美國示威持續，一場嚴重的種族騷亂波及各地。5月25日，美國明尼蘇達州黑人男子佛洛伊德被警員制服期間死亡。事件再次挑起民眾長期以來對非裔美國人死於警方手下的憤怒，引發大規模抗議示威和騷亂。

美國總統特朗普表示正調動所有民用和軍事資源，制止騷亂和搶劫及結束破壞和縱火行為。同時，他強烈建議各州長派出足夠的國民警衛隊控制市面，如果他們拒絶以行動保護居民的生命及財產，他表示考慮調派美國軍隊，迅速地為解決問題。