香港國安法爭議，中國兩會，華為孟晚舟案判決和本周更多重要故事

圖片版權 Reuters Image caption 香港示威者認為可借美國之力逼使北京讓步。

2020年5月第四周，中國全國人大宣佈通過在制定香港《國安法》的相關決定。此案以2878票贊成，1票反對，6票棄權的結果通過。

此舉引發香港和國際社會擔憂，認為將違反香港《基本法》，侵蝕香港基本自由和高度自治。表決前夕，5月27日，美國國務卿蓬佩奧對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位，將由總統特朗普決定是否或者如何終止香港目前享受的特殊經濟待遇。5月29日，特朗普在記者會上宣佈取消香港特殊貿易地位。

華為高管孟晚舟引渡美國案有了新進展，加拿大方面裁定該案符合標凖，將繼續推進引渡程序。

在中國兩會的總理記者會上，李克強承認中國就業形勢嚴峻，同時要求各級政府「過緊日子」。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.香港《國安法》：你想知道的六個問題

圖片版權 Getty Images Image caption 中國人大審議香港《國安法》時，香港街頭再現抗議。

中國十三屆全國人大三次會議審議有關制定香港《國安法》的草案，包括把顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預等內容，在不經香港立法會審議下，直接納入香港《基本法》實施，此舉引發香港及國際社會強烈反應。

香港去年6月因為《逃犯條例》修訂爭議引發大規模抗議，示威訴求從反對一個可能會把嫌疑犯帶到中國大陸境內審理的條例，演變成更廣泛的民主訴求，抗議活動亦越趨暴力，新冠疫情稍為緩和，示威亦有重燃的跡象。

中國人大新聞發言人張業遂強調，這是因應「新形勢」，「完全必要」的決定，香港民主派認為北京把香港推向「一國一制」，完全無視香港《基本法》。美國總統特朗普明言，如果香港實行《國安法》，將會作出強硬回應。英國末代港督彭定康形容這是「對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊」。

2. 特朗普：取消香港特殊貿易地位、制裁中港官員、退出世衛組織

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作為對中國政府強推香港《國安法》的回應，美國總統特朗普宣佈，他將下令取消美國對香港的特殊貿易地位，並將對中國、香港官員實施制裁。

特朗普29日在白宮玫瑰園舉行記者會表示，北京「讓香港的自由窒息，完完全全地窒息」，這是「香港、中國和全世界人民的悲劇」。

3. 孟晚舟引渡審判繼續 中加美僵局仍然難解

圖片版權 Reuters Image caption 27日，孟晚舟離家前往法庭時面帶笑容。

加拿大法庭裁定，華為高管孟晚舟案符合引渡的「雙重犯罪」標凖，引渡程序將持續。溫哥華英屬哥倫比亞最高法庭27日判定，該案符合「雙重犯罪」的引渡標凖，則孟晚舟涉訴的行為在美國與加拿大都是犯罪。這一裁決對孟晚舟一方不利，它意味著引渡流程將持續進行，而孟晚舟有上訴權利。

熟悉引渡條款的加拿大刑事律師波廷（Gary Botting）此前曾對BBC表示，類似的引渡案可延宕數年。華為公司發表聲明，對裁決表示失望，並表示將繼續支持孟晚舟。「我們期望加拿大司法系統最終會證明孟女士是無辜的。

4. 中國總理李克強記者會關鍵詞：緊日子、就業、病毒溯源和港台

圖片版權 Getty Images Image caption 中國兩會每年的壓軸節目總理記者會在北京以網絡視頻方式舉行。

2020年的特別版中國「兩會」落下帷幕。中國總理李克強通過視頻連線回答了11個媒體提問。相比於上周日進行的外交部長王毅的記者會，李克強回答的問題超過一半有關中國經濟和民生，他罕見舉例表達了對失業潮的擔憂，並強調政府要過「緊日子」。在涉及中美關係和港台議題部分，他的態度更加平和。

5. 「因為我是亞裔，我永遠當不了美國人」

圖片版權 Dahyung Oh Image caption 吳多賢說，儘管她並無大礙，她已經開始避免踏足紐約的某些區域。

新冠病毒在美國讓超過10萬人喪命，而亞裔身份可能在此招來橫禍。對於包括劉文來內的許多人來說，他們已感覺受威脅。

據劉文說，幾個陌生人在當地超市裏朝她一名韓裔朋友喊髒話、推搡她，還要求她離開商鋪。這一切只是因為她是亞裔，而且當時戴著口罩。

包括紐約州、加州和德州在內的多個美國州份，都有東亞人士報稱被吐口水和拳打腳踢，甚至還有一宗被刀刺的案例。

在美國，針對亞裔人士的偏見遽增，他們當中的許多人，無論是否曾親歷過暴力、欺凌或更不堪的不公待遇，都開始思索自己在美國社會的位置。