疫情影響朝鮮外交 中國作用更加突出

圖片版權 Reuters Image caption 中國和韓國爆發新冠疫情後，朝鮮嚴格限制外國人出入境。

新冠疫情和朝鮮的極端防疫措施，使得國際社會與朝鮮的外交對話渠道受到更大局限。

英國等多個歐洲國家暫時因為朝鮮極端嚴格的防疫措施關閉駐平壤的大使館。與此同時，中國駐朝鮮大使館繼續正常工作。

歐洲使館暫時關閉

英國駐朝鮮大使科林·克魯克斯（Colin Crooks）在社交媒體推特上發貼說，英國駐平壤大使館於5月27日暫時關閉，所有外交人員都暫時離開朝鮮。

英國外交部在一份聲明中表示，做出這一決定是因為朝鮮對外交人員入境該國的嚴格限制使英方無法輪換工作人員和維持使館的運作。

聲明說，英國與朝鮮繼續保持外交關係，並將努力盡快恢復在平壤的外交使團。

一名未透露姓名的外交人員表示，由於航班被擱置，外交官們通過陸路過境進入中國丹東，經過防疫隔離後再返回英國。

從今年3月起，包括德國、法國等在內多國陸續關閉其駐朝鮮使領館或代表處，並撤離外交人員。原因均是朝鮮的極端嚴格防疫措施。

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朝鮮防疫封鎖

早在新冠疫情今年1月在中國爆發之際，朝鮮當局隨後立即下令暫停旅遊業、封鎖邊境，成為世界上實施防疫封鎖最早的國家之一。

中國和韓國爆發新冠疫情後，朝鮮推出一系列預防措施。其中包括建立隔離區、公共場所消毒等，據信朝鮮還限制公共聚會、關閉學校。朝鮮還關閉與中國的邊界，停止民航班機飛行，嚴格限制外國人出入境。

自2月4日起，朝鮮政府禁止外交使團人員以購買物品為目的的出入境，外國外交使團新員工出入境也被禁止。

因公必須入境朝鮮的外國人，要在入境口岸經過15天隔離後，才允許進入平壤。

之後，隨著全球新型冠狀病毒疫情蔓延，朝鮮自2月13日起將所有入境朝鮮外國公民的隔離期延長到30天。

新冠疫情在世界各地爆發的幾個月來，但朝鮮當局一直堅持說，境內一例確診都沒有。

分析人士對此質疑平壤零病例的可能性有多大，因為朝鮮緊鄰中國、韓國等重災區。

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中國作用更突出

在疫情爆發前，包括中國、俄羅斯、英國、德國等在內20多個國家在平壤設有大使館，領事館。法國、瑞士等在平壤也有合作代表處。

目前仍駐在朝鮮的尚有至少數百名外國人留在當地。但其外出行動都受到防疫封鎖的嚴格限制。俄國駐朝大使表示不滿。

外界對朝鮮內部情況很不了解。英國外交官們的撤離更局限了朝鮮和外部世界的溝通。

與此同時，中國媒體稱，中國駐朝鮮大使館繼續正常工作。

媒體透露，中國4月份曾向朝鮮派出醫學專家組。

5月上旬，朝鮮領導人金正恩向中國領導人習近平致口信，高度評價中國抗疫取得「輝煌成就和巨大勝利」。習近平致複謝口信，表示很關心朝鮮疫情防控情況，表示中方願同朝方加強抗疫合作，並根據朝方需要提供力所能及的支持。

韓國媒體分析稱，韓國總統文在寅也向朝鮮提議防疫合作，並希望中國為韓朝關係改善發揮橋樑作用。