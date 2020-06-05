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新冠疫情打亂了一切，市場、餐館關門打烊直接影響了那些靠銷售海鮮和農產品賴以為生商販們的生計。他們面臨成千上萬噸的海鮮和農產品無法脫手的困境。

包括中國、馬來西亞、泰國和印度尼西亞等國的許多漁民、農民和商販都面臨同樣的危機。

例如，馬來西亞物產豐富的金馬倫高原，由於市場關閉，農民不得不做出痛苦決定，扔掉成千上萬噸新鮮蔬菜。

但幸虧有了網上銷售平台，讓他們可以直接把產品通過電子商務送到顧客手中。

網售也成了挽救東南亞許多農民和漁民的一條生命線，讓他們在疫情期間得以生存。

馬來西亞行動限制令

為控制新冠疫情的蔓延，馬來西亞自從3月開始實施全國封鎖措施，最近把封鎖期限延長到6月9日。

對馬來西亞金馬倫高原種植園農場主趙先生（Steve Teoh)來說，封鎖措施給他的鮮花和玉米銷售帶來困難。

趙先生表示，在馬來西亞實施行動管制令（the Movement Control Order）一開始，他就開始考慮是否要把已經收獲的鮮花扔掉，因為花店關門，後市場需求急劇下降。

幸虧覆蓋東南亞數國的新加坡網購平台讚達Lazada出手相助。Lazada 為趙先生和網絡花店牽線，為他開拓了新的顧客群，使他的鮮花有了新銷路。

Lazada還幫助馬來西亞許多其它農場主開闢了網購渠道，幫助他們銷售無法再用傳統市場出售的農產品。

根據Lazada的數據，在馬國實施行動限制令的第一個周末，網上出售的蔬菜就多達1.5噸以上。

趙先生說，如果沒有網售渠道自己可能就要把鮮花統統扔掉，損失可想而知。

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馬來西亞的牛女士(Audrey Goo)擁有一家海鮮供應公司。疫情之後，同樣面臨無法在濕貨市場正常售貨的問題。

牛女士表示，他們原來供貨的餐館、漁業批發市場、菜攤和咖啡店等受疫情影響都已關門停業，讓他們失去了售貨渠道，感謝網售給他們提供了銷售渠道，讓他們不至於破產。

牛女士說，在馬來西亞實施行動管制令的頭兩個星期，他們的銷售額上漲了大約150%，因為人們開始為不出門做凖備，大量囤積食品。

Lazada則表示，在整個東南亞地區從1月中旬到5月中旬新鮮農產品訂單增加了一倍以上。

Lazada的執行總裁皮爾·彭龍（Pierre Poignant）表示，包括農業在內的各行各業都在向網上轉移，希望抓住新機遇以適應不斷變化的消費者需求。

挑戰與機遇共存

圖片版權 Lazada Image caption Indonesian farmer Pak Opik holds up a sign that says "We go to work for you, so you can have vegetables to stay healthy".

在印度尼西亞，農業合作社組織Rumah Sayur Group已經向網售進軍，幫助來自89個村莊的2500名農民出售新鮮農產品。

該集團以前直接向大雅加達地區的超市、酒店、飯店和咖啡館出售。

可以想象，受到疫情衝擊他們的營業額下降了60%以上。這時，他們把目光轉向網絡銷售。

在疫情前，印尼農場主歐皮克（Pak Opik）主要靠在雅加達和西爪哇萬隆市的傳統濕貨市場出售一些諸如紫甘藍和日本黃瓜類的奇瓜異果為生。

由於更習慣於通過傳統渠道來銷售農產品，因此疫情給他的買賣帶來巨大挑戰。

但通過商務平台的幫助，像歐皮克這樣的人可以上網兜售自己的農產品，把產品銷往到全國各地的顧客手中。

Lazada 還與泰國政府合作，幫助當地農民在尋找新買家，因為以往泰國果農的產品主要依賴出口。

與此同時，中國電子商務巨頭阿里巴巴在疫情期間也向農民免費開放其淘寶直播平台。

同時，阿里巴巴還把其擁有4100萬粉絲的美食直播頻道與全中國各地的農民直接連接起來，以方便雙方的直接網上買賣。

阿里巴巴說，在網上直播的最初三天就售出了1500萬公斤的農產品。