圖片版權 AFP Image caption 自從入主白宮以來，特朗普的執政風格曾被形容為"推特治國"。他在推特上有八千萬粉絲。

社交媒體平台「推特」（Twitter）給美國總統特朗普的推文添加「事實核查」的標籤後，特朗普簽署一項行政令，旨在限制社交媒體公司享有的免責保護權。但這是政治姿態還是真能促成相關法令的更改，後者還要被打上問號。

根據美國現行法律《通信規範法案》第230條，包括推特和「臉書」（Facebook）在內的社交媒體公司不會因用戶發帖內容而被追責，同時也可以刪除合法但會引起反感的內容。

自從入主白宮以來，特朗普的執政風格曾被形容為「推特治國」。他在推特上有八千萬粉絲，日發推經常高達幾十條：上台以來總計發帖5.2萬條。

本周5月26日晚特朗普發推文稱，郵寄投票可能造成「嚴重欺詐」、導致「大選被操縱」。推特在此帖下方打下藍色驚嘆號，提醒受眾「請核查有關郵寄選票的事實」。

特朗普連續發推文反擊，指責推特「干涉2020年11月大選」、「扼殺言論自由，我，作為美國總統，絶對不許允許這種事發生。」

特朗普被推特針對嗎？

事實上，推特於本月初開始實施新政，即標注或提供新冠疫情有關的虛假、誤導信息的警告。

特朗普的推文被貼 「事實核查」標籤後，推特也提醒用戶對中國外交部發言人趙立堅3月12日和3月13日發出的有關新冠病毒溯源的推文進行事實核查。

圖片版權 Retuers Image caption 推特也提醒用戶對中國外交部發言人趙立堅3月12日和3月13日發出的有關新冠病毒溯源的推文進行事實核查。

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趙立堅在推文中表示「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

另一則被標籤的貼文在3月13日發出，趙立堅在推文中附上網絡鏈接，並指該網頁介紹冠病源自美國的更多證據，並鼓勵網民閲讀並轉發。

目前新冠病毒溯源仍是科學界的未解之謎，但卻是中美政客近期交惡的一大話題。

《紐約郵報》（The New York Post）稱，特朗普的推文被貼標籤後，該報記者向推特施壓，質疑推特是否在中美政客之間實行雙標。

隨後趙立堅的部分推文被加標籤。推特發言人解釋稱，涉事推文「包含潛在的誤導性內容」，公司為此加上標籤，「為公眾提供更多背景信息」，並稱此舉與推特本月較早前分享的做法一致。

推特貼標的爭議

特朗普簽署的行政令指出，如果社交媒體平台編輯用戶發佈的內容，美國的《通信規範法案》第230條豁免權不適用。行政令要求美國國會立法「刪除或更改」第230條。特朗普稱，美國司法部長威廉·巴爾（Attorney General William Barr）將「立即」開始制定法律給國會稍後投票。

它還說，包括出於網站服務條款中未提及的其他原因的「欺騙性」刪帖行為應該被禁止，這些行為不應被豁免。

美國共和黨參議員馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）認為社交平台為特定帖子添加事實核查標籤時，扮演了「出版者」的角色。

魯比奧說：「法律仍然保護像推特這樣的社交媒體公司，因為它們被認為是論壇而非出版商，但如果他們現在決定像出版商一樣扮演編輯角色，就不應再被排除在法律責任之外，不受法律約束。」

推特回應稱，該行政令是以「反動和政治化的方法」處理」具有里程碑意義的法律「，並補充稱，《通信規範法案》第230條「保護美國的創新和言論自由，並受到民主價值觀的支持」。

該行政令雖因推特而起，但也劍指包括臉書和谷歌的YouTube等社交媒體平台。谷歌回應稱，這會「損害美國經濟及其在互聯網自由方面的全球領導地位。」

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分析

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC駐北美記者

特朗普揚言要對推特採取「大動作」，以回應推特在他的兩則推文中添加事實核查的標籤。儘管他宣佈行政命令的內容是誇誇其談：指責社交媒體公司威脅言論自由。但要使其變成實際行動，無論大小，都將是漫長過程。

獨立政府機構將必須審查聯邦法律，頒布新法規，對其進行表決，然後（很可能）在法庭上為它們辯護。等一切結束時，11月的總統選舉可能已結束。

這解釋了特朗普還在推動新的國會立法，這是改變美國對社交媒體公司政策的更直接辦法。

然而總統行政令的真正目的可能是象徵性的。至少，這一舉動將使推特試圖審核或事實核查用戶推文前，三思而行。

特朗普依靠推特治國，他靠推特繞過主流媒體的過濾而直接傳達自己的信息。如果推特自身開始削弱他最喜歡的一大通信工具，他會發出信號，不會因此退縮並使該推特日子不好過。

總統行政令的效果如何？

路透社援引美國憲法第一修正案（First Amendment）律師馬克·蘭德乍（Marc Randazza）稱，他認同特朗普對審查的擔憂，但承認該行政令的大部分不會導致實際改革。

蘭德乍說：「我認為這更多只是一項領導宣言，或者一項使命宣言，而不是真正將要發生的任何事情的藍圖。」

路透社看到的行政令草案指示聯邦政府機構明確第230條法律條款的範圍。但法律專家表示，美國聯邦通訊委員會（FCC）是否會接受特朗普的行政令草案中對第230條的建議，還不得而知。但即使接受，美國聯邦通訊委員會的監管也不會對法官產生任何有約束力的法律作用，而後者掌握法律的實際話語權。