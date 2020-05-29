圖片版權 Darnella Frazier Image caption 視頻顯示該名警員用膝部壓住佛洛伊德的頸部。

美國明尼蘇達州一名黑人男子被警員制服期間死亡，引發當地連續第三天抗議及暴力衝突，當地一家警局被縱火。

政府此前已派出國民警衛隊。

美國總統特朗普表示，一些「暴徒」令他的記憶蒙羞，同時要求國民警衛隊恢復當地秩序。

特朗普還在一條推特（Twitter）帖文中聲稱：「哪裏開始搶掠，那裏就會開始開槍（When the looting starts, the shooting starts）。」

推特公司指特朗普的這條推文鼓吹暴力。

46歲的喬治·佛洛伊德（George Floyd）周一（5月25日）死亡，有影片顯示他伏在地上，被一名白人警員用膝部壓頸，難以呼吸。

佛洛伊德的家人要求以謀殺罪起訴四名涉事警員，檢察官表示目前仍然在收集證據。

周三，民眾上街抗議並且出現商鋪搶掠，警方向示威者施放催淚氣體。

芝加哥、伊利諾伊、洛杉磯、加利福尼亞以及田納西州孟菲斯等地亦有抗議發生。

這一死亡事件再次挑起民眾長期以來對非裔美國人死於美國警方手下的憤怒，包括近期的其他案例，比如肯塔基州的布萊安納·泰勒（Breonna Taylor）案。

周四夜晚持續衝突

過去數天，明尼阿波利斯的多處建築被焚燒或搶掠。

周四，抗議者聚集在佛洛伊德死亡事件發生地點附近的第三區警署，他的死亡地點亦成為騷亂中心地帶。

警方施放催淚氣體和橡膠子彈，試圖驅散人群。不過警局周圍的警戒線最終被抗議者衝破，並在警局和附近兩處建築縱火，警員撤退。

圖片版權 Getty Images Image caption 佛洛伊德之死點燃了美國黑人對警察的怒火。

警方指，出於人員安全考慮，第三區警署在當地時間22時之後不久疏散。

之後，明尼阿波利斯市當局發推文稱，聽到有「未經證實的」報告指，第三區警署的氣體管道被截斷，且建築內有其他爆炸品，敦促建築附近一帶人員疏散。

周五的一場新聞發佈會上，明尼阿波利斯市長雅各布·弗雷（Jacob Frey）表示，撤離警局是別無選擇。

弗雷稱，暴動和搶掠「不可接受」，但是他同時表示，他與所有人都知道，這座城市的人感受到「很多痛苦和憤怒」。

在他回應傳媒之前，特朗普在推特上指責明尼阿波利斯市「缺乏領導」，並警告假如弗雷不能恢復秩序，將派國民警衛隊「恰當完成工作」。

國民警衛隊通常由州政府管轄，不過在緊急情況下可由聯邦政府調動。

圖片版權 Twitter

推特之後在該條推文上加上「注意公共利益」的標籤。

推特指，該帖文美化暴力，違反其政策，但是沒有撤下推文，因為它「與持續進行中的公共利益事務有相關性」。

本周較早前，推特兩次對特朗普的帖文加上標籤，指其可能具有誤導性。總統隨後發佈行政命令，尋求限制該社交媒體公司的法律豁免。

持續示威

周三，明尼蘇達州長蒂姆·沃爾茲（Tim Walz）周四在明尼阿波利斯以及附近的聖保羅市長請求下派出該州的國民警衛隊，宣佈當前狀況為「非戰時緊急狀態」。

他表示，周二晚的搶劫、惡意破壞和縱火已經對很多商鋪造成破壞，包括一些少數族裔擁有的商鋪。

「喬治·佛洛伊德的死應該帶來公義和系統性的改變，而不是更多的死亡和破壞，」他在一份聲明中說，並呼籲一切抗議行動應該保持和平。

弗雷在周三呼籲對影片中用膝壓住佛洛伊德的警員提出刑事起訴。四名參與該次拘捕行動的警員已經被免職。

事件令人回想起埃里克·賈納（Eric Garner）的案件，他在2014年被警方鎖喉至死。他的死引發反對警暴的群體事件，也是「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」運動的導火線。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威衝突現場附近的建築物起火。

抗議在周二下午開始，數以百計民眾來到事件發生的十字路口。

組織者試圖讓示威保持和平，並遵守社交距離規定，由示威者呼喊「I can't breathe（我呼吸不了）」和「it could've been me（有可能是我）」的口號。

在周三的第二晚示威當中，人群逐漸增加至數千人，示威者投擲石塊，且有人將催淚氣罐回擲向警方。

在警局門外出現過一次人群對峙，警員組成人牆阻擋示威者進入。

分析－「這樣他們才會聽」

傑西卡·拉森哈普（Jessica Lussenhop）發自明尼阿波利斯

在全城經歷了一個暴力與破壞之夜過後的早上，空氣中彌漫成濃煙，建築物仍在緩慢燃燒。

幾乎每一面牆、每一個路標和每一處表面都有新鮮的塗鴉，巴士站的玻璃被打碎，只剩下框架。

這個城市繁華的商業街成了一個戰場。

圖片版權 Reuters Image caption 警方施放催淚氣體，示威者則投擲石塊。

最嚴重的破壞很多都是集中在明尼阿波利斯警察部第三區周圍，外界相信涉及喬治·佛洛伊德死亡事件的警員此前就是在這一區工作。

今天早上，再有至少100名示威者聚集，向著排成一排攔住警區停車場入口的警員呼叫口號。持槍的警員在建築物頂上監察情況。

一家被搶掠的塔吉特（Target）公司商店停車場滿布來自商店內的碎片，人們一邊還在打砸門窗和自出自入，儘管多數人只是好奇。所有人都想知道破壞的程度。

而破壞是無差別的。

銀行、支票兌換店、酒品店被砸，公共圖書館的窗戶也被打破，書架和書桌被打碎四散。與塔吉特同在一幢購物廣場樓內的特許學校課室則被幾英寸深的水淹著，因為附近啟動了防火安全警告。

街上蔓延的怒氣是顯而易見的。嚎叫和哀號不時響起，似乎示威將持續數天甚至數星期已經是板上釘釘的事，而且還可能會有更嚴重的暴力。就像一名示威者向我說的：「這很悲哀，但是這樣他們才會聽。」

各方反應

喬治·佛洛伊德的弟弟菲隆尼斯·佛洛伊德（Philonise Floyd）在周四向美國有線電視新聞網（CNN）表示，他希望涉事的警員被判死刑。

「我再次要不回我哥哥了，」他說，「我們需要公義。」

他含淚說，那些「在光天化日之下處決我哥哥」的警員必須被逮捕，而他已經「厭倦了再看見黑人死去」。

他還表示，理解為什麼抗議者會衝上街頭。

圖片版權 Getty Images Image caption 在佛洛伊德被警員壓倒在地的現場附近，建築物徹夜被焚燒。

「我現在不能阻止人們，因為他們有傷痛——他們有著和我一樣的傷痛。」

明尼阿波利斯警察局長梅德里亞·阿拉東多（Medaria Arradondo）為佛洛伊德的死所造成的「痛苦、毀壞和創傷」道歉，並表示他的警察部破壞了這座城市的希望。

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）也對佛洛伊德的死亡事件表示遣責，並指「根深蒂固、無所不在的種族歧視」必須得到正視和處理。

她還呼籲抗議者和平抗爭，和呼籲警方「以最慎重的態度避免目前的狀況進一步惡化」。

白宮新聞發言人凱莉·麥肯納尼（Kayleigh McEnany）在周四向傳媒表示，美國總統特朗普看到佛洛伊德死亡的片段之後感到「非常困擾」。「他希望公義得到伸張。」

美國多位名人和體育明星也相繼發聲，包括演員約翰·波耶加（John Boyega）、NBA球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James，勒邦·佔士）、碧昂絲（Beyonce）和賈斯汀·比伯（Justin Bieber）等均對事件表示憤怒。

喬治·佛洛伊德之死

周一，警員接報有人使用假幣，前往查問正在自己車中的佛洛伊德。

據警員稱，佛洛伊德被要求下車，然後他抗拒警方的行動，被用手銬鎖起。警方聲明中指，他看起來有「病理性的精神崩潰」。

視頻片段並沒有顯示雙方對峙是如何開始。

圖片版權 Twitter/Ruth Richardson Image caption 喬治·佛洛伊德被警員制服期間多次聲稱自己不能呼吸。

片段中可見，一名白人警員用膝部壓住伏在地上的佛洛伊德頸部；與此同時，佛洛伊德在呻吟著說「求你，我呼吸不了」以及「請不要殺我」。

明尼阿波利斯當局公布四名涉事警員為德雷克·肖萬（Derek Chauvin）、杜滔（Tou Thao）、托馬斯·萊恩（Thomas Lane）以及J·亞歷山大·金（J. Alexander Kueng）。

當地媒體報道，片段中用膝部壓住佛洛伊德頸部的警員是肖萬。

明尼阿波利斯警察聯合會稱，相關警員正配合調查。該工會在給當地媒體的一份聲明中表示，「目前不宜急於下判斷」。

「我們必須查看所有的視頻，我們必須等候醫學檢查報告。」

據美聯社指，44歲的德雷克·肖萬過去曾涉及過三宗警員開槍事件，在19年的警察生涯中共收到過17宗投訴。