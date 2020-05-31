從香港到華為：美中「新冷戰」四大戰場 雙方頻交惡都為哪般

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過去幾個月，新冠病毒衝擊波下，中美關係降至冰點。

美國和中國分佔世界經濟第一、第二位。疫情爆發以來，如同一對關係本來就不和諧的強勢夫妻，被迫在同一個屋檐下隔離，爭執愈加頻繁、激烈。

奧巴馬時期主管中國政策的前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）日前在接受BBC中文專訪時稱，現在兩國關係是「建交以來最嚴峻的時候」，美國和中國處在一場「一山不容二虎」的鬥爭中。

中國外交部長王毅則在5月24日「兩會」記者會上明確提出「新冷戰」說，指責美國一些政治勢力正將中美關係推向新冷戰。

疫情前，美中已經開打曠日持久、影響深遠的貿易戰；近期動向顯示，雙方在一些新、老」戰場「頻頻交惡。

香港《國安法》

圖片版權 AFP Image caption 北京強推港版《國安法》已在香港引發多次示威

中國推動香港《國安法》立法在國際間引發軒然大波。外界注意到，在國際社會的譴責聲中，美國的音量明顯更高，語氣更加強硬，而且，美國也已經亮出真武器，威脅對中國採取實質性制裁行動。

比較一下英國和美國的初期反應。中國人大宣佈審議香港《國安法》消息時，英國首相發言人代表唐寧街發表聲明，表示「嚴重關注」；英國外相和加拿大、澳大利亞發表聯合聲明。而美國呢，國務院以國務卿蓬佩奧名義發佈正式聲明，明確指出如果北京強行推出涉及香港的國安法立法，美國必將重新評估香港的特殊地位。

隨後，卿蓬佩奧對國會作證時表示，中國從根本上破壞了香港的自治，他無法支持香港再享有與1997年前同等的特殊貿易地位。

美國國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉(David Stilwell)對記者表示，雖然蓬佩奧並未在聲明中給出建議，但特朗普有很多可能的回應選項，包括簽證和經濟制裁。

美國總統特朗普29日正式宣佈，他將下令取消美國對香港的特殊貿易地位，並將對中國、香港官員實施制裁。詳細報道：特朗普下令取消香港特殊貿易地位、制裁中港官員、退出世衛組織

美國的說法是，譴責、制裁是因為中國有義務信守國際公約，美國必須和香港站在一起、支持國際法規定下香港的自治和民主、自由；

中國官方則多次強調，香港事務是中國內政，堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預。日前，美國提議聯合國安理會討論涉港問題，中國常駐聯合國代表張軍發推稱中國「斷然拒絶」這一「毫無根據」的要求，中國外交部新聞發言人趙立堅29日稱美方做法完全是「無理取鬧」。

中國官媒小報《環球時報》發表社評，嘲諷美國「挺著病身吹制裁中國的衝鋒號」、暴露了華盛頓要把「香港戰役」打成對華博弈一大回合的謀算。

華為爭端

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5月15日，美國宣佈對中國電信巨頭華為實施新限制措施，進一步打擊其半導體芯片供應。

美國工業與安全部宣佈新規，要求廠商將使用了美國的技術或設計的半導體芯片出口給華為時，必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外。

美方指，這一規定意在保護國家安全。

中國外交部回應，美方的這些措施不僅僅傷害中國公司的合法利益，也將傷害全球產業和供應鏈。中國官媒報道，中方將採取反制措施，制裁美國科技企業。

自美中貿易戰打響以來，華為爭端往往與兩國貿易談判進程息息相關，因此，常被看作貿易協議的晴雨表。

華為爭端隨後逐漸超出經貿範疇，涉及科技競爭、國家安全等因素。華為是中國電信業巨頭，但是，對中國來說，華為故事的意義或許並不僅限於一個企業的成長和成功：它也是中國展現自己科技創新的一個典範。

伴隨著華為爭端，「技術民族主義」現象在美、中雙方引發越來越多的關注和探討。

火上澆油的是，當地時間5月27日，溫哥華不列顛哥倫比亞省最高法院判定，華為CFO孟晚舟案符合雙重犯罪標凖，將孟晚舟從加拿大引渡至美國的程序將繼續推進。

中國駐加拿大大使館發表聲明說，美國意在「打倒」華為及其他中國高科技公司，加拿大在這個過程中一直在扮演美國同謀的角色。

病毒溯源

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自從疫情在全球爆發以來，中美雙方就新冠病毒的源頭爭吵不休，雙方都將發源地指向對方。

特朗普反覆稱新冠為「中國病毒」，蓬佩奧曾高調稱，有「大量證據」證明新冠病毒來自武漢的病毒實驗室；另一邊，中國外交部發言人趙立堅多次稱新冠病毒可能源於美國。他3月份在推特上還具體說到，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢的。

不過，蓬佩奧所說的大量證據迄今仍未亮出；趙立堅髮指稱時也沒有提供證據。

美國大選年，尋求連任的特朗普和競爭對手拜登都將中國疫情擺上日程。分析認為，民主黨和共和黨均可能期待，對中國態度強硬有助贏得選票。特朗普指責中國抗疫不力，導致病毒全球擴散；拜登的團隊則指責特朗普太過相信中國疫情初期分享的病毒信息。

中方說，美方指責中國是為了擺脫自己在國內受到的抗疫不力的質疑、批評和追責。

但有學者認為，中方在病毒溯源方面的強硬態度與美國的策略有異曲同工之處，同樣是醉翁之意不在酒——中美政壇都在利用病毒溯源爭議設置對各自有利的政治議程，以期轉移國內矛盾。

航班復飛

圖片版權 Reuters Image caption 中美相互限制航班復飛 航空業雪上加霜

這是中美較量的一個最新戰線：航空。

美國指責中國阻撓美國航空公司恢復往來中國航班的要求。作為報復，美國要求幾家中國航空公司提交航班時刻表，並警告可能發現中國航班「違背適用法律或對公共利益造成負面影響。」

中國稱，3月26日發佈的《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》對國際客運航班運行做出特殊安排，對中外各國航空公司一視同仁，公開公平透明。

中國有媒體報道說，中國外交部申請中國派飛機接回在美的中國留學生時遭到美國方面的刁難，美國這是把中國留學生當作談判籌碼，要挾中國與其複航。

中國民航局3月29日開始執行"五個一"政策，即一家航空公司在一個國家保留一條航線。

目前，中美均面臨巨大的經濟壓力，複航對雙方的航空業和整體經濟恢復應該都有利。但是，病毒依然在，疫苗仍無期，平衡經濟與防疫，是擺在許多國家面前的難題。

中美在航班復飛問題上的互相掣肘是否會演變成另一個老大難問題，目前還有待觀察。