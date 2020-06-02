圖片版權 Enrico Fontolan/Palazzo Barberini Image caption 荷蘭國立博物館的卡拉瓦喬-貝尼尼畫展展品之一，16世紀意大利畫家卡拉瓦喬1599年創作的油畫《水仙》

2020年春，歐洲藝術世界一片蕭索，新冠疫情迫使世界級博物館、美術館閉門謝客。夏季來臨，疫情漸次退潮，那些緊閉的大門凖備重新向公眾打開。

但重新開放後，人們將會發現跟新冠疫情前大不相同。

據大多數畫廊和博物館將限制參觀人數，提升清潔消毒程序，要求預先網上訂票。

圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙畢爾巴鄂古根海姆術館外的路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）的雕塑《蜘蛛》（Maman）

往常每年這個時節，荷蘭阿姆斯特丹的國立博物館（Rijksmuseum）每天接待的參觀者人數多達1.2萬。

本周開始，每天最多允許2000人進入。

不過，關門冷清了那麼多星期，能重新開放還是讓博物館館長塔克·蒂比斯（Taco Dibbits）興奮不已。

阿姆斯特丹梵高博物館和倫勃朗故居博物館凖備6月初重開。

歐洲各地一些主要畫廊認為6月份是重新開門的好時機，哪怕先開個縫也好。

蒂比斯說，荷蘭的畫廊、美術館和博物館重新開放是政府的決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 畢爾巴鄂美術館和古根海姆博物館協商重新開放的時間表

他說：「我們都認為到了把倍受熱愛的博物館還給荷蘭民眾的時候了。國立博物館開放時間照常，但眼下不會有很多遊客。

「每個地方都不一樣，不光是荷蘭，而且我們都必須找到各自最適合的方式保障參觀者的安全。我想幾乎所有博物館都會要求事先上網買票，按規定時間入場。

「不過進了我們博物館之後，你可以隨意走動瀏覽，我們有意把參觀人數限制在平時的20%左右。在館內需要跟其他人保持1.5米距離。但我們確實希望盡量提供正常的參觀博物館的體驗。」

圖片版權 Getty Images Image caption 西斯廷教堂（又譯西斯廷禮拜堂）不會像往日那麼擁擠，但進去參觀時必須戴口罩

西班牙北部的博物館古根海姆畢爾巴鄂（Guggenheim Bilbao）也凖備重開。那個博物館是弗蘭克·蓋裏（Frank Owen Gehry）設計的，從3月中開始一直關門。

最開始計劃大部分日子下午2點開門，但現在這個博物館正在與畢爾巴鄂的市立美術館協調開館時間；它關門的時候後者開門。

意大利威尼斯的佩姬•古根海姆美術館（Peggy Guggenheim Collection）年代比畢爾巴鄂古根海姆早，規模較小，也是6月第一個星期重新開放。

在羅馬，遊客將再次得以觀賞歐洲藝術精萃之一，西斯廷禮拜堂（Sistine Chapel）穹頂的壁畫，那是米開朗基羅（Michelangelo）1508年開始創作的。

不過，重新開放後，在梵蒂岡博物館入口處需要測體溫，在裏面參觀時要戴口罩。

梵蒂岡當局還安排了醫護人員在館內值班，隨時應對突發情況。

圖片版權 Getty Images Image caption 丹麥的路易斯安娜現代藝術博物館（Louisiana Museum）的馬蒂斯作品任何時候都吸引眾多慕名而去的參觀者

丹麥的路易斯安娜現代藝術博物館（Louisiana Museum）的地理位置堪稱無與倫比，就在離哥本哈根一小時車程的海濱，與鄰國瑞典隔海相望。

主體建築外面的雕塑公園和館內展品交相輝映。

這個博物館5月底重新開放，揭幕的是丹麥總理梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）。

和其他歐洲同行一樣，參觀者需要預先上網買票。重新開門後頭幾天每天的參觀者大約2500人。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國盧浮宮（The Louvre）7月重開

所以，博物館在執行預先訂票規定時較靈活，也允許在門口臨時買票進入。

法國巴黎的盧浮宮或許是世界上最著名的藝術博物館，計劃7月6日重新開放。

法國東部的盧浮宮朗斯分館（Louvre-Lens Museum ）比它早一個月開放。

不過，這一切能否持續都取決於新冠疫情是否捲土重來，出現第二波高峰。

即使這些場館一直開放，預先訂票的做法很可能會持續至少幾個月。

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