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非裔美國人喬治·佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯市被警員強力壓在膝下之後死去，引發美國各地多個城市發生示威，並演變成暴力。

我們核查了一些有關美國司法與刑事方面的數據，看看這些數字反映出非裔美國人在美國法律與秩序之下，受到了怎樣的待遇。

1. 非裔美國人更有可能被槍打死

有關警察開槍打死人的公開數據顯示，相較於他們在美國總人口當中的比例，非裔美國人在槍擊致死案件中所佔的比例要更高。

事實上，在2019年，雖然（根據官方普查數據）非裔美國只佔美國人口的14%，他們在超過1000宗警察開槍打死人的事件中佔了超過23%。

而且這個數字自2017年以來一直相對穩定，但是在同一段時間內白人受害者數量卻有所降低。

2. 非裔美國人濫用藥物的被捕率更高

非裔美國人濫用藥物的被捕率比美國白人要高得多，雖然調查顯示兩者使用藥物的程度不相上下。

在2018年，每10萬名非裔美國人當中就會有大約750人被以濫用藥物的罪名拘捕；相比之下，每10萬名美國白人當中大約只有350人遇到同樣的事情。

濫用藥物被捕的種族對比

過去美國有關濫用藥物的全國調查顯示，美國白人濫用藥物的發生率與黑人相當，不過非裔美國人的被捕率仍然較高。

例如，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）的一項研究發現，非裔美國人因為擁有大麻而被捕的可能性比白人高3.7倍，既然黑人與白人使用大麻的程度相當。

3. 非裔美國人有更大機會被監禁

根據最新的數據，非裔美國人坐牢的數量相當於美國白人的五倍，並且幾乎是西班牙裔美國人的兩部。

2018年，非裔美國佔美國總人口約13%，但是卻佔全國在囚人口的將近三分之一。

美國白人約佔在囚人口的30%——不過白人卻佔美國總人口超過60%。

這意味著每10萬名非裔美國人當中，有超過1000人是囚犯；相比之下每10萬名美國白人當中有約200名囚犯。

每十萬名在囚人士中的各種族人數

美國在囚人口的定義是在被判在聯邦或州監獄監禁刑期超過1年的人士。

過去十年，非裔美國人被監禁的數量有所減少，不過仍然是在囚人口當中佔比最高的種族。