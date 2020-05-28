圖片版權 NZ POLICE Image caption 傑西卡·奧康納（左）和迪恩·雷諾茲

新西蘭兩名徒步旅行者在野外行走時迷路、受傷，而且「彈盡糧絶」，將近3個星期後終於獲得營救，堪稱奇蹟。

這兩位年輕人分別是傑西卡·奧康納（Jessica O'Connor）和迪恩·雷諾茲（Dion Reynolds），兩人都23歲。

他們於5月9日開始在卡胡朗吉國家公園（Kahurangi National Park）徒步旅行，計劃行程六到七天。

卡胡朗吉國家公園位於新西蘭南島西北部，地勢複雜，面積達4520平方公里，是新西蘭第二大國家公園。

兩人為此次旅行做了充足的凖備，他們帶足了一個星期所用的乾糧、水以及安營扎寨的一應必備物品。

傑西卡還是一名有豐富野外生存經驗的皮划艇嚮導，迪恩則是一名廚師。

迷霧受傷 彈盡糧絶

但旅行剛剛開始兩天後，就遇到了山中大霧。他們迷失了方向。而且，大霧一連持續了好幾天。

兩人以為是在朝著自己計劃的方向行走，但實際上是在原地轉圈。這時，他們幾乎吃光了所帶的乾糧和喝完了飲用水。

好在他們找到了一處瀑布水源。但在找水和取水過程中雙雙受傷，傑西卡扭傷了後背，迪恩扭傷了腳踝。

到被營救時，他們已經整整兩個星期沒有進食，只靠一縷清泉來維持生命。

出發前，傑西卡曾告訴家人自己會在過生日前返回，但到了5月18日仍沒有音信，營救人員開始搜救行動。

搜索持續了一個星期後仍沒有找到人，當時營救人員對兩人生還已經不抱太大希望，特別是，當他們找到了一件並不屬於這兩位步行者的毛衣時。

就在人們已經放棄希望之際，搜索直升機在當地時間星期三（27日）注意到了山林中的煙霧。

其實，這已經是傑西卡和迪恩第二次點火試圖吸引營救人員的注意力。

第一次因為火光太小沒能吸引救援直升機的注意，但它卻點燃了兩人求生的希望。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡胡朗吉國家公園

「這輩子最好吃的巧克力」

看到煙霧後，救援人員立即派出直升機，在一處大約9平方米的林中空地中找到了兩人。

新西蘭警方搜救協調員約克表示，兩人情緒良好，但「已經有一段時間沒有食物了」。

據《新西蘭先驅報》報道，他們隨後被送進醫院接受檢查，目前已經出院。

被困山中時，傑西卡和迪恩還遭遇了大雨和低溫天氣。約克說，在找到泉水和受傷後他們一直呆在原地未動，並試圖用煙火引起營救人員的注意。後來證實，這樣做是正確的。

獲救後，他們接受了營救人員帶來的巧克力。迪恩說，那是他這輩子嘗過的最好吃的巧克力棒。

「超現實的體驗」

在等待營救的過程中，兩人也曾一度非常迷茫。

隨著時間一點點流逝，他們只能彼此依靠，不讓情緒崩潰，也不喪失希望。

迪恩在談到這一經歷時說：「這真的是非常超現實的體驗，（我們一直）努力保持樂觀，努力抱有希望。」

傑西卡在醫院中跟媽媽通電話時情緒非常激動，根本無法多說話......