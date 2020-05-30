圖片版權 Getty Images

新冠疫情改變了一切，包括人們每天的工作方式。

受疫情影響，全球各地的上班族能在家工作的都開始遠程居家辦公了。

以英國為例，將近一半的英國僱員自疫情爆發後開始在家工作。疫情或許永遠改變了人們未來的工作方式。

有些公司已經開始實施或者考慮實施在家工作制了。

即使未來防疫封鎖解禁，居家辦公也會成為許多人的新常態。因為這種工作方式可以給公司老闆省去一大筆租用辦公室巨大開支。

曾幾何時，上班族在辦公室度過人生三分之一時光。

但《工作的樂趣》一書的作者戴斯利（Bruce Daisley）對BBC表示，或許辦公室工作將成為過去。新冠疫情可能永遠改變了我們未來的工作方式。

辦公室工作的好處

圖片版權 Getty Images Image caption 戴斯利說，上班族沒有必要過於懷舊，因為形勢已經改變了。

倫敦卡斯商學院的教授斯派塞（Prof André Spicer）預測， 未來員工在辦公室度過的時間將「大幅減少」。但這並非意味著辦公室生活的結束。

他表示，其中的原因之一在於居家工作的僱員晉升的速度慢，而且往往被忽略。

他指出，尤其在經濟不景氣的情況下，員工更希望提高自己的「能見度」。

因此，僱員想去辦公室，希望被老闆看得到。

斯派塞還說，特別是在經濟危機時期，人們開始琢磨：我想出現在工作場所，我需要讓老闆看得到我。

斯派塞教授還表示，辦公室將成為未來高層管理人員的樞紐，普通員工可以每周進辦公室一、兩次與老闆見個面或碰個頭。

一些社交媒體，比如推特公司已經推出類似的計劃，允許員工長期在家工作。但辦公室的大門是隨時敞開的。

當然，居家辦公並非什麼新鮮事物，特別是最近幾年來，許多公司都允許員工有一定程度的靈活工作日或彈性工作時間。

公司財政也因此獲益，比如減少辦公室租金費用等。

斯派塞教授認為，這一點對公司最具吸引力。

而對於員工們來說，在家工作省去了每天上下班旅途的擁擠和煩惱，節省了大量時間和交通費用。

然而，作家凱拉韋女士（Lucy Kellaway）表示，辦公室最重要的作用在於讓人們覺得自己所從事工作的某種意義。

她說，其實大多數時候我們在電腦上所作的事情都毫無意義。

凱拉韋進一步表示，去辦公室工作之所以讓僱員覺得還有意義，就在於你周圍的人也在跟你一樣做著同樣的事情。

她說，辦公室能給我們一種正常生活的感覺和日常。

而且，凱拉韋認為僱員一走進辦公室就好像變了一個人一樣。

他們可以穿著打扮起來，走進辦公室，可以見到不同的人，一起聊天等等。 而不是老窩在家裏，每天面對同樣的環境，感覺倦怠和厭煩。

斯派塞教授說一項研究顯示，在家上班的僱員更開心，工作效率也更高。當然，這裏面最主要的原因是省時省錢。

遠程辦公的不利因素

圖片版權 Getty Images Image caption 在18世紀之前，大多數公司僱員都是在家和咖啡廳辦公。

但不利的一面是，長期在家工作與老闆見面和交流機會少，會使員工失去安全感，甚至會憂心忡忡，胡思亂想。這一點對員工和僱主雙方都不利。

此外，由於家庭條件存在差異，居家辦公也可以「加劇不平等」現象。

斯派塞教授舉例說，比如在學術領域，居家工作後女性提交的期刊論文投稿大幅下降，因為家中育兒輔導以及其它家務負擔，大部分都落到了她們肩上。

與此同時，戴斯利則表示，年輕人將錯過向經驗豐富的老同事學習的機會，因為很多時候與同事的隨意對話是激發創意的重要渠道。

他認為，如果稍不注意，許多公司都會失去那些能促進生產力和創造力的辦公室神奇元素。

凱拉韋女士說，無論居家工作是暫時的還是長久的，對有些員工來說，他們還是渴望辦公室的生活。

凱拉韋女士稱，她本人此時此刻就非常想與同事坐在一起開個會，享受那種能圍繞著一個實實在在的會議桌，桌上擺著餅乾的真實會議氣氛。