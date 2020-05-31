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一場嚴重的種族騷亂波及美國各地。這一切，都起源於46歲的喬治·佛洛伊德和一張20美元的鈔票。

5月25日，美國明尼蘇達州黑人男子佛洛依德被警員制服期間死亡。事件再次挑起民眾長期以來對非裔美國人死於警方手下的憤怒，引發大規模抗議示威和騷亂。

當晚，喬治·佛洛伊德在一家名叫Cup Foods的雜貨店買了一包煙。

店員認為，他付的那張面值20的美鈔是假幣，隨後報警。

誰是佛洛依德？

佛洛伊德今年46歲，原籍休斯敦，幾年前遷居明尼波利斯。

過去一段時間，他的工作是保安，但是，和其它數以百萬計的美國人一樣，新冠疫情暴發後失業。

佛洛伊德是Cup Foods雜貨店的常客。店主邁克（Mike Anumayyaleh）告訴美國媒體NBC，佛洛伊德人很友善，是好主顧，從來沒惹過麻煩。

但是出事那天，店主邁克恰好不在。報警的店員比較年輕，還不到20歲。懷疑假鈔報警，只是遵循店規。

根據官方公布的錄音文稿，當晚20:01分，店員致電911，告訴接線生說，他讓佛洛伊德把煙交出來，對方不同意。

店員還說，佛洛伊德好像「喝醉了」、「控制不了自己」。

打完電話沒多久，大約20：08分，兩位警察抵達現場。當時佛洛伊德和其它兩人坐在街角邊停放的一輛車內。

發生了什麼？

警察走進汽車，其中一人雷恩（Thomas Lane）拿出槍，要佛洛伊德亮出雙手。檢控官沒有解釋為什麼雷恩認為有必要掏槍。

檢控官說，雷恩「將手放在佛洛伊德身上，要把他從車中拉出來。」佛洛伊德「拒絶被戴手銬」。

不過，戴上手銬後，佛洛伊德順從。雷恩解釋，拘捕他的原因是「用假鈔」。

當警察試圖把佛洛伊德帶入警車時，爭鬥開始。

檢控報告說，大約20:14分，佛洛伊德「身體殭直，摔在地上，告訴警官他幽閉恐懼。」

這時，警官肖萬（Derek Chauvin）抵達現場。他和其他幾名警察再次試圖把佛洛伊德帶入警車。

這期間，20：19分時，肖萬把佛洛伊德從副駕一方拉出來，佛洛伊德摔倒。

他依然帶著手銬，臉朝下趴在地上。

目擊者視頻顯示什麼？

這時目擊者開始拍攝。視頻顯示，佛洛伊德看起來焦躁不安。多個目擊者拍攝的視頻在社媒廣泛流傳。

佛洛伊德被警察制服，肖萬把膝蓋頂在佛洛伊德頭部、頸部。

佛洛伊德多次呻吟，「我呼吸不了」，「請不要殺我。」

檢控官報告說，肖萬膝蓋頂住佛洛伊德的脖子總計持續8分鐘46秒。

進入第六分鐘時，佛洛伊德不再掙扎。視頻顯示，當時佛洛伊德不再發聲，旁觀者讓警察檢查佛洛伊德的脈搏。

其中一名警察（JA Kueng）檢查了佛洛伊德右腕脈搏，但是「摸不到」。不過，警察仍然沒有移開。

20：27分，肖萬把膝蓋從佛洛伊德頸部挪開。佛洛伊德一動未動，被放上蓋尼牀架，急救車送往Hennepin County醫療中心。

一小時後，佛洛伊德宣佈死亡。

佛洛伊德死前一天的晚上，曾和最要好的朋友哈利斯（Christopher Harris）通電話。哈利斯建議他去聯繫臨時工介紹所。

哈利斯說，造假，不符合佛洛伊德的性格。