圖片版權 Getty Images Image caption 中國最近展示的東方-26導彈，射程達2500公里，是世界上射程最遠的常規核彈兩用導彈

新冠疫情為處於貿易戰中的美中關係雪上加霜。中國《環球時報》的編輯胡錫進在社交媒體上表示，為應對美國對中國的戰略野心和敵意，中國應該擴充核武庫。

與此同時美俄戰略軍控談判問題重重，無望續約的前景將引發軍備競賽和戰略穩定被破壞的擔憂。自冷戰時期開始的限制遠程進攻性核武器的條約明年2月到期。

最近美國特朗普政府多次強調要把中國包括進美，俄，中三方核武軍控談判，取代即將到期的削減戰略武器條約。

擔心中國核武坐大

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯去年宣佈已經部署了新型的高超音速導彈「前衛」 。美國指責俄羅斯多次違反軍控國際義務和承諾。

美國國務院今年2月向國會提交的告顯示了特朗普政府在《新削減戰略武器條約》問題上的猶豫。美國《外交政策》雜誌4月29日刊文披露了上述報告。

報告說，在核安全方面美國政府尚未作出是否以及如何延長《新削減戰略武器條約》決定，因為美國要考慮戰略環境發生的變化，即對俄羅斯不遵守許多國際義務，不兌現他們作出的許多承諾，以及俄羅斯和中國都在持續擴大他們的核武庫。

報告明確指出，特朗普政府擔心如果批准《新削減戰略武器條約》，可能會影響美國與中國和俄羅斯的三方軍控協議。報告擔心，如果目前的《新削減戰略武器條約》續約而讓北京置身於外，那麼中國的核武庫將會擴充兩倍。

但是支持美俄核軍控談判的人說，讓中國加入的三方軍控談判並不現實，他們甚至說提出這種建議的目的不過是要破壞《新削減戰略武器條約》，因為特朗普政府的官員並不支持續約。

《外交政策》文章引述美國國務院負責國際安全與防擴散事務的前助理國務卿康特裏曼（Thomas Countryman）的話說，「（《新削減戰略武器條約》）擴充為三方條約的要求不是個毒藥，就是拖延戰術。即使沒有新冠疫情發生，在半年內達成三方條約的可能性也為零，考慮到條約還要包括以前從未涉及到內容。」

中國反對三方談判

圖片版權 PA Media Image caption 美國的B-2隱形戰略轟炸機2019年在英國同皇家空軍進行飛行演習

對於美國呼籲中國參加美俄中三方核軍控談判，中國多次表示不會參加所謂美俄中三邊軍控談判。

中國外交部發言人耿爽今年1月指責美國在軍控問題上做文章，「拿中國說事，借此逃避和轉嫁自己的核裁軍責任。」耿爽還說，中國對立場得到了包括俄羅斯在內的國際社會廣泛理解。

俄羅斯評論家指出，現在無法想象包括中國的三方軍控談判能達成何種結果，因為美國和俄羅斯總共擁有6000枚核彈，而中國只有320枚核彈。

俄羅斯評論員弗羅洛夫（Vladimir Frolov）在《莫斯科時報》周五（5月29日）發表的文章中說，按照《新削減戰略武器條約》的規定，美俄雙方部署在戰略導彈上的核彈頭總數量不得超過1550枚。而中國擁有的320個核彈中只有一半部署在戰略導彈上。

按照他的分析，如果讓中國加入談判，那麼俄羅斯和美國都必須要削減各自的戰略核武庫，降低到中國的水平，或者允許中國把核彈頭數目增加到美俄的水平。這自然不符合莫斯科和華盛頓的利益。

另外俄羅斯反對用多邊機制取代俄美雙邊的削減戰略核武器條約，也有自冷戰時期延續至今的外交考慮。弗羅洛夫認為，美俄削減戰略武器條約在冷戰時期使俄羅斯能夠與美國並駕齊驅在國際政治中發揮作用。

因此他認為俄羅斯也不願意美國把中國包括到削減戰略核武器談判中，用三邊協議代替原來雙邊的削減戰略武器條約。

俄羅斯的大國謀略

圖片版權 Reuters Image caption 在俄羅斯看來，目前同美國的戰略軍控談判困境是由於特朗普政府的無能和不計後果的行為所致，而美國一直指責俄羅斯違反國際條約和義務

俄羅斯專欄作者弗羅洛夫認為，追求與美國形成能夠左右世界的雙邊伙伴關係，長期以來一直是俄羅斯的地緣政治目標。

他在《莫斯科時報》的文章說，俄羅斯歷史學家拉琴科（Sergei Radchenko）最近透露，在1973年5月蘇聯領導人勃日烈涅夫同當時的美國國務卿基辛格表白說，「如果美國和蘇聯能夠就平等伙伴關係達成一致，雙方就能主宰世界。」

1994年葉利欽總統曾對當時的美國總統克林頓說，俄羅斯「一定要第一個加入北約，先於中歐和東歐國家，然後俄羅斯和美國就能形成某種聯合，保證歐洲和世界的安全。」

俄羅斯總統普京最近提出戰略倡議，建議組織聯合國安理會常任理事國召開軍控峰會，試圖重啟二戰勝利時蘇聯紅軍和美軍「易北河會師」時的「聯盟精神」。弗羅洛夫認為，普京的話也體現了俄羅斯尋求與美國形成「特殊的伙伴關係」的願望。

不過俄羅斯觀察家認為，就美國政府對談判的態度看，美俄幾乎不可能就此達成任何協議。當然雙方可能為繼續談判，或許僅有可能達成某種技術性協議，將《新削減戰略武器條約》暫時延長6個月。

在俄羅斯看來，目前與美國的戰略軍控談判困境是由於特朗普政府的無能和不計後果的行為所致，而美國一直指責俄羅斯違反國際條約和義務。中國在表示不參於美俄戰略武器談判的同時，說俄羅斯在積極努力，指責美國為談判設置門檻，阻撓戰略武器條約續約。