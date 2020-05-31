特朗普宣佈美國退出世衛組織 受到國內外廣泛批評

圖片版權 AFP Image caption 美國是世衛組織最大資助國。

美國總統特朗普宣佈他正結束美國與世界衛生組織（WHO）的關係，引發國際上廣泛憂慮和反彈。

歐盟敦促他重新考慮這一決定，而德國衛生部長稱這是「國際衛生領域的一次令人失望的退步」。與特朗普同屬共和黨的美國參議院衛生委員會負責人表示，現在不是離開的時候。

特朗普說，世衛組織未能就新冠病毒問題追究中國的責任。

世衛組織是一個聯合國機構，旨在幫助各國促進醫療保健和應對疾病爆發。世衛組織在處理此次疫情上屢遭美國總統的批評。

上個月特朗普暫停美國對世衛組織的資助，並在周五永久停止了對世衛組織的資助，去年的資助額超過4億美元，是世衛組織最大的單筆捐款，約佔總預算的15%。

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「令人失望」的舉動

歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟高級外交官約瑟夫·博雷爾 （Josep Borrell）在一份聲明中說，「面對這一全球威脅，現在是加強合作和共同解決問題的時候。必須避免採取削弱國際（合作）成果的行動。」

「我們敦促美國重新考慮其宣佈的決定。」

德國衛生部長延斯·斯帕恩(Jens Spahn)將這一挫折形容為「令人失望」，不過他也認為世衛組織「需要改革」。

「歐盟必須發揮主導作用，並在財政上進行更多參與，」他說。

英國一位發言人說，「新冠病毒是一個全球性的挑戰，世界衛生組織在領導國際衛生應對方面發揮重要作用。我們沒有撤回資助的計劃。」

美國參議院衛生委員會主席拉馬爾·亞歷山大（Lamar Alexander）表示，此舉可能會阻礙新冠病毒疫苗的研發，並敦促以「最強硬的方式」反轉這一決定。

「當然需要好好地、認真地審視一下世界衛生組織在新冠病毒方面可能犯的錯誤，但應該是在處理危機之後，而不是在危機之中，」他說。

美國前總統候選人、參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）在推特上發文稱，「特朗普總統決定在全球大疫情期間退出@WHO的決定，疏遠了我們的盟友，破壞了我們的全球領導力，並威脅美國人民的健康。」

前世衛組織代理總幹事安德斯·諾德斯特羅姆（Anders Nordstrom）說，他對此舉「深感擔憂」，在「我們需要全球團結之時」，此舉會加劇政治緊張局勢。

南非衛生部長茲韋利·姆凱澤（Zweli Mkhize）稱這一決定「令人遺憾」。

世衛組織成員國19日同意成立一個獨立調查機構，調查全球應對疫情的情況。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普稱世衛組織是中國的「提線木偶」。

特朗普決定的背後是什麼？

特朗普在白宮發表講話時稱，由於他們（WHO）未能進行急需的改革，美國今天將終止與世界衛生組織的關係，並將這些資金轉而用於其他全球範圍內、值得的、迫切的全球公共衛生需求。

目前尚不清楚美國會在何時退出。美國和世衛組織之間的一項1948年協議允許在退出前，提前一年通知。

特朗普指責中國試圖掩蓋去年年底發生在武漢的新冠病毒疫情。

他還說，「中國完全控制了世界衛生組織」。

總統指責中國向世衛組織施壓，讓世衛組織在病毒問題上「誤導世界」，但他沒有詳細說明。

「中國政府的錯誤行為使全世界都在受苦，」他說。

美國將把對世衛組織的資金轉用於其他衛生組織。

美國已經有超過10.2萬人死於新冠病毒，這是迄今為止全球死亡人數最多的國家。

反對者說，在今年競選連任前，特朗普正試圖轉移對他處理疫情的批評。

與此同時，中國外交部發言人趙立堅表示，特朗普試圖誤導公眾，抹黑中國，並「轉移（美國）自己應對無能帶來的指責」。

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世衛組織是什麼？誰在資助它？