圖片版權 Getty Images Image caption 這次韓國疫情反彈與該國電子商務公司Coupang有關。

本周四（5月28日），韓國在24小時內報告了79例新增病例，這是近兩個月以來記錄的最高數字。這些感染病例都靠近人口稠密的地區。

學生剛返回學校上課，但這次發現新增後，韓國200多家學校又重回在線教學。

大多數新增病例與首爾西部富川市（Bucheon）的一個配送中心有關。該倉庫是由韓國最大的電子商務公司Coupang經營。官員表示，該工廠並未嚴格遵守病毒控制措施。

衛生官員在工人的鞋子和衣服上發現了新冠病毒的痕跡。他們設法追蹤和測試成千上萬的員工，並將在接下來兩周內對全國其他分銷設施進一步檢查。

由於擔心受到感染，富川市的251所學校在重新開放後再次關閉，而其他數百所學校則推遲了開放時間。

圖片版權 Getty Images Image caption 首爾西部的富川市（Bucheon）新增了79例病例。

一名首爾學生感染病毒，這位學生的母親在Coupang公司的倉庫工作。衛生當局重新實施了一些限制，並呼籲在未來兩周內開展更嚴格的社會疏離措施。

首爾及周邊城市的公園和博物館將關閉。政府呼籲企業鼓勵靈活時間工作，並再次要求人們避免群眾集會。

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自疫情全球大流行以來，韓國從來沒有實施封城措施，而是依靠積極的跟蹤和測試來避免病毒擴散。大多數社會疏離措施是自願進行，但政府從情緒上呼籲公眾這樣做。

政府向公眾傳遞這樣的信息：遵守措施才能讓孩子回學校上學，避免教育中斷。這種信息過去一直奏效。衛生官員希望再次起作用。

日本解除緊急狀態後疫情反彈

圖片版權 Getty Images Image caption 日本某小學為學生檢測體溫。

在亞洲另一個國家日本，在解除緊急狀態後，南部地區的感染人數略有上升。

自上周末以來，福岡縣北九州市（Kitakyushu）新增了22個感染病例。據知感染路徑複雜，仍在調查當中。

北九州市長擔憂，如果這種現象持續，未來將會有第二波感染。

日本政府已派出緊急應對小組，以防病毒擴散。東京地方政府也關閉了部分公園，並制定了相關防疫措施，呼籲市民避免在人群密集場合聚集。

日本首相安倍周一（5月25日）解除了全國緊急狀態，而福岡於5月14日解除了緊急狀態。