「疫情大贏家」 Zoom視頻軟件未來靠什麼賺錢

圖片版權 Zoom Image caption 許多人用Zoom和家人朋友保持聯繫

遠程會議通訊軟件Zoom在新型冠狀病毒疫情期間爆紅，許多封鎖在家的人使用Zoom來辦公開會，或與家人朋友見面。

Zoom的全球使用量在今年前3個月猛增20倍，原本最高單日使用人數達1000萬人，但疫情期間最高單日人數曾經突破兩億。

但是Zoom的使用爆量能不能幫公司賺錢還是一個未知數。

該公司警告營運成本提高，知名度擴大也導致更多人懷疑其軟件安全性以及其和中國的關係。

Zoom公司股價成長了大約3倍，股票分析師孔茨（Ryan Koontz）表示，Zoom的成長是天時地利人和的結果。

「他們已經創下品牌，現在必須要想清楚把這個品牌帶到哪個市場。」

圖片版權 Getty Images Image caption 被美國拒簽八次才成功赴美的袁徵最後創業Zoom成了億萬富翁

創業發家

Zoom是由移民到美國的中國軟件工程師袁徵在2011年創辦的，袁徵出生於山東，在中國完成碩士學位後於1997年到美國就職於WebEx公司，期間發展視頻會議軟件。

2007年，思科（Cisco）以32億美元的價格收購WebEx公司。

袁徵2011年創辦了Zoom遠程會議軟件公司，因為Zoom的一些簡單容易使用的功能，包括變換會議背景的設置，其市場逐漸超越對手Skype和Microsoft Teams。

一開始的時候，許多投資人懷疑市場上不需要多一個遠程會議通訊軟件，因為微軟和其他的知名大品牌已經在做了。

但是袁徵相信有這個市場需求，他相信人們需要更簡單容易使用的遠程會議軟件，尤其是用手機也能使用的視頻通話軟件。

Zoom的股票去年首次公開上市，公司市值大159億美元，本周，Zoom公司市值達580億美元。

市場分析公司Canalys的負責人史密斯（Alex Smith）表示，Zoom做的是把遠程視頻會議提供給所有的企業，讓所有人非常簡單方便就能使用視頻會議。

該公司主要的盈利業務是付費的企業客戶，這些企業客戶付費訂購Zoom的增強功能服務。

去年Zoom業務增長88%，銷售營收達6.2億美元，新增員工800多人，大約佔目前員工的三分之一。

和許多新上市的新創企業不同的是，Zoom已經開始盈利，賺進2530萬美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 在遭到批評後Zoom增強其安全性

安全隱憂

在新冠病毒疫情爆發時，Zoom移除了免費版本的一些限制，包括英國在內的許多國家的學校都可以使用，這增加了Zoom的受歡迎程度。

為了應付新增的用戶需求，Zoom也必須投資更多提升其軟硬件容量，但許多新用戶都是非付費的免費用戶。

Zoom的知名度一夕之間大增，引來更多黑客侵入系統暴露其安全瑕疵，包括將用戶資料發送到Facebook，錯誤地聲稱該應用程序具有「端到端加密」以及允許虛擬會議主持人追蹤到參與會者的資料（譬如IP等）。

Zoom與中國的關係也讓他們面臨一些政治上的檢驗，Zoom在中國有700多名員工，大多數是產品開發團隊，許多批評者說政府機構不適合使用Zoom軟件。

台灣政府就在4月初宣佈，禁止公務單位和各級學校使用Zoom辦公和教學，有台灣學者批評這是出於政治因素而非資訊安全問題。

面臨各界的疑慮，Zoom公司公開道歉，並推出一系列改變修補問題，Zoom還宣佈新的人事布局，聘僱一些美國華府熟悉的人士。

激烈競爭

袁徵在接受《華爾街日報》的訪問時表示，安全問題讓Zoom失去許多企業用戶，包括特斯拉電動車公司。

袁徵也表示，將重新將業務中心放回到企業用戶上面，但他也坦承新冠病毒疫情可能會改變該公司的前進道路。

分析人士預期，Zoom會將業務重點放在企業用戶上，畢竟企業用戶才是創收的關鍵。

但新冠疫情也為Zoom帶來更多競爭挑戰，因為企業用戶的需求增加，像微軟和思科等大公司將會投入更多的資源搶佔這塊市場。

長期來看，分析人士無法確定有多少公司會付費使用Zoom所提供的視頻會議單一服務。

孔茨表示：「這塊市場大餅雖然誘人，但競爭會越來越激烈，誰能勝出還有待觀察。」