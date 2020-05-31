圖片版權 Reuters

14歲的艾瑪生活在英國，新冠病毒疫情後的隔離禁足給她帶來很大的困擾。

正常時期她與朋友們相處對自己應付憂鬱症很有幫助，但是隔離時期她感覺彷彿 「與世隔絶」。

當她有機會與英格蘭負責青少年兒童事務的專員安妮·朗菲爾德（Anne Longfield）對話時，提到了自己的境遇： 「我就呆在房間裏，一點都不知道什麼時候能回到學校看到朋友們。這讓我特別特別鬱悶。」

實際上，像艾瑪這樣的孩子並不在少數。

專家們一直都在警告要注意經歷了封城和停學後的兒童和青少年的精神健康。

根據聯合國兒童基金會（Unicef）在疫情初期的調查，兒童擔心的問題包括：與家人和朋友分離、擔心感染病毒、擔心會死於病毒。

德國西南一所小學的校長烏蘇拉·格拉斯（Ursula Grass）向BBC表示，孩子們在剛剛停課的第一兩個星期可能會覺得不用上學很好玩，但是很快就會變得很焦慮。而且因為隔離在家他們不得不自己面對這個問題。

失去人際聯繫

聯合國兒童基金會統計，由於新冠疫情145個國家決定停課關閉學校，共有16億少年兒童受到影響。除了正常的學業被打亂，還有其他很多方面的學習也中斷了。

格拉斯校長說，老師並不只教數學、語文和其他科目，他們還教學生如何與人相處，如何培養對他人境遇的同理心，如何彼此和平相處玩耍。

在德國這樣一個發達的國家，老師們可以把家庭作業上傳到網上，通過電話和電子郵件與學生繼續保持聯繫。

格拉斯校長說： 「可是人與人之間的面對面溝通卻無法保留，這對很多孩子是個大問題。」

關注青少年心理健康的慈善機構---「年輕心靈」負責人湯姆·馬德斯（Tom Madders）說，學校給青少年提供了一個安全的日常空間，讓他們與信任的成年人說話，讓他們在一個安全的地方與朋友面對面。而隨著各地解封，學校將發揮關鍵的作用，為青少年兒童提供支持。

學校新規定

疫情過後，學校也像所有地方一樣，不再是從前的學校。

對衛生的規定無處不在，如要求孩子們經常洗手、一次只准一個學生去廁所，等等。

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國兒童基金會的調查顯示，兒童和青少年都對新冠疫情感到恐懼。

德國和丹麥學生們都被分成小組上課，彼此沒有交集。

這些不同的小組在不同的時間返校，午餐時也分隔開來，在操場休息時也必須呆在規定的範圍劃區裏，由一個老師負責教學。

這非常難，尤其對年幼的學童，因為他們不能與朋友們接近，在教室和休息玩耍時都要保持距離。

英國雷丁大學的心理學教授海倫·杜德（Helen Dood）向BBC表示，嚴格執行社交距離規定對年幼的孩子尤其困難。唯一能使規定得以執行的辦法就是實施非常嚴格的控制措施， 「這對孩子的心理健康很不好。」

「兒童需要感覺他們有自主權，他們有自主空間，他們可以自己做決定，有一定程度的自我掌控。」

學生心理

聯合國兒童基金會的精神健康和心理社交輔助問題專家扎納布·希吉茲（Zeinab Hijazi）說，學校復課需要好好處理。

圖片版權 Reuters

她向BBC表示， 「復課肯定會讓人有不知所措的感覺。青少年的焦慮會非常強烈，但這也是困難情形下很自然的一種情況。」

希吉茲說，教育界人士需要掌握相關的知識，也要有執行力去幫助那些受情緒所困的青少年。

「老師是與學生相處時間最多的人，被放在了一個至關重要的位置上去認識精神健康問題。」

而在德國的小學校長格拉斯說，她的工作很大一部分是 「減輕恐懼感」。

她介紹說，老師與那些有特殊需要的孩子開展了一些特別的活動：去森林裏接觸大自然、烤披薩餅、縫製自己的口罩等。

在德國正式要求戴口罩之後，格拉斯校長開始與學生們一起縫製口罩。這些自製的口罩顏色鮮艷很吸引人，她還在臉書上開了一個群，把口罩寄給世界各地的機構。

她說學生們通過繪製口罩，學會了如何在疫情中保護自己，也就擺脫了戴口罩的恐懼感。

學業之外

格拉斯校長說，老師們需要看到孩子和他們的內心，而不僅僅是他們的學習情況。

英國雷丁大學的杜德教授說，學校和家長如果能不給孩子施加壓力，將會更有助於幫助他們從隔離狀態中走出來。

她說，為了讓孩子們學習，需要給他們一些時間先在情緒上調理治癒過來，然後才能開始繼續正常的學習。 「從長遠來看，這對他們的教育是有好處的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 專家建議必須給少年兒童更多的時間調整心理，從隔離狀態中走出來，而不能一味只關注學業成績。

但是對某些家長和某些社會文化來說，這樣的提醒不那麼容易被接受，因為學習成績才是最受重視的。

聯合國兒童基金會已經在社交媒體和大眾媒體上發起宣傳活動，讓民眾關注疫情中的精神健康。少年兒童分享他們的繪畫作品、視頻和其他創作品談論新冠病毒以及因此產生的恐懼感。

教師們則響應呼吁告訴青少年，有情緒很正常。宣傳活動包括向家長推薦方法如何幫助子女面對疫情。

八種方法

根據對兒童焦慮的研究，以下八種方式可以幫助任何年齡段的孩子面對焦慮：

1、認清焦慮

首先，只有認識到孩子正處於焦慮狀態才能提供幫助。父母是辨認孩子情緒的專家。他們的焦慮用什麼方式表達？是問問題還是大哭大鬧？是不舒服還是要求抱？

2、營造談話空間

讓孩子知道可以隨時找你談話，但不要強迫他們。兒童和青少年都認為一邊做其他事情一邊談話更加容易，譬如畫畫時、烘烤糕點時或者玩遊戲時。不要在臨睡前談焦慮，因為臨睡前的時間應該平靜。如果時間真的太晚，可以建議孩子把焦慮寫下來，留待第二天再談。

3 、榜樣的力量

即便父母同樣對疫情感到焦慮，仍然可以為孩子樹立起沉著應對的榜樣。這將有助於讓孩子放心：即便問題嚴重，但仍然沒有失控。

4、認真傾聽

花時間傾聽孩子說話，問問題，對他們看到的事物表示興趣。讓孩子知道他們的想法和感受都是可以理解的。向孩子解釋：雖然焦慮時身體做出很不舒服的反應，但這些都是正常的。

5、憂慮與現實

焦慮是一種情緒，但所憂慮的未必已成現實。仔細傾聽，理解孩子究竟在擔心焦慮什麼。他們擔心的壞結果有多壞？發生的可能性有多大？果真發生又會怎樣？能否換一個角度看問題，幫助他們看到不會引起焦慮的結果。

6、處理外部壓力

要留意孩子看到、聽到、接觸到的新聞報道和社交媒體內容是否令他們不安。如果孩子已經難以應付，不要再給他們更大的壓力。相反，向他們強調與人為善和照顧好自己的重要性。

7、自信心

如果孩子相信自己有能力應對困難，焦慮將大為減輕。你可以向孩子顯示對他們的信心，幫助孩子找到解決問題的辦法，同時幫助他們了解有些焦慮你也無能為力，他們必須自己面對，但可以通過分散注意力等方面加以調節。

8、照顧好自己

困難時期，每個人都面臨壓力，你需要照顧好自己才能最好地照顧孩子。

以上各點適用於不同年齡段的孩子，也適用於在疫情中感到憂慮的每一個人。