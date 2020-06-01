美國示威抗議活動如何在中國互聯網引發一場「圍觀」

圖片版權 Reuters Image caption 喬治·佛洛伊德的死亡正在美國引發近年來最大規模的種族暴力事件。

繁華的街區火光衝天，近30座城市宣佈宵禁，十餘個州出動國民警衛隊……黑人男子喬治·佛洛伊德（George Floyd）的死亡正在美國引發近年來最大規模的種族暴力事件。

這場迅速發酵的危機在過去的周末裏，成為大洋彼岸的中國社交媒體上討論最熱烈的話題：CNN記者被警察逮捕的影片被廣為轉發；一些網友製作表情包，用反諷的口吻要求美國「尊重人權」；還有很多人就如何看待暴力抗議激烈辯論。

中國全國人大上周通過了香港《國安法》立法草案，讓中美兩國的關係進一步緊張。兩國此前已在貿易、病毒溯源、華為等多個問題上交手，中國民間對於美國的敵視情緒加劇。

「美國政府在世界各地到處扇陰風點鬼火，現在美國人民終於覺醒了，」微博網友「@行在趨勢中」評論道。「這是美國政府咎由自取！」

這名網友的評論代表了相當數量的中國網友觀點。發生在美國的暴力抗議喚醒了他們對於去年香港大規模示威運動的回憶。儘管後者在大部分香港市民中被視為是一場民主運動，但相當數量的中國大陸民眾相信其是一場「分裂國家」的陰謀。

在他們眼中，美國的示威似乎成為了「復仇」的時刻。

「全世界都非常高興看到在美國發生的和平示威活動，正如美國所倡導的那樣，這次把它叫做『美國之春』！」網友「@幻覺歡笑聲」說道。

除了普通網友，一些官方機構和個人也加入其中。中國共青團中央周五（5月29日）在官方微博發佈明尼阿波利斯市警局大樓被示威者點燃的照片，並配文稱：「美……美麗的風景線？」這條帖子在三天裏獲得了超過46萬個讚，2萬餘次轉發。

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「美麗的風景線」實際是在諷刺美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。她曾在2019年6月香港示威期間，稱當時的遊行示威是「一道美麗的風景線」。

中國外交部發言人華春瑩5月30日則在推特貼出了一條美國國務院發言人摩根·奧特加斯（Morgan Ortagus）有關香港問題的一則推文截圖，並配文稱「I can't breathe」（我不能呼吸了）。這正是佛洛伊德遭警察跪壓頸部時求救的話語。

官方媒體《環球時報》的總編輯胡錫進也發文稱，美國的政客們「現在可以從自家的窗口就欣賞到他們所讚揚過的一切了」。他表示，「美國各地發生的這一切就像是香港那些暴徒潛入美國各地親手乾的一樣」。

圖片版權 Weibo Image caption 微博上流傳的美國"五大訴求"諷刺貼圖。

還有許多網友在相關新聞的評論區，發佈模仿香港示威者「五大訴求」口號製作而成的表情包。

「解散美國黑警；釋放被捕手足；修改選舉人票制度，一人一票真普選，」一張廣為流傳的圖片上寫道。

美國有線電視新聞網（CNN）記者周五在明尼阿波利斯抗議現場進行直播時被警方逮捕，儘管他在幾個小時內迅速獲釋，但被逮捕的畫面被中國各大官方媒體迅速轉發。

「這是對人權的踐踏！美國民主在這一刻完全結束了，」微博網友「@PassionLure」說道，她的留言獲得了超過1600個讚。在另一則留言中，有網友將該事件與香港示威中的記者進行比較，認為很多香港記者「早就該被抓」。

自去年香港爆發大規模抗議以來，中國官方媒體和很多民間輿論都將炮火對凖過香港媒體，認為很多媒體進行了「煽動性的報道」，一些記者在前線的近距離報道被指責是為抗議者「打掩護」；但香港記者協會則多次發佈聲明，指責香港警方「妨礙記者採訪」，並針對記者發射水炮及投擲催淚彈。

圖片版權 Reuters Image caption 警察釋放閃光彈後，華盛頓特區的抗議者被驅散。

自由表達與暴力抗議

在這個一向強調「維穩」優先的國家，也有中國網友表達了對美國可以進行示威活動的羨慕。

「雖然傻白甜，但是至少現在，我真的很羨慕這種傻白甜，和就算你是傻白甜，也可以自由表達的自由，不會被擠壓的自由，」一名微博網友說道。

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「我因為p2p去杭州，剛到政府門囗就被驅趕，更別說示威了，一位男的老者拿著A4張上面寫著還我血汗錢，直接被帶派出所了，從上午一直到下午才放出來，我的三觀直接崩了，」另一名網友評論道。

還有中國網友回憶了幾年前在中國引發軒然大波的雷洋案和周秀雲案。他們認為，官方媒體高調報道美國示威的熱情，應該更多地被用來監督國內警方的粗暴執法行為。

雷洋案發生在2016年，時年29歲的北京市民雷洋因被指嫖娼，在警察拘捕期間死去。周秀雲案則發生在2014年，討薪女工周秀雲因山西太原警方的暴力執法而死亡。當時，民警王文軍被拍下腳踩周秀雲頭髮的照片在互聯網引發眾怒。

Image caption 2014年，討薪女工周秀雲因山西太原警方的暴力執法而死亡。

一些網友雖然認同抗議者，但對於後續出現的暴力打砸表達了批評。他們認為，這些人只是為了滿足自己的私利，而傷害更多無辜的人。

「打砸搶燒的不僅僅是黑兄弟，也有大量無所事事的白人。現在這些人沒有統一的訴求，只是一種宣洩。最根本的是階級矛盾，」微博網友「@雷尼爾雪山2020」說。

但微博網友「@趙丹趙丹喵」有不同看法。她表示，是美國警察代表的政府一方「先撕毀了契約」。

「大部分人都將社會的穩定和秩序看得無比重要，但秩序是用什麼換來的呢？」她問道。

「黑人的權益就是這樣靠自己抗爭來的，世紀前如此，今天也一樣。我們已經見過了太多無疾而終的和平爭取，」另一名網友「@MiyazawaKenya」說道。「你問我暴力有用嗎，至少他們能被聽到。」

圖片版權 EPA Image caption 示威者在白宮外聚集。

華人參與

在一些留言中，很多人也呼籲華人和亞裔團結起來，反抗美國的種族歧視。他們認為，相比於黑人的團結，在美的華人如同「一盤散沙」，這導致歧視的加劇。

「都去看黑人打砸搶燒去了，亞裔依舊沒有聲音……」微博網友「@崔紫劍」說道。

在新冠疫情發生以來，一些華人和亞裔反映在美國的境遇急轉直下。紐約市和洛杉磯市的警方稱，針對亞裔人士的仇恨犯罪有所增加。一家反亞裔歧視的數據庫收到來自45個州份與華盛頓的新冠病毒相關歧視報告，這些事件涉及的種類廣泛，包括口頭騷擾、肢體攻擊、職場歧視、打砸等等。

圖片版權 Getty Images Image caption 亞裔美國人委員會成員在波士頓集會，譴責種族歧視。

曾參與美國總統競選的楊安澤今年4月呼籲亞裔美國人「以前所未見的方式展示我們的美國特質」，例如幫助鄰居、捐獻防護裝備、穿上美國國旗顏色「紅白藍」的衣物。然而，他的言論不僅引發了美國國內一些亞裔的批評，也在中國引發網友抨擊。很多人認為他在怪罪受害者。

在一篇被廣泛分享的公眾號文章中，有網友分析稱，華人天性和社會經驗都教自己要「明哲保身」，所以對於美國民權運動的歷史不了解、不關心。他們也常常「忽視美國現在社會的系統性種族歧視問題，把黑人的各種問題統統歸因於黑人群體自身。」

「有時中國人很讓我失望，一邊自己被歧視一邊歧視黑人，最重要的還罵歧視自己的人卻覺得自己歧視黑人天經地義，」微信網友「理查德張」評論道。