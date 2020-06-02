肺炎疫情：歐洲知名畫廊重新開放後的各種新體驗

文森特•多德（Vincent Dowd） BBC藝術事務記者
  • 2020年 6月 2日
卡拉瓦喬的《水仙》 圖片版權 Enrico Fontolan/Palazzo Barberini
Image caption 荷蘭國立博物館的卡拉瓦喬-貝尼尼畫展展品之一，16世紀意大利畫家卡拉瓦喬1599年創作的油畫《水仙》

2020年春，歐洲藝術世界一片蕭索，新冠疫情迫使世界級博物館、美術館閉門謝客。夏季來臨，疫情漸次退潮，那些緊閉的大門凖備重新向公眾打開。

但重新開放後，人們將會發現跟新冠疫情前大不相同。

據大多數畫廊和博物館將限制參觀人數，提升清潔消毒程序，要求預先網上訂票。

路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）的《蜘蛛》（Maman），2020年2月 圖片版權 Getty Images
Image caption 西班牙畢爾巴鄂古根海姆術館外的路易絲·布爾喬亞（Louise Bourgeois）的雕塑《蜘蛛》（Maman）

往常每年這個時節，荷蘭阿姆斯特丹的國立博物館（Rijksmuseum）每天接待的參觀者人數多達1.2萬。

本周開始，每天最多允許2000人進入。

不過，關門冷清了那麼多星期，能重新開放還是讓博物館館長塔克·蒂比斯（Taco Dibbits）興奮不已。

阿姆斯特丹梵高博物館和倫勃朗故居博物館凖備6月初重開。

歐洲各地一些主要畫廊認為6月份是重新開門的好時機，哪怕先開個縫也好。

蒂比斯說，荷蘭的畫廊、美術館和博物館重新開放是政府的決定。

畢爾巴鄂美術館 圖片版權 Getty Images
Image caption 畢爾巴鄂美術館和古根海姆博物館協商重新開放的時間表

他說：「我們都認為到了把倍受熱愛的博物館還給荷蘭民眾的時候了。國立博物館開放時間照常，但眼下不會有很多遊客。

「每個地方都不一樣，不光是荷蘭，而且我們都必須找到各自最適合的方式保障參觀者的安全。我想幾乎所有博物館都會要求事先上網買票，按規定時間入場。

「不過進了我們博物館之後，你可以隨意走動瀏覽，我們有意把參觀人數限制在平時的20%左右。在館內需要跟其他人保持1.5米距離。但我們確實希望盡量提供正常的參觀博物館的體驗。」

西斯廷教堂 圖片版權 Getty Images
Image caption 西斯廷教堂（又譯西斯廷禮拜堂）不會像往日那麼擁擠，但進去參觀時必須戴口罩

西班牙北部的博物館古根海姆畢爾巴鄂（Guggenheim Bilbao）也凖備重開。那個博物館是弗蘭克·蓋裏（Frank Owen Gehry）設計的，從3月中開始一直關門。

最開始計劃大部分日子下午2點開門，但現在這個博物館正在與畢爾巴鄂的市立美術館協調開館時間；它關門的時候後者開門。

意大利威尼斯的佩姬•古根海姆美術館（Peggy Guggenheim Collection）年代比畢爾巴鄂古根海姆早，規模較小，也是6月第一個星期重新開放。

在羅馬，遊客將再次得以觀賞歐洲藝術精萃之一，西斯廷禮拜堂（Sistine Chapel）穹頂的壁畫，那是米開朗基羅（Michelangelo）1508年開始創作的。

不過，重新開放後，在梵蒂岡博物館入口處需要測體溫，在裏面參觀時要戴口罩。

梵蒂岡當局還安排了醫護人員在館內值班，隨時應對突發情況。

路易斯安娜現代藝術博物館 圖片版權 Getty Images
Image caption 丹麥的路易斯安娜現代藝術博物館（Louisiana Museum）的馬蒂斯作品任何時候都吸引眾多慕名而去的參觀者

丹麥的路易斯安娜現代藝術博物館（Louisiana Museum）的地理位置堪稱無與倫比，就在離哥本哈根一小時車程的海濱，與鄰國瑞典隔海相望。

主體建築外面的雕塑公園和館內展品交相輝映。

這個博物館5月底重新開放，揭幕的是丹麥總理梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）。

和其他歐洲同行一樣，參觀者需要預先上網買票。重新開門後頭幾天每天的參觀者大約2500人。

盧浮宮 The Louvre 圖片版權 Getty Images
Image caption 法國盧浮宮（The Louvre）7月重開

所以，博物館在執行預先訂票規定時較靈活，也允許在門口臨時買票進入。

法國巴黎的盧浮宮或許是世界上最著名的藝術博物館，計劃7月6日重新開放。

法國東部的盧浮宮朗斯分館（Louvre-Lens Museum ）比它早一個月開放。

不過，這一切能否持續都取決於新冠疫情是否捲土重來，出現第二波高峰。

即使這些場館一直開放，預先訂票的做法很可能會持續至少幾個月。

.

相關主題內容

更多有關此項報導的內容