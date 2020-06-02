英國作家百年前對當今封城隔離生活的驚人預測

Image caption 《機器停轉》所描寫的未來世界和我們今天的生活有驚人的相似。

2020年新年伊始，新冠疫情就席捲全球各地。隨之而來的封國封城、隔離生活已經成為許多人日常生活的新常態。

然而，更令人驚奇的是100多年前英國的一名作家其實早就曾對此作出過預言。

在他所寫的小說《機器停轉》（The Machine Stops）曾對這些場景有過驚人的描繪。

此人就是英國二十世紀著名的小說家愛德華·摩根·福斯特(EM Forster，1879-1970)。

BBC藝術事務編輯威爾·崗帕茲（Will Gompertz)在讀完這部小說後表示，《機器停轉》不僅是有先見之明，而且還是一部對2020封城生活的精確文學描述。

崗帕茲說，這部小說簡直令人感到神奇、驚愕和無以倫比。

《機器停轉》這部小說的出版時間是在1909年，並在2013年再次出版，可見其經久不衰的魅力。

福斯特還有許多膾炙人口的作品，其中包括人們所熟悉的《看得見風景的房間》（A Room with a View)

、《印度之行》（A Passage to India) 以及《霍華德莊園》（Howards End）等。

但可能很少有人把福斯特與科幻小說聯繫起來。

圖片版權 WLC Publishing Image caption 《機器停轉》這部小說的出版時間是在1909年，並在2013年再次出版，可見其經久不衰的魅力。

驚人相似的未來世界

崗帕茲表示，即使這部小說是今天所著都不失為一部優秀作品，更何況它是一個多世紀之前寫的，絶對令人稱奇。

這部短篇作品描寫的是未來世界的人們在全球化的背景下選擇隔離生活，通過類似電子郵件或是即時通信軟件的方式交流，並且還利用相當於今天的Zoom或Skype視頻界面在線聊天。

在福斯特所描繪的這個未來世界中，人們早已放棄公共聚會，沒有人再與陌生人有身體接觸，因為這個新文明社會禁止這樣的行為。

人們都生活在地下室中，他們有類似於我們今天智能軟件Alexa那樣的電腦助手幫他們搞定一切。

人們生活在孤立的社會中，但可以通過電腦網絡結識成千上萬的人，這些社交網絡還鼓勵用戶接收和傳播二手信息。

目光遠見的福斯特在文中稱，在某些方面人類早已超越了生存繁衍的本能。然而，人類為了追求安逸和舒適已經超越極限。

同時，人類已經耗竭了自然資源，走的太遠。

他說，人類正在悄然自滿地墮落。人類的進步意味著機器時代的到來。

崗帕茲表示，這難道不是我們今天面對的現實嗎？即使在今天，人類仍然相信自己是機器的主宰。

但根據福斯特的小說預言，人類的主宰不會長久。

崗帕茲認為我們不應該忽略這一文學警告。

圖片版權 SHUTTERSTOCK Image caption 福斯特還有許多膾炙人口的作品，其中包括人們所熟悉的《看得見風景的房間》等。

崗帕茲說，《機器停轉》中的兩位主角，瓦什蒂（Vashti）和她的兒子庫諾（Kuno），都是像你和我一樣的正常人。

但媽媽住在南半球，兒子則住在北半球。

庫諾希望住在南半球的母親能過來看他，但媽媽卻不想來。

母親瓦什蒂堅持說，他們每天都可以通過「機器」見面通話，沒有必要非要親自見面。

但兒子說他不想再借助機器會面。

母親瓦什蒂更喜歡社交疏離、網上課程等等，和我們今天封城後課程都搬到網上似乎有著驚人的相似。

母親還不允許兒子說任何關於機器的「壞話」。

現實意義

Image caption 《機器停轉》曾被搬上屏幕，戈特哈德飾演兒子庫諾。

《機器停轉》中所描繪的世界是一個沒有社區和直接體驗的社會，一切都由機器來主宰。

福斯特在這部罕見的科幻小說中，對那些對未來世界充滿樂觀情者做出反擊。

他認為人類如果遠離大自然，過於依賴機器，終會喪失人性，甚至徹底滅亡。

但生活在同時代的意大利詩人菲利波·托馬索·馬里內蒂（Filippo Tommaso Marinetti）與福斯特正相反。

他擁抱未來機器時代，並認為只有破舊才能立新。

馬里內蒂認為高速跑車要比古希臘的雕塑更美麗。

BBC記者崗帕茲認為，隨著人工智能的崛起，福斯特的預言今天可能更具現實意義。

而作為100多年前的一部科幻小說作品，它不但是先知先覺，而且非常優秀。

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