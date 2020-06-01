「佛洛伊德之死」：為何一些示威變得暴力

圖片版權 AFP Image caption 白天的許多抗議都是和平進行的。

在美國黑人喬治·佛洛伊德（George Floyd）在被警方制服期間死亡後，示威與騷亂在美國全境蔓延，多個城市已經實施宵禁。

這些示威大多和平開始，其中一些仍以和平結束，但大多數情況下，示威者最終與警察發生衝突，放火焚燒警車，破壞他人財產或搶劫商鋪。在15個州及華盛頓特區內，美國國民警衛隊已經啟動5000名警衛隊隊員。

一些專家認為這次形勢與2011年英格蘭騷亂有相似之處。當年一名男性在倫敦被警察射殺，引發和平示威，最終變為持續四日的暴動，示威者掠劫多家店鋪，並在多個建築縱火。

為什麼這些示威會擴散如此之快，為什麼一些會以暴力收場？

你的器材不支持播放多媒體材料 美國種族騷亂蔓延

圖片版權 Reuters Image caption 抗議者在警察使用閃光彈驅散華盛頓特區人群時奔跑。

示威會在個體認同一致時擴散

英國基爾大學（Keele University）群眾行為與公共秩序政策專家斯托特（Clifford Stott）表示，類似佛洛伊德之死的事件可以成為一個「觸發時刻」，因為這「象徵化」了更大範圍群體的經歷，代表了「更多人對於警察與黑人群體間的關係」。

斯托特稱，當存在結構性不平等問題時，這種對立更容易發生。

他對賓夕法尼亞州費城的商店被洗劫一空2011年的英國騷亂進行了大量研究，發現暴動之所以會擴散是因為不同城市的示威者們找到了共同的身份認同，這種認同或是基於他們的種族，或是基於他們對警察的反感。

這意味著，當警察表現得不知所措時，不同地區的鬧事者就有了力量進行動員。

圖片版權 EPA Image caption 抗議者周六在洛杉磯與警察對峙。

警察應對方式影響結果

專家們表示，在警察與當地社區關係良好時，暴力示威出現機率較小，但警察對示威當天的處理方式同樣重要。

「騷亂是一種互動關係的產物，它在很大程度上與警察對待人群方式的本質有關，」斯托特稱。

他舉例道，在一個大型示威者群體裏，氣氛可能會因為一部分人面對警察時的反應而變得緊張。而「警察通常在面對人群時以一個整體行動」，如果人群覺得警察對他們使用的武力沒有道理，就會助長人群中「我們對他們」的心態。

斯托特說，這「會改變人群對暴力和對峙的看法，比如他們可能開始覺得在當下情況下使用暴力是合理的。」

美國加利佛尼亞大學洛杉磯分校（UCLA）社會學系主任亨特（Darnell Hunt）認為，美國警察在過去這個周末期間「加強了他們的攻擊性」。

「部署國民警衛隊，使用橡皮子彈、催淚煙、胡椒噴霧，警方的這一系列戰術可能會加劇本身已很緊張的局勢。」

這種模式在全球其他地區的示威中也曾出現。比如2019年香港持續數月的反修例示威中，開始時大多和平的示威也不斷變得更加暴力。

圖片版權 Reuters Image caption 宵禁中的洛杉磯遭縱火，警方在街頭部署。

專家們指出，警方在面對年輕示威者時使用大量催淚彈等一系列戰術被認為過重，這些行為刺激了示威者，使他們對抗性更強。

斯托特教授表示，進行過緩和訓練的警方人員更可能在示威中避免暴力情況出現。他以過去周末美國新澤西州肯頓（Camden）等地的和平示威為例，那裏的警員加入當地居民的遊行，反對種族主義。

萊斯大學（Rice University）組織行為學助理教授穆吉曼（Marlon Mooijman）稱，道德心理學可以幫助解釋為何一些抗議活動變得暴力。

圖片版權 Reuters Image caption 抗議者聚集在佐治亞州亞特蘭大的CNN辦公室附近時。一輛警車被縱火燃燒。

一個人的道德感是他們如何看待自己這個問題的核心，所以「當我們看到一些不道德的事情時，便會產生一些強烈的感覺，因為我們感覺自己對道德的理解必須得到維護」。

「這會凌駕於人們對於保持和平的其他顧慮之上」，他說。因為「如果你認為這個體系壞了，你就會想要真的做出一些激烈舉動來顯示這是不可接受的事情。」

穆吉曼說，這個道理可以應用於更廣範圍的信仰問題上。他舉了一個極端的例子稱，一個認為墮胎是敗壞道德的人更有可能同意用炸彈攻擊墮胎診所。

他還稱，有研究顯示，如果人們認為與他們同齡的人同自己有一樣的道德觀，社交媒體的回聲效果也會使人們更加認可暴力。

圖片版權 EPA Image caption 抗議者據報不斷向波士頓的防暴警察投擲瓶子，然後將一輛警車付之一炬。

搶劫與故意破壞可能比你認為的更有目標性

在美國，已有成千上百家店鋪被破壞，周末在洛杉磯及明尼阿波利斯還發生了大範圍搶劫現象。

但斯托特教授警告稱，人們很容易認為騷亂與人群是「不理智、混亂的」，但「這些都不是真的，它們有高度結構性，且對參與其中的人來說意義重要」。

「在一定程度上，搶劫是一種權力的表達，黑人民眾可能覺得在與警察的關係中他們的權力被剝奪了，但在發生騷亂的情況下，製造騷亂的人在那瞬間變得比警察更強大」。

他指出，有針對此前騷亂的研究顯示，被搶劫的地方通常與大型企業有聯繫，搶劫行為「通常與生活在資本主義經濟下的一種不平等感有關」。

亨特教授曾對1992年的洛杉磯騷亂進行過研究。當時有四名白人警察被拍到毆打騎摩托車的黑人羅德尼·金（Rodney King），四名警察在宣判無罪，引發騷亂。

圖片版權 Reuters Image caption 在明尼蘇達州明尼阿波利斯，一輛運油卡車駛向遊行示威人群被阻止。

亨特稱，故意破壞和搶劫行為「有悠久的針對性、或說有選擇性的歷史」。「在洛杉磯動亂中，你經常可以看到有少數族裔的商家在自己店面上噴塗『少數族裔生意』字樣，以便讓人們略過他們。」

但斯托特和亨特都警告稱，搶劫行為非常複雜，尤其是參與其中的人可能動機不同，有的人身陷貧困，有的人則可能是組織犯罪分子。

而暴力示威具有目標並對參與者有意義的說法也可以解釋，為什麼在一些示威中存在搶劫現象，在另一些示威中則沒有。

例如在香港，示威者有打碎商鋪櫥窗，向警察擲汽油彈，污損國旗，但沒有搶劫。

香港教育大學政策與公共秩序管理專家何家騏認為，這是因為這些抗議活動是由於政治事態發展和對警察的憤怒引發的，而非歧視和社會不平等問題。

圖片版權 AFP Image caption 洛杉磯的一家蘋果商店遭到洗劫。

「故意破壞行為針對的是被視作與中國內地有密切聯繫的商鋪，」何家騏稱。「這是一個故意之舉，是為傳遞一種信息。」

如何才能預防暴力？

公共秩序專家們表示，關鍵是要被視作合法，且可以與示威者進行對話。

「好的警務工作會盡量避免『我們』和『他們』這種心態，同時盡量避免讓人們覺得警察可以進行被視作不合法的操作，」斯托特稱。

何家騏還認為，談判是最好的方式，但他指出，「當今一個很困難的問題是，許多抗議活動沒有領導者。如果找不到領導者，就無法與他們談判。」

何家騏補充道，在更慣常的情況下，政客們在對話上的接觸方式及是否使用緊急立法對事態好轉或惡化有決定性作用。

圖片版權 Getty Images Image caption 賓夕法尼亞州費城的商店遭到洗劫。

然而最終來講，騷亂可能是長期緊張局勢和複雜問題的一個象徵，而這些問題沒有一個輕鬆解決之道。

亨特表示，上周在美國發生的騷亂是1968年馬丁·路德·金（Martin Luther King）被刺殺後最嚴重的一次。

「你不能把警察暴力和特定社區的概況特點與社會上存在的不平等現象分開來看，這些不平等現象加劇了那些擔憂，」他說。

「喬治·佛洛伊德案不是問題的起因，它更像是壓在駱駝背上的那根稻草。你甚至可以說警察殺人的那些案子是症狀，根本原因是白人至上、種族主義，以及美國還未從根本上解決的那些問題。」