喬治·佛洛伊德之死：官方驗屍報告定義為他殺

圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·佛洛伊德死亡事件引發全美多地的內亂。

引發全美各地廣泛示威抗議的喬治·佛洛伊德（George Floyd）死亡事件，官方驗屍報告公布，法醫斷定為他殺。

報告指，46歲的佛洛伊德在被明尼阿波利斯警察壓制期間心臟停搏。

官方報告將佛洛伊德的死因定義為「警察執法過程對頸部壓迫等行為過程中併發的心臟驟停」。

與此同時，美國總統特朗普聲稱，可能會出動軍隊終止示威亂局。

一名白人警員用膝部壓住佛洛伊德的頸部，甚至在後者聲稱無法呼吸之後仍然持續，這一切被記錄在了一段視頻當中。這一事件重新激起民眾對多次有美國黑人死於警察手下的深層不滿。

你的器材不支持播放多媒體材料 佛洛伊德事件引發美國全國示威活動，騷亂和暴力持續

佛洛伊德的死引發美國各地連續六日的示威，以及數十年未見的美國社會動亂。

涉事警員德雷克·肖萬（Derek Chauvin）已被控三級謀殺及誤殺，下周將出庭受審。另外三名警員則已被革職。

官方與私人屍檢結論不一致

由亨內平縣醫學檢查所（Hennepin County Medical Examiner）負責的官方驗屍還錄得心臟病以及近期曾使用藥物的證據。報告指，佛洛伊德在5月25日「被執法人員壓制期間」心臟驟停。

官方報告公布之前不久，佛洛伊德的家人聘請了驗屍人員進行了私人屍檢。

私人驗屍報告稱，佛洛伊德是由於頸部和背部受壓而窒息死亡。佛洛伊德家的法律團隊還在一份聲明中表示，報告認為這一宗死亡屬於他殺。

「在我看來，死因是窒息，是由於頸部受壓——這可能阻止氧氣進入大腦——以及背部受壓，這影響了呼吸，」紐約市前法醫邁克爾·巴登醫生（Dr Michael Baden）在一場新聞發佈會上表示。

佛洛伊德家的律師之一本傑明·克倫普（Benjamin Crump）說：「毫無疑問，假如不是因為德雷克·肖萬警官加諸他頸脖上的壓力以及另外兩名警員對他身體的壓制，他今天還會活著。」

他還表示：「救護車成了他的靈車。」

特朗普威脅動用軍隊

同樣在周一，在白宮玫瑰花園一場電視廣播的簡報會上，總統特朗普發出威脅，如果各市和各州無法控制示威狀況，就將派出軍隊結束示威。

背景隱約可聽見附近示威的聲響之際，特朗普聲稱「我們要結束暴亂和無法無天」，他將局面歸咎於「職業的無政府主義者」和反法西斯團體「Antifa」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在警察使用催淚瓦斯驅散附近的抗議者後不久，特朗普在受損教堂前手持《聖經》讓記者拍照。

「我強烈建議每個州長部署足夠數量的國民警衛隊，直到我們在大街上佔主導地位，」特朗普說。

美國國民警衛隊是後備軍隊，在國內出現緊急狀況下可以被調動介入。目前為止，共有1.6萬軍力的警衛隊被調派處理這場動亂。

特朗普還說：「如果一個城市或者州拒絶採取必要的行動……那我就將派出美軍，替他們迅速解決這個問題。」

「我想要這場恐怖事件的組織者們知道，你將面臨嚴重的刑罰，」他說。

較早前，特朗普指各州州長「軟弱」，要求他們要「更強硬得多」，並動用國民警衛隊。

美國媒體指，特朗普在一場視像會議中說：「你們必須要逮捕人，你們要追蹤人，你們要將他們關進監獄10年，那你就永遠不會再看到這種事情。」

你的器材不支持播放多媒體材料 美國抗議活動在多地蔓延

示威蔓延超過75個城市

喬治·佛洛伊德死亡事件已經令超過75個城市出現示威。就在幾天前還因為冠狀病毒疫情大流行而人煙稀少的街道，如今被肩併肩遊行的示威者佔據。

這是最新的一宗非裔美國人被殺事件，過去在弗格森市的邁克爾·布朗（Michael Brown）、紐約市的埃里克·賈納（Eric Garner）等等同類事件，已經引發了一場「黑人的命也是命（Black Lives Matter)」的社會運動。

視頻：紀念喬治·佛洛伊德的和平示威。（英文）

上周六，原本大致和平的示威再次在多個城市演變成暴力，警察和示威者之間出現多次衝突。

在好幾個地方，警車被焚燒，建築物被縱火，商店被搶掠。數十個城市實施宵禁令，但是很多人違反禁令上街。

被發佈到社交媒體上的多個視頻似乎顯示，防暴警察以無差別的方式對待示威者，並出現了數十宗以記者為目標的襲擊報告。