圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普宣佈，他將下令取消美國對香港的特殊貿易地位，並將對中國、香港官員實施制裁。他還表示，美國將與世界衛生組織「切斷關係」。

特朗普29日在白宮玫瑰園舉行記者會表示，北京「讓香港的自由窒息，完完全全地窒息」，這是「香港、中國和全世界人民的悲劇」。

特朗普形容，中國推行港版《國安法》是違反《中英聯合聲明》，「《基本法》本來還會持續27年」。

他指出，「我今天宣佈的決定將影響到我們與香港達成的全面協議，從引渡條約到出口管控和技術。我們將採取行動，取消香港作為中國其他地區以外的一個單獨的海關和旅遊地區所享有的優惠待遇。」

美國還將「採取必要行動」，制裁涉嫌侵害香港自由的中國與香港官員，但特朗普在約8分鐘長的講話中，未提及制裁細節。他只提到：「我們的舉措會是強有力的，具有重大意義。」

你的器材不支持播放多媒體材料 香港立法會審議《國歌法》市民街頭抗議被警方驅散

特朗普還就知識產權盜竊、新冠疫情等議題譴責中國。他誓言保護美國知識產權和供應鏈完整，將對某些中國公民實行簽證限制。消息指，美方擬取消與「軍方有直接聯繫」的中國留學生簽證。

特朗普還宣佈美國將退出世界衛生組織，將經費轉移至其他機構。他指責「世衛組織已經完全被中國控制」。

他質疑中國在疫情肆虐期間，在國內嚴格控制人員流動，卻任由有傳染風險的國民離開國境。他再次使用了富爭議性的「武漢病毒」一詞，並稱「世界需要中國的答案」。

中國政府當日較早前警告，如果美國實施制裁，北京將採取「一切必要措施」回擊。

當日的記者會延遲了50分鐘召開，只持續了約8分鐘，沒有接受記者提問。特朗普講話時，包括國務卿蓬佩奧、國家安全顧問奧布萊恩、財務部長姆努欽和貿易代表萊特希澤在內的多名高級官員站在其身後。

據悉，特朗普直至當日才拍版決定具體制裁，多名資深幕僚在記者會較早前向他簡報了多種方案。

當日較早前，特朗普在社交媒體推特上發佈了一則只含一個英文單詞與感嘆號的推文：「中國！」

特朗普還與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通電話，兩人談及香港問題。白宮的聲明稱，針對中國當局不顧香港人民意願、違反《中英聯合聲明》的行為，兩位領導人同意合作應對。

經濟制裁、維吾爾法案、傳取消中國學生簽證

短短3日之內，華盛頓數度發出信號，將針對多個議題制裁中國。

蓬佩奧周三（27日）表示，美國不再認定香港享有「高度自治」，這一表態為美國取消香港的特殊經貿待遇鋪路。

美國國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）隨即對記者表示，當局正考慮採取簽證和經濟層面的制裁。

同日，美國國會眾議院還以壓倒性票數通過了《維吾爾人權政策法案》，由於參議院早前已投票通過，該法案只需特朗普簽字即生效。該法案將制裁新疆的中共最高官員陳全國，以及參與建造新疆少數族裔拘禁營的中國企業。

特朗普隨即在28日（周四）宣佈，將在次日舉行關於中國的記者會，美股應聲下跌。在全球經濟經歷疫情疲軟之際，市場擔憂世界頭兩大經濟體之間的緊張局勢將持續升溫，延緩經濟復蘇。

《紐約時報》28日報道，美方擬取消與「軍方有直接聯繫」的中國留學生簽證。據悉，美方考慮實施學生簽證限制已久，其與香港國家安全法事宜並無關聯。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港國安法：中國人大決議通過 市民憂慮香港變成新疆

美國制裁：中港此前表態

中國與香港特區政府早前反擊各國對港版《國安法》的批評，強調其為國家內政，美國制裁將犯下錯誤。

中國外交部發言人趙立堅29日稍早前表示，如果美國損害中方利益，中方將採取「一切必要措施」予以堅決回擊。外交部對美方「干涉中國內政」表示強烈不滿，並稱香港國家安全立法懲治的是「極少數嚴重危害國家安全的港獨分子和暴力分子」 。

香港律政司司長鄭若驊29日接受BBC專訪時表示，制裁若是脅迫別國改變政策，可能違反國際法中不干預的原則。她還說，美國對香港有300多億美元的貿易順差，「任何此類制裁對彼此均沒有利益」。