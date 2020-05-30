圖片版權 Getty Images Image caption 「弗洛伊德之死」引發的種族騷亂持續多日，蔓延到20多州。騷亂始發地明尼蘇達州事態最嚴重，加油站被縱火

美國明尼蘇達州暴力騷亂2020年5月25日從雙子城迅速蔓延到至少20個州。起因是一名非裔男子，喬治·弗洛伊德（ George Floyd）在白人警察執法過程中被警察膝蓋鎖壓頸項致死，引發抗議，暴力迅速升級，並蔓延到至少20個州和首都華盛頓，驚動了總統特朗普。和平抗議示威、縱火焚燒樓房和汽車『搶劫商店，催淚瓦斯煙霧中警民對峙......無不勾起似曾相識的歷史回憶。美國20世紀歷史上不乏種族關係引發的騷亂。

圖片版權 Marion S. Trikosko/Library of Congress Image caption 美國南方密西西比大學第一名非洲裔學生詹姆斯·梅瑞狄斯（James Meredith）

1962年 密西西比騷亂

在廢除種族隔離法案生效8年後，美國南方種族隔離勢力強大的背景下，一名從軍隊退役的黑人男子詹姆斯·梅瑞狄斯（James Meredith）申請就讀密西西比大學。幾經周折，多番努力，在全美有色人種協會、總統肯尼迪、聯邦司法部、法警和軍隊的協助下，最終衝破阻力得以踏進校門。

9月30日傍晚，梅瑞狄斯在聯邦司法部副部長和幾百名法警護送下從大學西門進入。當地種族隔離主義分子聞訊聚集校園，與法警爆發衝突，後者發射催淚瓦斯。聯邦軍隊奉命增援，深夜突入校園，黎明前平息了騷亂。衝突期間一名法國記者和一名旁觀者被打死，約300人受傷，200多人被捕。

密西西比大學騷亂震驚世界，第二年美國黑人民權領袖馬丁·路德·金髮表了著名的演說，"我有一個夢想……"，美國民權運動隨後逐步走向高潮。

圖片版權 Getty Images Image caption 底特律騷亂現場

1967年 底特律騷亂

1967年7月23日，美國汽車城底特律警察在凌晨突襲無證經營的酒吧，逮捕數十名黑人，引發暴力衝突，演變成騷亂。24日晚，數千名黑人衝破一萬多名軍警的包圍，燒燬市區許多房屋和商店以及數處警察所，最後聯邦軍隊介入，持續了5天的騷亂得以平息。

事件造成40多人死亡，約400人受傷，7000多人被捕。

圖片版權 DC Public Library/Crain Family Image caption 1968年華盛頓特區騷亂後的廢墟

1968年 馬丁·路德·金遇刺引發全美騷亂

1968年4月4日，美國黑人民權運動領袖馬丁·路德·金在田納西州演講時遇刺，全國110多個城市從4月到7月，先後爆發示威、騷亂和暴力衝突。縱火和搶劫商店造成數千萬美元損失。芝加哥、巴爾的摩、辛辛那提和首都華盛頓特區事態尤其嚴重，聯邦政府軍隊介入。

時任總統約翰遜下令由海軍陸戰隊、國民警衛隊和陸軍荷槍實彈護衛國會山和白宮，全市宵禁，禁售槍支和酒精類飲品。華盛頓的騷亂持續了4天，一千多處樓房被縱火燒燬，13人死亡。這場全國範圍的騷亂總計31人死亡。

Image caption 1992年洛杉磯騷亂被認為是20世紀美國最嚴重的種族騷亂

1992年 洛杉磯騷亂

1992年4月29日至5月2日，美國洛杉磯爆發了被稱為20世紀最大的種族騷亂，持續6天，63人死亡，經濟損失達10億美元。

騷亂的導火索是警察毆打黑人羅德尼·金，法庭一年後判警察沒有過度使用武力，無罪釋放，這個裁決被認為不公平，激起眾怒，抗議示威迅速升級為騷亂，洛杉磯城裏到處火光衝天，陷入混亂和癱瘓。騷亂一天之內蔓延到近20個州。

加州州長宣佈洛杉磯進入緊急狀態，時任總統布什派4000多國民警衛隊員進城平息暴力，參謀長聯席會議主席鮑威爾親自指揮。事後，4名涉案警察被聯邦法院以違反民權被定罪，判處30個月監禁。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年密蘇里弗格森騷亂，導火索是白人警察開槍打死一名非裔青年

馬丁和布朗

2013年佛羅里達州桑福德騷亂和2014年密蘇里州弗格森事件都是黑人在警察執法過程中喪生而涉事警察都安然無事，引發全國100多個城市民眾抗議示威，有些地方演變成暴力騷亂。

2012月2月26日，佛羅里達州桑福德的社區協警喬治·齊默爾曼在路上看到去便利店買了東西出來的黑人青年特雷翁·馬丁，覺得他可疑，打電話報警後尾隨，期間發生扭打，警察趕到後馬丁已中彈趴在地上。齊默爾曼被控二級謀殺，但2013年7月法庭宣佈他無罪釋放，引發全國抗議潮，而桑福德則出現騷亂，數輛警車被焚。

Image caption 齊默爾曼（左）和馬丁的住處在同一個小區

2014年8月９日，18歲非裔青年邁克爾·布朗在密蘇里州弗格森鎮被白人警察達倫·威爾遜攔截搜查後開槍打死，隨即引發各地連續數周的抗議示威，弗格森警車和房屋被焚，學校和商場關閉，全城陷入騷亂。

事件一週年時，遊行集會者在弗格森警察局等機構前抗議示威，打出"黑人生命也重要"（ Black Life Matters）的口號，也使國際社會更多關注美國國內的種族關係和系統性種族歧視問題。

這兩起相隔不久的同類事件引發了美國國內和國際社會對種族歧視、警察暴力執法、司法不公等社會議題的關注。奧巴馬政府任期內，美國在立法和行政層面對警察執法的監督和警民關係改善方面做了一些努力。

2020年弗洛伊德之死引發明尼蘇達騷亂

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圖片版權 Reuters Image caption 燒車

圖片版權 Reuters Image caption 搶掠商場

圖片版權 Reuters Image caption 白宮外的抗議示威人群和警察對峙

圖片版權 Getty Images Image caption 洛杉磯高速公路上被扔煙花爆竹，意在癱瘓交通

亞利桑那州鳳凰城也一片催淚瓦斯煙霧

圖片版權 Reuters Image caption 底特律又見催淚瓦斯煙霧

明尼蘇達非裔男子喬治·弗洛伊德被白人警察膝蓋鎖壓致死，引發持續騷亂，數日之內蔓延到20個州，明尼蘇達雙子城的暴力騷亂在宵禁令下繼續擴散。州長沃爾茲（Tim Walz）稱 雙方人數對比懸殊，「 他們的人多得多」。（圖片版權所有）