孟晚舟涉嫌金融欺詐，這在美國和加拿大都是違法行為。

中國外交部發言人趙立堅26日警告，如果裁決結果對孟晚舟不利，中加關係可能進一步下滑。「加方應當切實糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，並確保她平安回到中國，以免中加關係持續受到損害。」

關於若孟晚舟不被釋放、中國是否會採取反制措施，趙立堅未作回應。

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與此同時，中國拘押兩名加拿大公民康明凱與邁克爾已超過一年。中方指，他們涉嫌從事危害中國國家安全活動。

加拿大總理杜魯多此前對中國拘留加拿大公民、將其與孟案聯繫在一起表示不滿。他多次表示，加拿大司法體系獨立，政府並無意願干預。