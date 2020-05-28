圖片版權 Reuters Image caption 27日，孟晚舟離家前往法庭時面帶笑容。

華為孟晚舟案引渡案繼續的裁決引發中國當局強烈不滿，中國與加拿大及美國圍繞5G巨頭華為和孟晚舟的糾紛解決遙遙無期。

中國駐加拿大大使館在結果公布後發表聲明表示，美國意在「打倒」華為及其他中國高科技公司，加拿大在這個過程中一直在扮演美國同謀的角色。

中方稱，孟晚舟案「完全是一起嚴重的政治事件」，再次要求加拿大立即釋放孟晚舟。

當地時間5月27日，溫哥華英屬哥倫比亞最高法庭判定，孟晚舟案符合「雙重犯罪」的引渡標凖，將孟晚舟從加拿大引渡至美國的程序將繼續推進。

法新社報道稱，孟晚舟在法官解釋判決結果時表現平靜，與她之前展現的自信形成鮮明對比。上周她曾在法庭外與親友合照時笑容滿面，舉起大拇指擺出勝利姿勢。

中方「強烈不滿與堅決反對」

圖片版權 AFP Image caption 邁克爾（左）與康明凱於2018年12月被中方拘押，至今未獲釋放。

在這之前對判決結果有信心的不僅是孟晚舟。中國外交部發言人趙立堅在26日記者會上曾表示，要求加拿大立即釋放孟晚舟，並確保她平安回到中國，以免「中加關係持續受到損害」。

當時有記者提問，如果加拿大法院作出不利於孟晚舟的裁決，中方是否會採取報復性措施，趙立堅則表示不回答假設性問題。

中國駐加使館在判決後發表的聲明中表示，中國對判決結果表示「強烈不滿與堅決反對」，已向加拿大方面提出嚴正交涉。

北京一直將遣返孟晚舟作為修復中加關係，及釋放兩名在中國因間諜嫌疑被扣押的加拿大公民的前提條件。

在孟晚舟於加拿大被捕後，中國先後逮捕前加國外交官康明凱與商人邁克爾，外界普遍將此舉視作中方的報復行為。與孟晚舟在加拿大獲保釋不同，康明凱與邁克爾在中國不透明的司法體系下無法與外界正常接觸。

此外，中國還阻斷了許多加拿大農產品的進口，價值達數十億美元。

加拿大總理特魯多一直強調，孟晚舟的命運由法庭決定。他還在上周表示，中國「似乎不理解」司法獨立的內涵。

加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）周三表示，加拿大將繼續尋求同中國的原則性互動，以處理雙方的雙邊差異，並在有共同利益的領域進行合作。

商鵬飛還表示，將繼續就康明凱與邁克爾獲釋作出努力。

孟晚舟案在5G爭端中為美國加碼

佐伊·托馬斯（Zoe Thomas），BBC科技記者

圖片版權 Getty Images Image caption 美國認為華為對美國的國家安全構成威脅，華為對此予以否認。

這個案件只是孟晚舟與美國引渡訴求進行較量的第一步。然而這仍是對華為和中國政府的一記打擊。如果判決對孟晚舟有利，這本將會幫助中國將美國描繪成霸凌的敘事，同時給華為在全球5G網絡建設爭取更多助力。

在阻止中國電信巨頭華為參與其他國家高速網絡建設方面，美國從未予以迴避。即使此案並非直接與5G有關，但它的確在美國將華為首席財務官描繪成蹩腳演員的努力中增添了砝碼。

但對孟晚舟或者華為來說，這並不全是壞消息。她的案件現在進入到另一輪聽證，這次聽證事關逮捕她的加拿大警察是否侵犯了她的權利。

如果在這一方面她可以成功，她便可以被送回家中，雖然時間比她希望的要晚，但可以獲得的自由卻是一樣。

案件下一步將如何進行？

第二次聽證將聚焦針對濫用程序的指控，檢視加拿大警方在逮捕孟晚舟時是否遵循法律規定。第二次聽證計劃在六月進行。結案陳詞預計在九月最後一周及十月第一周進行。

如果加拿大法庭最終決定進行引渡，最後還是要由加拿大聯邦司法部長作出最終決定。

整個過程很有可能將耗時許久。孟晚舟有能力在整個過程中不斷上訴，此前也有一些引渡案橫跨多年才有結果。